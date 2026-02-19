РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9209 посетителей онлайн
Новости Зеленский о Трампе Отношения Зеленского и Трампа
6 514 15

Зеленский заявил о "совершенно разных" разговорах с США

Зеленский о разговоре с Америкой
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него были "совершенно разные" разговоры с американской стороной - как с администрацией Джо Байдена, так и в этом году с президентом Дональдом Трампом и его командой.

Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, часть переговоров была конструктивной, другие — эмоциональными. Некоторые разговоры не стали публичными и не освещались в СМИ.

"Некоторые были очень конструктивны, некоторые — эмоциональны. Были и такие, о которых не писали СМИ", — отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Не уверен, что команды могут решить вопрос территорий

Беседы с администрациями Байдена и Трампа

Президент подчеркнул, что формат и тональность общения с представителями США отличались в зависимости от периода и обстоятельств. Он подчеркнул, что оценивает эти контакты как разные по содержанию и характеру.

Комментируя информацию о его эмоциональном разговоре в Овальном кабинете, Зеленский отметил, что вопрос не касался его лично.

"Не меня. Я чувствовал, что это было несправедливо по отношению к Украине, к нашим людям — после всей боли и этих лет войны", — сказал он.

Читайте также: Крупные телеграм-каналы проигнорировали интервью Залужного об обысках СБУ и разногласиях с Зеленским

Ожидания поддержки от США

По словам президента, он рассчитывал на более сильную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что считает Трампа "сильным человеком" и ожидал соответствующей позиции.

"Я пришел к партнерам и хотел услышать большую поддержку. Но это решение суверенной страны. При всем уважении, я не хотел слышать какой-то поддержки россиян. Именно поэтому моя реакция была такой", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что его позиция была продиктована интересами Украины и ее граждан.

Читайте также: Зеленский: Представители Европы также должны быть в группе мониторинга прекращения огня

Автор: 

Байден Джо (622) Зеленский Владимир (10506) Трамп Дональд (4591) война в Украине (7303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
ЗЄ ніколи не був суб'єктом зовнішньої політики, а був об'єктом.

Розмовляти він міг з ким завгодно і казати, що завгодно. Важливо, який це мало вплив.

А тепер подумайте чи буде справжній політик серйозно сприймати вискочку, за яким нема ні впливу, ні економіки, ні досвіду, ні мудрості, ні банально розвинутого інтелекту.

"Вы стоите на самой низшей ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости".
показать весь комментарий
19.02.2026 02:43 Ответить
+16
Буратіна , тільки зараз в Дзеркалі Тижня почитала про твій коментар на розповідь від Залужного ПРО Е ЯК ТИ ОСОБИСТИЙ РЕЙТИНГ та популярність СЕБЕ поставив вище інтересів ...
Не хочеться навіть перелічувати - ти не достоїн всього , що натворило страшного твоє Я ...

Ти зрадник ? Чи збочений самозакоханець? Ти справді вважаєш що првда про тебе від Залужного - то лиш особисте політичне Я Залужного?

Ти виродок страшніше , котрого мабуть в історії Україн ще не було.
показать весь комментарий
19.02.2026 05:03 Ответить
+8
У Трампа настрій залежить від результатів учорашньої партії в гольф та фази Місяця, тож не дивно.
показать весь комментарий
19.02.2026 02:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто тебе надули?
показать весь комментарий
19.02.2026 01:54 Ответить
Як велиеу зелену жабу. Через соломинку.
показать весь комментарий
19.02.2026 06:26 Ответить
А тебе не надули? Йому якраз більщ-менш пофіг. Він у грі.
показать весь комментарий
19.02.2026 07:28 Ответить
Не "на-", а"в-".
показать весь комментарий
19.02.2026 07:37 Ответить
У Трампа настрій залежить від результатів учорашньої партії в гольф та фази Місяця, тож не дивно.
показать весь комментарий
19.02.2026 02:09 Ответить
ЗЄ ніколи не був суб'єктом зовнішньої політики, а був об'єктом.

Розмовляти він міг з ким завгодно і казати, що завгодно. Важливо, який це мало вплив.

А тепер подумайте чи буде справжній політик серйозно сприймати вискочку, за яким нема ні впливу, ні економіки, ні досвіду, ні мудрості, ні банально розвинутого інтелекту.

"Вы стоите на самой низшей ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости".
показать весь комментарий
19.02.2026 02:43 Ответить
Не списуйте все на одного зєлю. Ніхто й ніколи не ставився до Уераїни, як до скб'єкта ЗП.
показать весь комментарий
19.02.2026 07:32 Ответить
під китай лягає ****.геть нато.більше крові хоче падло.
показать весь комментарий
19.02.2026 04:53 Ответить
Буратіна , тільки зараз в Дзеркалі Тижня почитала про твій коментар на розповідь від Залужного ПРО Е ЯК ТИ ОСОБИСТИЙ РЕЙТИНГ та популярність СЕБЕ поставив вище інтересів ...
Не хочеться навіть перелічувати - ти не достоїн всього , що натворило страшного твоє Я ...

Ти зрадник ? Чи збочений самозакоханець? Ти справді вважаєш що првда про тебе від Залужного - то лиш особисте політичне Я Залужного?

Ти виродок страшніше , котрого мабуть в історії Україн ще не було.
показать весь комментарий
19.02.2026 05:03 Ответить
вибачаюсь за не вичитаний з помилками текст .
показать весь комментарий
19.02.2026 05:05 Ответить
Зеленський перед початком вторгнення кричав :"путін нападе",а всі партнери заспокоювали і пропонували готуватися до травневих шашликів.
показать весь комментарий
19.02.2026 06:36 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 06:38 Ответить
Знання, здібності, врешті і IQ безтолкового ішака - на рівні голови колгоспу в далекому, забитому селі. Тож його поведінка, манера спілкувння, егоїзм та завищена самооцінка стала пріорететом для просування його "величності" і не має нічого спільного з інтересами країни та її народу. Воно вилізло з театру, але театр з нього не виліз. Для цього мудака слава понад усе, якою б ціною вона не дісталась. Обкурений, як завжди, випрадовується та шукає винуватців власного бездарнства та делитантства.
показать весь комментарий
19.02.2026 07:34 Ответить
Все просто. Імпічмент Трампа, його доля та статки, статки та доля його дітей лежать в папці на столі у *****.
показать весь комментарий
19.02.2026 07:59 Ответить
 
 