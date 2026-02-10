Трамп планує полетіти у Китай на зустріч з Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп має намір відвідати Пекін для переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пише AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Майбутній візит Трампа у Китай

Відомо, що візит заплановано на перший тиждень квітня. Підготовка зустрічі Трампа і Сі вже триває, однак офіційного підтвердження з боку Білого дому чи китайської сторони наразі немає.

Сі приїде до Трампа

Раніше американський глава заявив, що планує прийняти лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Білому домі ближче до кінця року.

"Так, він приїде до Білого дому - ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини", - сказав Трамп.

Що передувало

Напередодні китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Перед цим лідер Китаю провів відеоконференцію з російським диктатором Путіним.

