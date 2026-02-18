РУС
Зеленский: Представители Европы также должны быть в группе мониторинга прекращения огня

Зеленский: Европа должна быть представлена в группе мониторинга прекращения огня

Президент Владимир Зеленский считает, что представители Европы тоже должны присутствовать в группе мониторинга прекращения огня.

Об этом глава государства сказал в интервью Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский настаивает на участии Европы 

"Мы снова поднимаем тему, что даже во время мониторинга прекращения огня, когда оно наступит, когда бы оно ни наступило, я считаю - что, конечно, замечательно, что у нас есть американцы. Конечно, понятно, что в этой группе будут россияне и украинцы, потому что мы находимся по обе стороны линии соприкосновения. Но я снова и снова подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны представители Европы", - сказал президент.

Что предшествовало

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах в Женеве военные пришли к пониманию, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля.
  • По словам президента, мониторинг точно будет при участии США.

Европа (943) Зеленский Владимир (10506) США (7032) прекращения огня (400)
пішов в сра..ку !

.
18.02.2026 23:33 Ответить
Псих, знову якісь марення. Яке припинення? Що росія вже згодна на припинення вогню? Чи чогось не досказано знову українцям?
18.02.2026 23:34 Ответить
Вимоги виставляє. До всіх. Окрім Кацапії. Де пункти, що має виконати Кацапія, Лошара? Обговорюєш тільки де ота "сєрєдіна", на якій пообіцяють "сайтісь". І абсолютно нема вимог відійти, віддати, виконати.
18.02.2026 23:36 Ответить
Ну они думают если рашка согласна на независимость Украины и вступление в ЕС и еще с гарантиями безопасности это и уступки для них огромные уступки
18.02.2026 23:46 Ответить
Що воно меле, який моніторинг, яке припинення вогню?
18.02.2026 23:39 Ответить
 
 