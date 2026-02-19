Зеленский заявил о "совершенно разных" разговорах с США

Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него были "совершенно разные" разговоры с американской стороной - как с администрацией Джо Байдена, так и в этом году с президентом Дональдом Трампом и его командой.

Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, часть переговоров была конструктивной, другие — эмоциональными. Некоторые разговоры не стали публичными и не освещались в СМИ.

"Некоторые были очень конструктивны, некоторые — эмоциональны. Были и такие, о которых не писали СМИ", — отметил Зеленский.

Беседы с администрациями Байдена и Трампа

Президент подчеркнул, что формат и тональность общения с представителями США отличались в зависимости от периода и обстоятельств. Он подчеркнул, что оценивает эти контакты как разные по содержанию и характеру.

Комментируя информацию о его эмоциональном разговоре в Овальном кабинете, Зеленский отметил, что вопрос не касался его лично.

"Не меня. Я чувствовал, что это было несправедливо по отношению к Украине, к нашим людям — после всей боли и этих лет войны", — сказал он.

Ожидания поддержки от США

По словам президента, он рассчитывал на более сильную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что считает Трампа "сильным человеком" и ожидал соответствующей позиции.

"Я пришел к партнерам и хотел услышать большую поддержку. Но это решение суверенной страны. При всем уважении, я не хотел слышать какой-то поддержки россиян. Именно поэтому моя реакция была такой", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что его позиция была продиктована интересами Украины и ее граждан.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что "несправедливо", что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мирного соглашения.

В свою очередь Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров.

