Трамп заявил, что примет Си Цзиньпина в Белом доме в конце года
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует принять лидера Китая Си Цзиньпина в Белом доме ближе к концу года.
Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ.
Заявление было сделано в среду, в день телефонного разговора между Трампом и Си Цзиньпином. Во время беседы стороны обсудили вопросы торговли, Тайваня, полномасштабной войны России против Украины и ситуацию вокруг Ирана.
Ожидается, что Дональд Трамп посетит Китай в апреле, после чего Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты.
"Да, он приедет в Белый дом - ближе к концу года. Это две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения", - сказал Трамп.
Что предшествовало
- Накануне сообщалось, что в среду, 4 февраля, китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
- Напомним, что перед этим лидер Китая Си Цзиньпин провел видеоконференцию с российским диктатором Путиным.
+10 Сліпий
китай досі не підтвердив візит трампа в пекін навесні цього року
А там " або шах помре, або він, або ішак"....
Адміністрація Трампа дозволила продаж до Китаю чипів Nvidia