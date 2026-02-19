Зеленский заявил о "совершенно разных" разговорах с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него были "совершенно разные" разговоры с американской стороной - как с администрацией Джо Байдена, так и в этом году с президентом Дональдом Трампом и его командой.
Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, часть переговоров была конструктивной, другие — эмоциональными. Некоторые разговоры не стали публичными и не освещались в СМИ.
"Некоторые были очень конструктивны, некоторые — эмоциональны. Были и такие, о которых не писали СМИ", — отметил Зеленский.
Беседы с администрациями Байдена и Трампа
Президент подчеркнул, что формат и тональность общения с представителями США отличались в зависимости от периода и обстоятельств. Он подчеркнул, что оценивает эти контакты как разные по содержанию и характеру.
Комментируя информацию о его эмоциональном разговоре в Овальном кабинете, Зеленский отметил, что вопрос не касался его лично.
"Не меня. Я чувствовал, что это было несправедливо по отношению к Украине, к нашим людям — после всей боли и этих лет войны", — сказал он.
Ожидания поддержки от США
По словам президента, он рассчитывал на более сильную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что считает Трампа "сильным человеком" и ожидал соответствующей позиции.
"Я пришел к партнерам и хотел услышать большую поддержку. Но это решение суверенной страны. При всем уважении, я не хотел слышать какой-то поддержки россиян. Именно поэтому моя реакция была такой", — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что его позиция была продиктована интересами Украины и ее граждан.
- Напомним, ранее Зеленский заявил, что "несправедливо", что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мирного соглашения.
- В свою очередь Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров.
Розмовляти він міг з ким завгодно і казати, що завгодно. Важливо, який це мало вплив.
А тепер подумайте чи буде справжній політик серйозно сприймати вискочку, за яким нема ні впливу, ні економіки, ні досвіду, ні мудрості, ні банально розвинутого інтелекту.
"Вы стоите на самой низшей ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости".
Не хочеться навіть перелічувати - ти не достоїн всього , що натворило страшного твоє Я ...
Ти зрадник ? Чи збочений самозакоханець? Ти справді вважаєш що првда про тебе від Залужного - то лиш особисте політичне Я Залужного?
Ти виродок страшніше , котрого мабуть в історії Україн ще не було.