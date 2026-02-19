Євросоюз просить США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії
Європейський Союз застеріг Сполучені Штати від можливого удару по Ірану та закликав до дипломатичного врегулювання суперечки навколо іранської ядерної програми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Європейської комісії з питань закордонних справ Ануара Ель Ануна.
Представник Єврокомісії наголосив, що ескалація може мати серйозні наслідки для регіональної безпеки. За його словами, зростання напруги між Вашингтоном і Тегераном потребує стриманості.
"Дипломатії потрібно дати шанс. Ескалація військових дій може мати важкі наслідки для стабільності в регіоні", — заявив він.
Зростання напруги та військова активність США
Заяви ЄС пролунали на тлі повідомлень про масштабне посилення американської військової присутності на Близькому Сході. За даними західних медіа, США перекидають до регіону винищувачі та ударні військово-морські групи.
Аналітики вважають, що це одне з найбільших нарощувань сил із часу вторгнення в Ірак у 2003 році. У Вашингтоні вимагають від Тегерана повністю припинити збагачення урану, скоротити програму балістичних ракет і припинити підтримку союзних угруповань, зокрема "Хезболли" в Лівані, хуситів у Ємені та ХАМАС у Газі.
Водночас Іран відкинув можливість повної відмови від збагачення урану. Тегеран наполягає, що переговори мають стосуватися лише ядерної програми, яку вважає мирною.
Переговори в Женеві та санкційна політика
Напередодні у Женеві відбулися непрямі переговори між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та спеціальними посланцями Дональда Трампа — Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Діалог проходив за посередництва представників Оману. За словами сторін, переговори принесли "прогрес".
- Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками щодо Ірану впродовж найближчих 10 діб.
ЄС просить утриматися від удару по Ірану, поки іранські дрони спалюють українські електростанції. Коментарі зайві.