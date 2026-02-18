Зеленський: Представники Європи також мають бути у групі моніторингу припинення вогню
Президент Володимир Зеленський вважає, що представники Європи теж мають бути присутні у групі моніторингу припинення вогню.
Про це глава держави сказав у інтерв’ю для Пірса Моргана, яке вийшло 18 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський наполягає на участі Європи
"Ми знову порушуємо тему, що навіть під час моніторингу припинення вогню, коли воно настане, коли б воно не настало, я вважаю - що, звичайно чудово, що у нас є американці. Звичайно, зрозуміло, що в цій групі будуть росіяни та українці, тому що ми перебуваємо по обидва боки лінії зіткнення. Але я знову і знову підкреслюю, що, на мою думку, нам також потрібні представники Європи",- сказав президент.
Що передувало
- Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах у Женеві військові дійшли до розуміння, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля.
- За словами президента, моніторинг точно буде за участі США.
