Трамп заявив, що прийме Сі Цзіньпіна у Білому домі наприкінці року

Трамп та Сі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує прийняти лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Білому домі ближче до кінця року.

Заяву було зроблено в середу, в день телефонної розмови між Трампом і Сі Цзіньпіном. Під час бесіди сторони обговорили питання торгівлі, Тайваню, повномасштабної війни Росії проти України та ситуацію навколо Ірану.

Очікується, що Дональд Трамп відвідає Китай у квітні, після чого Сі Цзіньпін здійснить візит до Сполучених Штатів.

"Так, він приїде до Білого дому - ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини", - сказав Трамп.

Що передувало

США (26537) Сі Цзіньпін (419) Трамп Дональд (8841)
американські вояки і перед Сі будуть рачки повзати? 🤔

09.02.2026 10:39 Відповісти
Цим двом старіканам ще потрібно обом дожити до кінця року.
09.02.2026 10:41 Відповісти
50Х50... Може прийме... А може - не прийме... Буде видно, за результатами проміжних виборів, до Конгресу... Може статься так, що прийматиме вже В.О. президента... Або Трампу буде не до "прийому"...
09.02.2026 10:30 Відповісти
У мережі пліткують, що Трамп під час пресконференції зробив під себе. Як тілько засмерділо, то усіх з овального кабінету терміново евакуювали.
09.02.2026 12:52 Відповісти
Ти ще проживи цей рік,руда потвора.
09.02.2026 10:30 Відповісти
якого року 2026-го чи 2027-го?
09.02.2026 10:31 Відповісти
китай досі не підтвердив візит трампа в пекін навесні цього року

09.02.2026 10:34 Відповісти
***** починає ревнувати/нервувати?
09.02.2026 10:33 Відповісти
американські вояки і перед Сі будуть рачки повзати? 🤔

09.02.2026 10:39 Відповісти
рудий сам рачки червону доріжку розкладатиме панді
09.02.2026 10:44 Відповісти
Залишись з'ясувати, чи знає про цей візит сам Сі.
09.02.2026 10:48 Відповісти
Тобто через рік...
А там " або шах помре, або він, або ішак"....
09.02.2026 10:54 Відповісти
Чекаємо відповіді Китаю про те, що Сі про це не в курсі і ніккуди не збирається. 😁
09.02.2026 11:17 Відповісти
Трамп заявил, что примет у Си Цзиньпина в Белом доме в конце года
09.02.2026 11:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0UO5Ipb8utE ШІ та Китай: вибухова суміш?
Адміністрація Трампа дозволила продаж до Китаю чипів Nvidia

