УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10705 відвідувачів онлайн
Новини США пропонують Ірану укласти ядерну угоду Ядерна програма Ірану Операція США проти Ірану
1 578 30

Євросоюз просить США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії

ЄС просить США утриматися від ударів по Ірану

Європейський Союз застеріг Сполучені Штати від можливого удару по Ірану та закликав до дипломатичного врегулювання суперечки навколо іранської ядерної програми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Європейської комісії з питань закордонних справ Ануара Ель Ануна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Представник Єврокомісії наголосив, що ескалація може мати серйозні наслідки для регіональної безпеки. За його словами, зростання напруги між Вашингтоном і Тегераном потребує стриманості.

"Дипломатії потрібно дати шанс. Ескалація військових дій може мати важкі наслідки для стабільності в регіоні", — заявив він.

Читайте також: Ціни на нафту продовжують зростати на тлі побоювань щодо конфлікту між США та Іраном

Зростання напруги та військова активність США

Заяви ЄС пролунали на тлі повідомлень про масштабне посилення американської військової присутності на Близькому Сході. За даними західних медіа, США перекидають до регіону винищувачі та ударні військово-морські групи.

Аналітики вважають, що це одне з найбільших нарощувань сил із часу вторгнення в Ірак у 2003 році. У Вашингтоні вимагають від Тегерана повністю припинити збагачення урану, скоротити програму балістичних ракет і припинити підтримку союзних угруповань, зокрема "Хезболли" в Лівані, хуситів у Ємені та ХАМАС у Газі.

Водночас Іран відкинув можливість повної відмови від збагачення урану. Тегеран наполягає, що переговори мають стосуватися лише ядерної програми, яку вважає мирною.

Читайте також: Трамп обговорює можливі удари по Ірану. Пентагон готується до операції, - CBS

Переговори в Женеві та санкційна політика

Напередодні у Женеві відбулися непрямі переговори між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та спеціальними посланцями Дональда Трампа — Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Діалог проходив за посередництва представників Оману. За словами сторін, переговори принесли "прогрес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа розглядає створення власного ядерного стримування через невизначеність із США, - Bloomberg

Автор: 

Іран (3444) США (26620) Євросоюз (15112) ядерна безпека (619)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
ЄС **** дався?
показати весь коментар
19.02.2026 18:48 Відповісти
+11
ЄС забита мусульманами до верху. ЄС сцяттся масових заворушень та терактів. Хто їм лікар? Меркель? А рушникі треба кончати
показати весь коментар
19.02.2026 19:17 Відповісти
+9
Доки будуть дипломатити, аятоли десятки тисяч іранців повісять.
показати весь коментар
19.02.2026 18:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЄС **** дався?
показати весь коментар
19.02.2026 18:48 Відповісти
Taco все равно не решится на boots on the ground , а без них этих религиозных фанатиков не сковырнешь одними протестами, которые они попросту расстреляют. Попугает просто для вида, выпустив пару ракет и авиабомб по военным обьектами и потом заявит про свою победу и достижение всех целей как в прошлый раз когда заявляли что остановили иранскую ядерную программу(а оказалось что нихрена не остановили)и этим все и ограничится. Но в реальности свержение союзного раше режима аятолл очень кстати будет для Украины
показати весь коментар
19.02.2026 19:15 Відповісти
Де оказалось,що не зупинили?
показати весь коментар
19.02.2026 20:12 Відповісти
ЄС забита мусульманами до верху. ЄС сцяттся масових заворушень та терактів. Хто їм лікар? Меркель? А рушникі треба кончати
показати весь коментар
19.02.2026 19:17 Відповісти
У Франції більше,у багатьох країнах також є.Так що не Меркель.Вона тільки за Німеччину відповідала.
показати весь коментар
19.02.2026 20:13 Відповісти
Вона була локомотивом дій по наводненню країн ЄС мігрантами мусульманами. Квоти придумала. Польша та Угорщина її майже накуй послали з її квотами.
показати весь коментар
19.02.2026 20:39 Відповісти
Не вона придумала.Там інші люди придумують.
показати весь коментар
19.02.2026 20:59 Відповісти
В ЄС суніти..і саме агресивні з них нові богообрані палестинці..а на Іран їм трохи насрати рівно як і на утискання уйгурів
показати весь коментар
19.02.2026 20:14 Відповісти
Доки будуть дипломатити, аятоли десятки тисяч іранців повісять.
показати весь коментар
19.02.2026 18:51 Відповісти
Вони бунтують не через те, що вони проти поставок росії ракет та шахедів, якими москалі нас вбивають. Просто нема що їсти. Мені їх не шкода. Чим більше сдохне - тим більша відплата за наші жертви. І коли у москалів таке почнеться - головне не подумати, що є хороші рускі.
показати весь коментар
19.02.2026 19:41 Відповісти
Їсти є в них що і може навіть краще,ніж в Україні.Голоду там і близько немає.
показати весь коментар
19.02.2026 20:15 Відповісти
Союзники рашки аятоли. Повстанці їхні вороги.
показати весь коментар
19.02.2026 23:07 Відповісти
Нехай Дональд відправить Віткофа з Кушнером на переговори з полотенцями. Вони прекрасні обидва переговорники вони зроблять чудовий пізділ і переконають Іран відмовитися від ядерної зброї.
показати весь коментар
19.02.2026 18:52 Відповісти
Уже посылали и не раз.Сейчас играют в плохого копа и хотят запугать.
показати весь коментар
19.02.2026 19:17 Відповісти
"А давайте ще трохи поговоримо, побухаємо на фуршетах і поюзаємо екскорт-послуги! Навіщо воювати? "
показати весь коментар
19.02.2026 18:52 Відповісти
Навіщо? Євросоюз може навести хоч якісь резони? Чи аби ото пи₴діти ні про що як і десятиліттями до цього? Допи₴ділися вже до ручки зі своїми лгбт-ідеями.
показати весь коментар
19.02.2026 18:54 Відповісти
В перекладі:
" Кремлівські шісткі в Євросоюзі просить США утриматися від удару по Ірану і дати шанс на створення дипломатії Хаменеї ядерної зброї"
показати весь коментар
19.02.2026 18:54 Відповісти
Толерантність їбонутої Європи не може не вражати. Чорти лікують, диявол святкує!
показати весь коментар
19.02.2026 19:02 Відповісти
Станьте на коліна жалюгідна Європка і попросіть про це знову, як буде пукін заходити до вас через Білорусь, то теж благайте трампа про те щоб він вас захистив
показати весь коментар
19.02.2026 19:16 Відповісти
Вйобуй додому, яструб їбаний. Вам мало Іраку та Афганістану? Близький Схід - то не ваше. Хоча, що зараз ваше?
показати весь коментар
19.02.2026 19:37 Відповісти
Якраз їхнє.Та в них інтереси.
показати весь коментар
19.02.2026 20:17 Відповісти
З ким дипломатія? З тими, хто за 2 тижні вирізав більше 20 тис. свого населення, хто забиває жінок камінням за не таке вбрання, хто спонсує русню та теракти по всьому світу??? Кончені!
показати весь коментар
19.02.2026 19:38 Відповісти
АМЕРИКАНЦІ наближають для себе ВЄТНАМ -2
показати весь коментар
19.02.2026 19:47 Відповісти
Ні.Іран це класична країна.Там немає джунглів і вони перекидають туди армаду літаків.І їм Ізраїль допоможе.Але може і війни не буде.
показати весь коментар
19.02.2026 20:19 Відповісти
класична країна , яка мабуть нарила в скалах війскових комунікацій,збудувала підземні склади зброї .аеродроми і т.д і т.п....
показати весь коментар
19.02.2026 22:16 Відповісти
І що? Проти скал є протибункерні супер бомби.США має вже там сотні літаків.Ні в кого стільки немає.
показати весь коментар
19.02.2026 23:00 Відповісти
А Трампон Трампакс не хочет ******* по *****?!
показати весь коментар
19.02.2026 19:49 Відповісти
Іранська ядерна програма і російська війна - це одна система. Москва, Тегеран, Пхеньян координують свої дії. Захід реагує на кожен елемент цієї системи окремо, з «дипломатичними паузами» - і програє системно.
ЄС просить утриматися від удару по Ірану, поки іранські дрони спалюють українські електростанції. Коментарі зайві.
показати весь коментар
20.02.2026 00:23 Відповісти
 
 