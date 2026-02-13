Глава МЗС Литви звернувся до Європи: Настав час стати сильнішими, ніж будь-коли
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Європу стати сильнішою та більше інвестувати у власну безпеку.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами міністра, світ змінюється просто зараз, а структури влади переглядаються.
"Настав час стати сильними – сильнішими, ніж будь-коли. Настав час наростити м’язи й показати зуби. Бути рішучими. Сміливими. Усвідомленими. Припинити лише реагувати й почати формувати. Ви (Європа) маєте нарешті стати геополітичною силою. Геоекономічною силою. Фортецею безпеки", - наголосив він.
Будріс зазначив, що Європа є економічним гігантом, але надто часто поводиться як стратегічний спостерігач, тому це має припинитися.
"Геополітична Європа точно знає, де її інтереси. Вона серйозно ставиться до всього свого периметра — від України до Близького Сходу та Північної Африки. Вона не перекладає власне мислення про безпеку на інших. Вона не шепоче, коли інші кричать. Вона говорить одним голосом і підкріплює цей голос реальною силою", - пояснив очільник МЗС.
Україна
"Геополітична Європа розуміє, що мати Україну своєю частиною в тисячу разів краще, ніж мати Україну частиною Росії. Геополітична Європа також здатна проводити послідовну зовнішню та безпекову політику й володіє інструментами для досягнення цієї мети", - наголосив Будріс.
За словами міністра, трансатлантичне партнерство має означати рівність, а не залежність.
"Повагу не дарують тим, хто нескінченно залежить від інших у питанні власної оборони. Якщо ти хочеш впливу, ти повинен мати вагу - військову, фінансову, стратегічну. Неможливо формувати світ, якщо ти боїшся проєктувати в ньому силу", - вважає він.
Будріс зазначив, що Європа має усвідомити, наскільки потужним економічним гравцем вона реально є та може бути, і використовувати свою силу.
Безпека
За словами міністра, безпечна Європа контролює свої кордони, захищає свою інфраструктуру, охороняє свій цифровий простір.
"Виробляє те, що потрібно в часи кризи. Здатна підтримувати себе в разі тривалого конфлікту, якщо це необхідно.
Стримування має залишатися переконливим на кожному рівні. Звичайна військова сила є необхідною. Але у світі, де ядерна зброя досі формує стратегічну реальність, надійне ядерне стримування також має бути частиною рівняння. Це не означає дублювання НАТО чи послаблення Альянсу. Це означає посилення європейського стовпа в межах НАТО, щоб стримування на континенті залишалося міцним і беззаперечним", - пояснив він.
Будріс також наголосив, що безпека, суверенітет та свобода коштують грошей.
"Якщо ви не готові платити інвестиціями та рішучістю, ви заплатите залежністю та підпорядкуванням. А коли залежність стає структурною, свобода стає символічною", - підсумував він.
Експертка з питань тероризму Пауліна Пясецька заявила про витік інформації до росії після її передачі американським спецслужбам у межах спільної операції однієї з європейських розвідок та спецслужб України.
Про це вона https://czytnik.wyborcza.pl/reader?_gl=1*j9rme1*_gcl_au*OTIxMzExMTAzLjE3NjgzNzA3MjI.*_ga*MTI0NDY3NjQ1My4xNzYwNTY0NDk1*_ga_6R71ZMJ3KN*czE3NzA4ODg3MTckbzUyOCRnMSR0MTc3MDg4OTYwOCRqNjAkbDAkaDA.#DGW_WAW/DGWWA/4 сказала в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.
Цитата:
"Нещодавно одна з європейських розвідок у співпраці зі спецслужбами України провела операцію з перевірки ступеня співробітництва та лояльності американських спецслужб. Певна інформація, передана американським службам, майже відразу потрапила до рук Російської Федерації, - зазначила Пясецька і додала - Ми не знаємо, в яку гру грають Сполучені Штати".