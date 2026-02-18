Зеленский: Представители Европы также должны быть в группе мониторинга прекращения огня

Президент Владимир Зеленский считает, что представители Европы тоже должны присутствовать в группе мониторинга прекращения огня.

Об этом глава государства сказал в интервью Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский настаивает на участии Европы

"Мы снова поднимаем тему, что даже во время мониторинга прекращения огня, когда оно наступит, когда бы оно ни наступило, я считаю - что, конечно, замечательно, что у нас есть американцы. Конечно, понятно, что в этой группе будут россияне и украинцы, потому что мы находимся по обе стороны линии соприкосновения. Но я снова и снова подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны представители Европы", - сказал президент.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах в Женеве военные пришли к пониманию, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля.

По словам президента, мониторинг точно будет при участии США.

