Європа розглядає створення власного ядерного стримування через невизначеність із США, - Bloomberg

Європа вперше з часу завершення Холодної війни почали серйозно розглядати можливість створення власного ядерного стримування.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Припинення США обміну розвідданими з Україною

За даними співрозмовників агентства, поштовхом до активізації дискусій стало тимчасове припинення США обміну розвідувальними даними з Україною у березні 2025 року.

Хоча пауза тривала лише кілька днів, вона викликала занепокоєння в європейських столицях і продемонструвала, що континент не завжди може беззастережно покладатися на американське військове стримування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль пояснив, чим замінять зруйновані росіянами ТЕС і ТЕЦ

"Ядерна парасолька" США

Наразі Європа залежить від так званої "ядерної парасольки" США в межах НАТО, що передбачає розміщення американської ядерної зброї на території окремих європейських країн і гарантії колективної оборони. У разі ослаблення цієї підтримки континент може залишитися сам на сам із росією, яка володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі.

Сьогодні власну ядерну зброю в Європі мають лише Велика Британія та Франція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без участі українських Сил оборони безпека Європи неможлива, - Сибіга

Фінанси та розвиток інфраструктури

Водночас створення повноцінного європейського ядерного арсеналу потребувало б колосальних фінансових ресурсів, розвитку інфраструктури - зокрема збагачувальних комплексів - а також поставило б під питання чинні міжнародні договори про нерозповсюдження ядерної зброї.

Експерти радять наразі зосередитися на розвитку високотехнологічних неядерних озброєнь, здатних уражати стратегічні об’єкти та стримувати потенційну агресію.

"Я не бачу шансу на повноцінне європейське ядерне стримування, але є сенс оцінювати, як Франція та Велика Британія можуть впливати на безпеку континенту своїми власними ядерними потенціалами", - зазначила Дар’я Долзікова, старший дослідник Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви звернувся до Європи: Настав час стати сильнішими, ніж будь-коли

Переговори

За інформацією джерел, консультації відбуваються переважно на глибокому військовому рівні - у двосторонніх або тристоронніх форматах між державами з високим рівнем довіри, зокрема тими, що відчувають пряму загрозу з боку Росії та розміщують на своїй території американські військові об’єкти.

Водночас сторони намагаються уникати публічних сигналів Москві та зберігати переговори максимально конфіденційними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова ера геополітики змушує переглянути підходи США та Європи, - Рубіо