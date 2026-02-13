Глава МИД Литвы обратился к Европе: Пришло время стать сильнее, чем когда-либо

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Европу стать сильнее и больше инвестировать в свою безопасность.

Об этом он сообщил в соцсети X

Что известно

По словам министра, мир меняется прямо сейчас, а структуры власти пересматриваются.

"Пришло время стать сильными – сильнее, чем когда-либо. Пришло время нарастить мышцы и показать зубы. Быть решительными. Смелыми. Осознанными. Перестать только реагировать и начать формировать. Вы (Европа) должны наконец стать геополитической силой. Геоэкономической силой. Крепостью безопасности", - подчеркнул он.

Будрис отметил, что Европа является экономическим гигантом, но слишком часто ведет себя как стратегический наблюдатель, поэтому это должно прекратиться.

"Геополитическая Европа точно знает, где ее интересы. Она серьезно относится ко всему своему периметру - от Украины до Ближнего Востока и Северной Африки. Она не перекладывает собственное мышление о безопасности на других. Она не шепчет, когда другие кричат. Она говорит одним голосом и подкрепляет этот голос реальной силой", - пояснил глава МИД.

Украина

"Геополитическая Европа понимает, что иметь Украину своей частью в тысячу раз лучше, чем иметь Украину частью России. Геополитическая Европа также способна проводить последовательную внешнюю и оборонную политику и обладает инструментами для достижения этой цели", - подчеркнул Будрис.

По словам министра, трансатлантическое партнерство должно означать равенство, а не зависимость.

"Уважение не дарят тем, кто бесконечно зависит от других в вопросе собственной обороны. Если ты хочешь влияния, ты должен иметь вес - военный, финансовый, стратегический. Невозможно формировать мир, если ты боишься проецировать в нем силу", - считает он.

Будрис отметил, что Европа должна осознать, насколько мощным экономическим игроком она реально является и может быть, и использовать свою силу.

Безопасность

По словам министра, безопасная Европа контролирует свои границы, защищает свою инфраструктуру, охраняет свое цифровое пространство.

"Производит то, что нужно во времена кризиса. Способна поддерживать себя в случае длительного конфликта, если это необходимо.

Сдерживание должно оставаться убедительным на каждом уровне. Обычная военная сила необходима. Но в мире, где ядерное оружие до сих пор формирует стратегическую реальность, надежное ядерное сдерживание также должно быть частью уравнения. Это не означает дублирование НАТО или ослабление Альянса. Это означает усиление европейского столпа в рамках НАТО, чтобы сдерживание на континенте оставалось прочным и бесспорным", - пояснил он.

Будрис также подчеркнул, что безопасность, суверенитет и свобода стоят денег.

"Если вы не готовы платить инвестициями и решимостью, вы заплатите зависимостью и подчинением. А когда зависимость становится структурной, свобода становится символической", - подытожил он.

