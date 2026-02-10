США передадут европейцам руководство двумя ключевыми командными пунктами НАТО, - Reuters

Соединенные Штаты передадут руководство двумя основными командными пунктами НАТО — в Неаполе (Италия) и Норфолке (штат Вирджиния) — европейским офицерам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника издания, этот шаг соответствует требованиям президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал европейские страны брать на себя большую ответственность за безопасность континента.

Администрация Трампа также продвигает концепцию "НАТО под европейским руководством".

Так, европейские офицеры возглавят Объединенное командование вооруженных сил НАТО в Неаполе и Объединенное командование в Норфолке, которые в настоящее время находятся под руководством американских адмиралов.

Вместе с тем, США сохранят контроль над тремя командованиями более низкого уровня, которые играют ключевую роль в операциях Альянса. Речь идет о Объединенном воздушном, морском и сухопутном командовании, отметили военный источник и другой осведомленный человек.