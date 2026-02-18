Крупные телеграм-каналы проигнорировали интервью Залужного об обысках СБУ и разногласиях с Зеленским

Ряд украинских телеграм-каналов с несколькими миллионами подписчиков синхронно проигнорировали интервью посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где он рассказал об обысках СБУ в его командном пункте в 2022 году, провале контрнаступления в 2023 году и своих политических амбициях.

Цензор.НЕТ промониторил ряд телеграм-каналов "миллионников" и обнаружил, что они оставили без внимания интервью Залужного для Associated Press.

Среди каналов, которые "не заметили" интервью Залужного:

"Труха Украина" (более 3 млн подписчиков);

"Times of Ukraine: Новости Украина" (2,5 млн);

"Инсайдер UA" (более 2 млн);

"Всевидящее ОКО: Украина" (1,1 млн);

"Реальная война" (1,5 млн);

"Украина Online" (1,4 млн).

Интервью Залужного для Associated Press

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.

Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

