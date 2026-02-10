РУС
США передадут европейцам руководство двумя ключевыми командными пунктами НАТО, - Reuters

США передадут руководство 2 ключевыми командными пунктами НАТО

Соединенные Штаты передадут руководство двумя основными командными пунктами НАТО — в Неаполе (Италия) и Норфолке (штат Вирджиния) — европейским офицерам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По словам собеседника издания, этот шаг соответствует требованиям президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал европейские страны брать на себя большую ответственность за безопасность континента.

Администрация Трампа также продвигает концепцию "НАТО под европейским руководством".

Так, европейские офицеры возглавят Объединенное командование вооруженных сил НАТО в Неаполе и Объединенное командование в Норфолке, которые в настоящее время находятся под руководством американских адмиралов.

Читайте также: Трамп планирует полететь в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Вместе с тем, США сохранят контроль над тремя командованиями более низкого уровня, которые играют ключевую роль в операциях Альянса. Речь идет о Объединенном воздушном, морском и сухопутном командовании, отметили военный источник и другой осведомленный человек.

Европа (2313) НАТО (10678) США (29240)
Топ комментарии
+1
Штати зібралися звалювати?
10.02.2026 10:24 Ответить
10.02.2026 10:24 Ответить
+1
агент "краснов".згідно вказівки куйла, крок за кроком знищує стуктуру НАТО В Європі
10.02.2026 10:50 Ответить
10.02.2026 10:50 Ответить
Європа поступово стає світовим лідером.
10.02.2026 10:19 Ответить
10.02.2026 10:19 Ответить
США виходять з НАТО
10.02.2026 10:24 Ответить
10.02.2026 10:24 Ответить
Якби США виходили з НАТО, це було б офіційно оголошено. Зараз мова лише про внутрішню реорганізацію і посилення ролі Європи.
10.02.2026 10:34 Ответить
10.02.2026 10:34 Ответить
Передавання командування в НАТО це фактичний вихід США з НАТО.
10.02.2026 10:35 Ответить
10.02.2026 10:35 Ответить
Якщо вважати передачу командування "виходом", то США "виходили з НАТО" вже не раз - командні посади в Альянсі регулярно обіймають європейці. Але членство США від цього ніколи не припинялось.
10.02.2026 10:40 Ответить
10.02.2026 10:40 Ответить
Обіймати посади і очолити командування це різні речі. Якщо США віддало командування військами НАТО європейцям це означає що США не будуть надсилати свої війська в контингенти НАТО, а це де-факто вихід США з НАТО.
10.02.2026 10:48 Ответить
10.02.2026 10:48 Ответить
Логічного звʼязку нуль. Але що ще очікувати від старого маразматика
10.02.2026 12:06 Ответить
10.02.2026 12:06 Ответить
З Норфолку штат Вірджинія штати також зібралися виходити?
10.02.2026 10:52 Ответить
10.02.2026 10:52 Ответить
Штати зібралися звалювати?
10.02.2026 10:24 Ответить
10.02.2026 10:24 Ответить
Зі штату Вірджинія?
10.02.2026 10:54 Ответить
10.02.2026 10:54 Ответить
агент "краснов".згідно вказівки куйла, крок за кроком знищує стуктуру НАТО В Європі
10.02.2026 10:50 Ответить
10.02.2026 10:50 Ответить
 
 