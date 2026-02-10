США передадуть європейцям керівництво 2 ключовими командними пунктами НАТО, - Reuters

Сполучені Штати передадуть керівництво двома основними командними пунктами НАТО — в Неаполі (Італія) та Норфолку (штат Вірджинія) — європейським офіцерам.

Про це інформує Reuters з посиланням на військове джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами співрозмовника видання, цей крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав європейські країни брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.

Адміністрація Трампа також просуває концепцію "НАТО під європейським керівництвом".

Так, європейські офіцери очолять Об’єднане командування збройних сил НАТО в Неаполі та Об’єднане командування в Норфолку, які наразі перебувають під керівництвом американських адміралів.

Разом з тим, США збережуть контроль над трьома командуваннями нижчого рівня, які відіграють ключову роль в операціях Альянсу. Йдеться про Об’єднане повітряне, морське та сухопутне командування, зазначили військове джерело та інша обізнана особа.

Топ коментарі
Штати зібралися звалювати?
10.02.2026 10:24 Відповісти
агент "краснов".згідно вказівки куйла, крок за кроком знищує стуктуру НАТО В Європі
10.02.2026 10:50 Відповісти
Європа поступово стає світовим лідером.
10.02.2026 10:19 Відповісти
США виходять з НАТО
10.02.2026 10:24 Відповісти
Якби США виходили з НАТО, це було б офіційно оголошено. Зараз мова лише про внутрішню реорганізацію і посилення ролі Європи.
10.02.2026 10:34 Відповісти
Передавання командування в НАТО це фактичний вихід США з НАТО.
10.02.2026 10:35 Відповісти
Якщо вважати передачу командування "виходом", то США "виходили з НАТО" вже не раз - командні посади в Альянсі регулярно обіймають європейці. Але членство США від цього ніколи не припинялось.
10.02.2026 10:40 Відповісти
Обіймати посади і очолити командування це різні речі. Якщо США віддало командування військами НАТО європейцям це означає що США не будуть надсилати свої війська в контингенти НАТО, а це де-факто вихід США з НАТО.
10.02.2026 10:48 Відповісти
Логічного звʼязку нуль. Але що ще очікувати від старого маразматика
10.02.2026 12:06 Відповісти
З Норфолку штат Вірджинія штати також зібралися виходити?
10.02.2026 10:52 Відповісти
Зі штату Вірджинія?
10.02.2026 10:54 Відповісти
агент "краснов".згідно вказівки куйла, крок за кроком знищує стуктуру НАТО В Європі
10.02.2026 10:50 Відповісти
 
 