Ощутимых признаков серьезной вовлеченности РФ в мирный процесс нет, - Еврокомиссия
Украина еще год назад согласилась на прекращение огня, однако Россия продолжает свои удары. Это свидетельствует о том, что РФ не готова к миру.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно
"Мы приветствуем усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение убийств в Украине и агрессивной войны России, а также на достижение справедливого и прочного мира. Международные границы не должны меняться силой", - сказал он.
Спикер напомнил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня почти год назад.
"С другой стороны, что мы видим? Мы видим, что Россия продолжает свои неустанные атаки на Украину. Это свидетельствует о том, что Россия не готова к миру", - добавил Эль-Ануни.
Он пояснил, что в ЕС до сих пор "не видят ощутимых признаков того, что Россия серьезно вовлечена в мирный процесс".
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
