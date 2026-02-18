РУС
Крупные телеграм-каналы проигнорировали интервью Залужного об обысках СБУ и разногласиях с Зеленским

Крупнейшие Telegram-площадки страны проигнорировали интервью Валерия Залужного

Ряд украинских телеграм-каналов с несколькими миллионами подписчиков синхронно проигнорировали интервью посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где он рассказал об обысках СБУ в его командном пункте в 2022 году, провале контрнаступления в 2023 году и своих политических амбициях.

Цензор.НЕТ промониторил ряд телеграм-каналов "миллионников" и обнаружил, что они оставили без внимания интервью Залужного для Associated Press.

Среди каналов, которые "не заметили" интервью Залужного:

  • "Труха Украина" (более 3 млн подписчиков);
  • "Times of Ukraine: Новости Украина" (2,5 млн);
  • "Инсайдер UA" (более 2 млн);
  • "Всевидящее ОКО: Украина" (1,1 млн);
  • "Реальная война" (1,5 млн);
  • "Украина Online" (1,4 млн).

Читайте также: В сентябре 2022 года СБУ пыталась провести обыски в командном пункте Залужного, - AP

Интервью Залужного для Associated Press

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.

Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

Читайте также: Контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы, - Залужный

Автор: 

Зеленский Владимир (10506) Telegram (58) Залужный Валерий (425) контрнаступление (198)
А Умеров і Орахамія мали окрему таємну зустріч з Медінським в Женеві вже після офіційних перемовин. Думаю, домовлялися за ціну лобіювання капітуляції на російських умовах. Один татарин, який вже кілька місяців в україні не з'являється, та інший абхаз з бізнесоа в Еміратахї. Два щирі українці домовляються за спиною народу про їх майбутнє
https://haqqin.az/newsarchive/375497
https://haqqin.az/newsarchive/375497
18.02.2026 21:35
ждуть темники
18.02.2026 21:30
BBC
Залужний дав інтервʼю і вперше різко розкритикував Зеленського.
18.02.2026 21:30
18.02.2026 21:30
18.02.2026 21:52
18.02.2026 22:00
Як фсбшники наказали, так і виконують!! Сівкович з деркачем і мертвечуком, можуть підтвердити!!
18.02.2026 22:14
Залужний дав інтервʼю і вперше різко розкритикував Зеленського.
18.02.2026 21:30
За словами Залужного, відносини з Зеленським досягли критичної точки восени 2022 року, коли Служба безпеки України провела обшук у його робочому офісі.

Він розцінює цей епізод як спробу тиску та залякування, що могло оголити внутрішнє суперництво у момент, коли збереження єдності було особливо важливим для держави.

В Офісі президента та СБУ ситуацію коментувати виданню AP відмовились.

Залужний стверджує, що під час обшуку зателефонував керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і попередив: готовий залучити військових для захисту командного центру в Київ.

"Я буду з вами воювати і вже викликав підкріплення в центр Києва для підтримки", - навів він свої слова.

Також він зв'язався з тодішнім головою СБУ Василем Малюком, який, за його словами, заявив, що нічого не знає про те, що відбувається, і пообіцяв розібратися.
18.02.2026 21:33
Як пише АР, найгостріші розбіжності виникли навколо українського контрнаступу 2023 року, який не дав очікуваних результатів.

Залужний звинувачує у провалі цієї операції Зеленського.

За його словами, початковий план, розроблений разом із партнерами по НАТО, передбачав концентрацію сил в "єдиний кулак" для удару в напрямку Запоріжжя та виходу до Азовського моря - це дозволило б перерізати російський сухопутний коридор до Криму.

Для успіху була необхідна велика концентрація сил і тактична несподіванка. Натомість, за словами Залужного, війська були розосереджені по широкому фронту, що значно знизило їхню ударну міць.

Двоє західних оборонних чиновників на умовах анонімності підтвердили агентству AP, що операція справді відхилилася від початкової концепції.
18.02.2026 21:35
Терпіння лопнуло
18.02.2026 21:55
Так Залужный этим интервью только хуже себе сделал, военное и родственники погибших в контрнаступе в шоке
18.02.2026 21:32
Нах-нах к Подоляек и зеле
18.02.2026 21:50
Ще скажи що вони за Зюзю проголосують після такого
18.02.2026 21:53
Ну точно не за Залужного,если эти выборы вообще будут
18.02.2026 21:57
від про-сирського і ЗЄлєнськоно за їхнью спільну курську авантюру в шоці всі українські патріоти !

ЗЄлєнський ?
ніколи знову !

Україні потрібен Гетьман!

.
18.02.2026 22:08
Як ви переживаєте за родичів загиблих, я просто "в шоке".
18.02.2026 22:11
за родичів сотен тисяч !!!! загиблих українських Воїнів через непідготовлену ЗЄлєнським Україну до війни воно не переживає.

курва !

курва !

.
18.02.2026 22:19
Нехай не ігнорують, а розкажуть як було і чому так вийшло!
18.02.2026 21:33
було так, що ЗЄля замість максимальної концентрації сил та засобів на наступі на Токмак-Мелітополь, забрав половину війська та послав на чолі із сирським звільнити "фортецю Бахмут"

в результаті провал на обох напрямках

ЗЄлю до суду !

Україні потрібен Гетьман!

в результаті провал на обох напрямках

ЗЄлю до суду !

Україні потрібен Гетьман!

.
18.02.2026 22:14
стосовно ж виборів, то пан Генерал Залужний неоднозначно висловився -

"знімаю слухавку та викликаю підкріплення...."

що, думаєте підкріплення не прийде ?
дарма так думаєте.

.
18.02.2026 22:23
Дивно, що українські телеграм-канали - в цьому фсб-шному телеграмі, де фсб можуть читати навіть закриті чати.
18.02.2026 21:35
то не українські канали. ви їх проглядали ?
18.02.2026 21:37
А Умеров і Орахамія мали окрему таємну зустріч з Медінським в Женеві вже після офіційних перемовин. Думаю, домовлялися за ціну лобіювання капітуляції на російських умовах. Один татарин, який вже кілька місяців в україні не з'являється, та інший абхаз з бізнесоа в Еміратахї. Два щирі українці домовляються за спиною народу про їх майбутнє
https://haqqin.az/newsarchive/375497
https://haqqin.az/newsarchive/375497
18.02.2026 21:35
отож...
18.02.2026 21:37
це так біда..
18.02.2026 21:37
контрнаступ не мав бути успішним, бо Захід "варив жабу" і доварився, що тепер незрозуміло, хто став тією жабою.. Це хіба дурак в Україні ще не розуміє . Ви тут на цензорі можете витирати і банити скільки завгодно, мені пофіг. Вас як і путіна влаштовують лише тупаки, в цьому ви схожі.
18.02.2026 21:47
Деза
18.02.2026 22:16
Не було команди з банкової "фас"
18.02.2026 21:38
https://t.me/sergiytaran/1438 Сергій Таран:
В вузьких політичних колах давно обговорюється питання чи захоче Залужний балотуватися у президенти України. Сьогоднішнє інтервʼю, в якому він заговорив про свої розбіжності із Зеленським означає, що він таки буде балотуватися. А це в свою чергу означає, що інтрига і змагальність на президентських виборах буде, - навіть, якщо вони відбудуться в умовах воєнного стану.
18.02.2026 21:38
https://t.me/BerezaJuice/62752 Борислав Береза:
https://t.me/BerezaJuice/62752 https://t.me/BerezaJuice/62752 В Офісі президента спостерігається істерика після статті Залужного. Підключили безглузду Безуглу, яка почала волати, що Залужний йде на вибори. І це попри те, що Генерал навіть в статті каже, що під час війни з Росією треба думати про національні інтереси і єдність, а не про вибори. Але схоже, що на Банковій всюди бачуть те, на чому схиблені.
Тому обслуга ОП, в класичному форматі "Путін пАмАгі", волає, що Залужний йде на вибори. І їм байдуже, що Залужний каже про те, що важливо концентруватися на фронті і виправити помилки. Але в ОП бачать в цьому передвиборчу технологію. Дебіли, стабілізуйте фронт! Бо не те що виборів, а взагалі нічого не буде, якщо це не буде зроблено. Хоча істерички і корупціонери можуть думати лише про вибори і бабло, а не про те, як вистояти Україні. Тому тут нічого нового. І це черговий раз доводить що у кого в пріоритеті.
18.02.2026 21:41
Ну сховали тимчасово голови в пісок, а далі що? Відробляти гроші, отримані від ОПівських мерзотників всеодно доведеться!
18.02.2026 21:47
https://t.me/oleksiihoncharenko/52889 Олексій Гончаренко, в 13-46:
Мої "дру
Мої "друзі" (сіреч: ОПешні) з телеграм-каналів поки що не постять нічого про інтервʼю Залужного, бо чекають відмашки від Офісу Президента. Ще пару годин і запостять.
Дмитро Литвин, виходь на звʼязок і давай ТЗ!

https://t.me/oleksiihoncharenko/52894 Олексій Гончаренко, в 19-42:
Дмитро Литвин так і не вийшов на звʼязок. Тому всі мої "друзі" з телеграм-каналів нічого і не запостили про інтервʼю Залужного.
В принципі, ну невже тут є якісь новини?
Командувач всіма Збройними силами України звинувачує Президента в зриві контрнаступу, говорить, що СБУ намагались увірватись в його робочий кабінет і каже, що погрожував Єрмаку, що відповідь буде жорсткою. Чисто ні про що.
От те, що Зеленський найпопулярніший лідер в США - це новина.
18.02.2026 21:47 Ответить
Так на этих каналах 95% кацапня и ждуны тусуются. И их не кто не удаляет из админов.
А сбу не видит. Слепые. И адреса путают, закосперированный штаб Залужного и стрим клуб зеленского.
18.02.2026 21:48 Ответить
Я би заблокував ті канали мільйонники дуполизні зелені, це справжня ботоферма во славу зе
18.02.2026 21:48 Ответить
18.02.2026 21:49 Ответить
Коли сидиш "на зарплаті"🤑в ОП, а про Зеленського розповідають неприємну правду, то її краще не помічати.😎

Вони проігнорували інтерв'ю Залужного, але хрипатому шматку 💩 це сильно не допоможе.
18.02.2026 21:54 Ответить
ОП-шні канали-мільйонники з підписниками з В'єтнаму та Бангладеш. 😁
18.02.2026 21:58 Ответить
А шо там Натаха Мосейчук? Все ще виплітає про борщовий набір при Порошенко?
Бо ТВ не дивлюся з 2022 року...
18.02.2026 21:59 Ответить
...це ж відомо всім ,що совковатні зрадники та інтригани й злодії при владі.
18.02.2026 22:02 Ответить
Хто,як не перший соратник зе, тепер колишній,Разумк.,на тгк ПХ, яскраво описав про інтерв'ю За:

"В общем-то мы не услышали ничего нового. О попытке вторжения СБУ в ставку Залужного мы слышали раньше из прессы. О том, что перед самым наступлением у Работино у Залужного забрали половину войск и перебросили под Бахмут, где держал оборону Сырский, в марте 2025 года рассказала газета «The New York Times». Более того, именно американские СМИ сообщили, что войска у Залужного летом 2025 года забрали именно чтобы сорвать его наступление и усилить Сырского. Ермак откровенно лепил из Залужного неудачника и пытался создать героя из Сырского".
показать весь комментарий
Канешно,жополизы не слышат правды.
18.02.2026 22:08 Ответить
Як можна щось "синхронно" проігнорувати ?
18.02.2026 22:13 Ответить
А українці і далі з тих каналів не вилазять
18.02.2026 22:15 Ответить
Генерал втратив свій шанс...Може ЗАЛУЖНИЙ і видатний вояка, але політик він х.....й....не вище сапога, як кажуть.....Послали послом і пішов, засунувши пагони у ж...пк,разом з амбіціями та можливостями і надіями народу....Ганчірка.
18.02.2026 22:21 Ответить
 
 