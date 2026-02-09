Трамп заявив, що прийме Сі Цзіньпіна у Білому домі наприкінці року
Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує прийняти лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Білому домі ближче до кінця року.
Про це інформує AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заяву було зроблено в середу, в день телефонної розмови між Трампом і Сі Цзіньпіном. Під час бесіди сторони обговорили питання торгівлі, Тайваню, повномасштабної війни Росії проти України та ситуацію навколо Ірану.
Очікується, що Дональд Трамп відвідає Китай у квітні, після чого Сі Цзіньпін здійснить візит до Сполучених Штатів.
"Так, він приїде до Білого дому - ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини", - сказав Трамп.
Що передувало
- Напередодні повідомлялося, що у середу, 4 лютого, китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
- Нагадаємо, що перед цим лідер Китаю Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з російським диктатором Путіним.
китай досі не підтвердив візит трампа в пекін навесні цього року
.
А там " або шах помре, або він, або ішак"....
