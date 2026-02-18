Зеленський: Представники Європи також мають бути у групі моніторингу припинення вогню

Президент Володимир Зеленський вважає, що представники Європи теж мають бути присутні у групі моніторингу припинення вогню.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю для Пірса Моргана, яке вийшло 18 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський наполягає на участі Європи 

"Ми знову порушуємо тему, що навіть під час моніторингу припинення вогню, коли воно настане, коли б воно не настало, я вважаю - що, звичайно чудово, що у нас є американці. Звичайно, зрозуміло, що в цій групі будуть росіяни та українці, тому що ми перебуваємо по обидва боки лінії зіткнення. Але я знову і знову підкреслюю, що, на мою думку, нам також потрібні представники Європи",- сказав президент.

Що передувало

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах у Женеві військові дійшли до розуміння, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля.
  • За словами президента, моніторинг точно буде за участі США.

пішов в сра..ку !

18.02.2026 23:33 Відповісти
Псих, знову якісь марення. Яке припинення? Що росія вже згодна на припинення вогню? Чи чогось не досказано знову українцям?
18.02.2026 23:34 Відповісти
Вимоги виставляє. До всіх. Окрім Кацапії. Де пункти, що має виконати Кацапія, Лошара? Обговорюєш тільки де ота "сєрєдіна", на якій пообіцяють "сайтісь". І абсолютно нема вимог відійти, віддати, виконати.
18.02.2026 23:36 Відповісти
Ну они думают если рашка согласна на независимость Украины и вступление в ЕС и еще с гарантиями безопасности это и уступки для них огромные уступки
18.02.2026 23:46 Відповісти
Що воно меле, який моніторинг, яке припинення вогню?
18.02.2026 23:39 Відповісти
зеля ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла зеля *****
19.02.2026 00:42 Відповісти
Були вже. у ОБСЕ. Це так потужно допомогло, Зеля повинен знати, якщо не дебіл. Но відімо не знає.
19.02.2026 06:09 Відповісти
А навіщо європейцям влазити в якісь моніторинг і ризиквати своїми військовими, якщо ти, найпотужніший, усунув їх від перемовин? Зеля вже догрався. Тепер він повністю залежний від агента Краснова, який його примусить на капітуляцію, а потім кине
19.02.2026 08:53 Відповісти
 
 