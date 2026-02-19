Ощутимых признаков серьезной вовлеченности РФ в мирный процесс нет, - Еврокомиссия

Украина еще год назад согласилась на прекращение огня, однако Россия продолжает свои удары. Это свидетельствует о том, что РФ не готова к миру.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно

"Мы приветствуем усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение убийств в Украине и агрессивной войны России, а также на достижение справедливого и прочного мира. Международные границы не должны меняться силой", - сказал он.

Спикер напомнил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня почти год назад.

"С другой стороны, что мы видим? Мы видим, что Россия продолжает свои неустанные атаки на Украину. Это свидетельствует о том, что Россия не готова к миру", - добавил Эль-Ануни.

Он пояснил, что в ЕС до сих пор "не видят ощутимых признаков того, что Россия серьезно вовлечена в мирный процесс".

Что предшествовало?

