Трамп заявил, что примет Си Цзиньпина в Белом доме в конце года

Трамп та Сі

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует принять лидера Китая Си Цзиньпина в Белом доме ближе к концу года.

Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ.

Заявление было сделано в среду, в день телефонного разговора между Трампом и Си Цзиньпином. Во время беседы стороны обсудили вопросы торговли, Тайваня, полномасштабной войны России против Украины и ситуацию вокруг Ирана.

Ожидается, что Дональд Трамп посетит Китай в апреле, после чего Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты.

"Да, он приедет в Белый дом - ближе к концу года. Это две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения", - сказал Трамп.

Что предшествовало

+10
американські вояки і перед Сі будуть рачки повзати? 🤔

09.02.2026 10:39 Ответить
Цим двом старіканам ще потрібно обом дожити до кінця року.
09.02.2026 10:41 Ответить
50Х50... Може прийме... А може - не прийме... Буде видно, за результатами проміжних виборів, до Конгресу... Може статься так, що прийматиме вже В.О. президента... Або Трампу буде не до "прийому"...
09.02.2026 10:30 Ответить
У мережі пліткують, що Трамп під час пресконференції зробив під себе. Як тілько засмерділо, то усіх з овального кабінету терміново евакуювали.
09.02.2026 12:52 Ответить
Ти ще проживи цей рік,руда потвора.
09.02.2026 10:30 Ответить
якого року 2026-го чи 2027-го?
09.02.2026 10:31 Ответить
той, який через два тижні

китай досі не підтвердив візит трампа в пекін навесні цього року

09.02.2026 10:34 Ответить
***** починає ревнувати/нервувати?
09.02.2026 10:33 Ответить
рудий сам рачки червону доріжку розкладатиме панді
09.02.2026 10:44 Ответить
Залишись з'ясувати, чи знає про цей візит сам Сі.
09.02.2026 10:48 Ответить
Тобто через рік...
А там " або шах помре, або він, або ішак"....
09.02.2026 10:54 Ответить
Чекаємо відповіді Китаю про те, що Сі про це не в курсі і ніккуди не збирається. 😁
09.02.2026 11:17 Ответить
09.02.2026 11:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0UO5Ipb8utE ШІ та Китай: вибухова суміш?
Адміністрація Трампа дозволила продаж до Китаю чипів Nvidia

09.02.2026 13:33 Ответить
 
 