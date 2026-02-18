Крупные телеграм-каналы проигнорировали интервью Залужного об обысках СБУ и разногласиях с Зеленским
Ряд украинских телеграм-каналов с несколькими миллионами подписчиков синхронно проигнорировали интервью посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где он рассказал об обысках СБУ в его командном пункте в 2022 году, провале контрнаступления в 2023 году и своих политических амбициях.
Цензор.НЕТ промониторил ряд телеграм-каналов "миллионников" и обнаружил, что они оставили без внимания интервью Залужного для Associated Press.
Среди каналов, которые "не заметили" интервью Залужного:
- "Труха Украина" (более 3 млн подписчиков);
- "Times of Ukraine: Новости Украина" (2,5 млн);
- "Инсайдер UA" (более 2 млн);
- "Всевидящее ОКО: Украина" (1,1 млн);
- "Реальная война" (1,5 млн);
- "Украина Online" (1,4 млн).
Интервью Залужного для Associated Press
Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Залужний дав інтервʼю і вперше різко розкритикував Зеленського.
Він розцінює цей епізод як спробу тиску та залякування, що могло оголити внутрішнє суперництво у момент, коли збереження єдності було особливо важливим для держави.
В Офісі президента та СБУ ситуацію коментувати виданню AP відмовились.
Залужний стверджує, що під час обшуку зателефонував керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і попередив: готовий залучити військових для захисту командного центру в Київ.
"Я буду з вами воювати і вже викликав підкріплення в центр Києва для підтримки", - навів він свої слова.
Також він зв'язався з тодішнім головою СБУ Василем Малюком, який, за його словами, заявив, що нічого не знає про те, що відбувається, і пообіцяв розібратися.
Залужний звинувачує у провалі цієї операції Зеленського.
За його словами, початковий план, розроблений разом із партнерами по НАТО, передбачав концентрацію сил в "єдиний кулак" для удару в напрямку Запоріжжя та виходу до Азовського моря - це дозволило б перерізати російський сухопутний коридор до Криму.
Для успіху була необхідна велика концентрація сил і тактична несподіванка. Натомість, за словами Залужного, війська були розосереджені по широкому фронту, що значно знизило їхню ударну міць.
Двоє західних оборонних чиновників на умовах анонімності підтвердили агентству AP, що операція справді відхилилася від початкової концепції.
ЗЄлєнський ?
ніколи знову !
Україні потрібен Гетьман!
.
курва !
.
в результаті провал на обох напрямках
ЗЄлю до суду !
Україні потрібен Гетьман!
.
"знімаю слухавку та викликаю підкріплення...."
що, думаєте підкріплення не прийде ?
дарма так думаєте.
.
https://haqqin.az/newsarchive/375497
В вузьких політичних колах давно обговорюється питання чи захоче Залужний балотуватися у президенти України. Сьогоднішнє інтервʼю, в якому він заговорив про свої розбіжності із Зеленським означає, що він таки буде балотуватися. А це в свою чергу означає, що інтрига і змагальність на президентських виборах буде, - навіть, якщо вони відбудуться в умовах воєнного стану.
https://t.me/BerezaJuice/62752 https://t.me/BerezaJuice/62752 В Офісі президента спостерігається істерика після статті Залужного. Підключили безглузду Безуглу, яка почала волати, що Залужний йде на вибори. І це попри те, що Генерал навіть в статті каже, що під час війни з Росією треба думати про національні інтереси і єдність, а не про вибори. Але схоже, що на Банковій всюди бачуть те, на чому схиблені.
Тому обслуга ОП, в класичному форматі "Путін пАмАгі", волає, що Залужний йде на вибори. І їм байдуже, що Залужний каже про те, що важливо концентруватися на фронті і виправити помилки. Але в ОП бачать в цьому передвиборчу технологію. Дебіли, стабілізуйте фронт! Бо не те що виборів, а взагалі нічого не буде, якщо це не буде зроблено. Хоча істерички і корупціонери можуть думати лише про вибори і бабло, а не про те, як вистояти Україні. Тому тут нічого нового. І це черговий раз доводить що у кого в пріоритеті.
Мої "друзі" (сіреч: ОПешні) з телеграм-каналів поки що не постять нічого про інтервʼю Залужного, бо чекають відмашки від Офісу Президента. Ще пару годин і запостять.
Дмитро Литвин, виходь на звʼязок і давай ТЗ!
https://t.me/oleksiihoncharenko/52894 Олексій Гончаренко, в 19-42:
Дмитро Литвин так і не вийшов на звʼязок. Тому всі мої "друзі" з телеграм-каналів нічого і не запостили про інтервʼю Залужного.
В принципі, ну невже тут є якісь новини?
Командувач всіма Збройними силами України звинувачує Президента в зриві контрнаступу, говорить, що СБУ намагались увірватись в його робочий кабінет і каже, що погрожував Єрмаку, що відповідь буде жорсткою. Чисто ні про що.
От те, що Зеленський найпопулярніший лідер в США - це новина.
А сбу не видит. Слепые. И адреса путают, закосперированный штаб Залужного и стрим клуб зеленского.
Які нахір тг-канали!!
Це лайно ворог контролює
Вони проігнорували інтерв'ю Залужного, але хрипатому шматку 💩 це сильно не допоможе.
Бо ТВ не дивлюся з 2022 року...
"В общем-то мы не услышали ничего нового. О попытке вторжения СБУ в ставку Залужного мы слышали раньше из прессы. О том, что перед самым наступлением у Работино у Залужного забрали половину войск и перебросили под Бахмут, где держал оборону Сырский, в марте 2025 года рассказала газета «The New York Times». Более того, именно американские СМИ сообщили, что войска у Залужного летом 2025 года забрали именно чтобы сорвать его наступление и усилить Сырского. Ермак откровенно лепил из Залужного неудачника и пытался создать героя из Сырского".