Глава МЗС Литви звернувся до Європи: Настав час стати сильнішими, ніж будь-коли

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Європу стати сильнішою та більше інвестувати у власну безпеку.

За словами міністра, світ змінюється просто зараз, а структури влади переглядаються.

"Настав час стати сильними – сильнішими, ніж будь-коли. Настав час наростити м’язи й показати зуби. Бути рішучими. Сміливими. Усвідомленими. Припинити лише реагувати й почати формувати. Ви (Європа) маєте нарешті стати геополітичною силою. Геоекономічною силою. Фортецею безпеки", - наголосив він.

Будріс зазначив, що Європа є економічним гігантом, але надто часто поводиться як стратегічний спостерігач, тому це має припинитися.

"Геополітична Європа точно знає, де її інтереси. Вона серйозно ставиться до всього свого периметра — від України до Близького Сходу та Північної Африки. Вона не перекладає власне мислення про безпеку на інших. Вона не шепоче, коли інші кричать. Вона говорить одним голосом і підкріплює цей голос реальною силою", - пояснив очільник МЗС.

"Геополітична Європа розуміє, що мати Україну своєю частиною в тисячу разів краще, ніж мати Україну частиною Росії. Геополітична Європа також здатна проводити послідовну зовнішню та безпекову політику й володіє інструментами для досягнення цієї мети", - наголосив Будріс.

За словами міністра, трансатлантичне партнерство має означати рівність, а не залежність.

"Повагу не дарують тим, хто нескінченно залежить від інших у питанні власної оборони. Якщо ти хочеш впливу, ти повинен мати вагу - військову, фінансову, стратегічну. Неможливо формувати світ, якщо ти боїшся проєктувати в ньому силу", - вважає він.

Будріс зазначив, що Європа має усвідомити, наскільки потужним економічним гравцем вона реально є та може бути, і використовувати свою силу.

За словами міністра, безпечна Європа контролює свої кордони, захищає свою інфраструктуру, охороняє свій цифровий простір.

"Виробляє те, що потрібно в часи кризи. Здатна підтримувати себе в разі тривалого конфлікту, якщо це необхідно.

Стримування має залишатися переконливим на кожному рівні. Звичайна військова сила є необхідною. Але у світі, де ядерна зброя досі формує стратегічну реальність, надійне ядерне стримування також має бути частиною рівняння. Це не означає дублювання НАТО чи послаблення Альянсу. Це означає посилення європейського стовпа в межах НАТО, щоб стримування на континенті залишалося міцним і беззаперечним", - пояснив він.

Будріс також наголосив, що безпека, суверенітет та свобода коштують грошей.

"Якщо ви не готові платити інвестиціями та рішучістю, ви заплатите залежністю та підпорядкуванням. А коли залежність стає структурною, свобода стає символічною", - підсумував він.

