Трамп заявив, що прийме Сі Цзіньпіна у Білому домі наприкінці року

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує прийняти лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Білому домі ближче до кінця року.

Про це інформує AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заяву було зроблено в середу, в день телефонної розмови між Трампом і Сі Цзіньпіном. Під час бесіди сторони обговорили питання торгівлі, Тайваню, повномасштабної війни Росії проти України та ситуацію навколо Ірану.

Очікується, що Дональд Трамп відвідає Китай у квітні, після чого Сі Цзіньпін здійснить візит до Сполучених Штатів.

"Так, він приїде до Білого дому - ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини", - сказав Трамп.

Що передувало

Напередодні повідомлялося, що у середу, 4 лютого, китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що перед цим лідер Китаю Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з російським диктатором Путіним.

