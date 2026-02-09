Трамп заявил, что примет Си Цзиньпина в Белом доме в конце года

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует принять лидера Китая Си Цзиньпина в Белом доме ближе к концу года.

Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ.

Заявление было сделано в среду, в день телефонного разговора между Трампом и Си Цзиньпином. Во время беседы стороны обсудили вопросы торговли, Тайваня, полномасштабной войны России против Украины и ситуацию вокруг Ирана.

Ожидается, что Дональд Трамп посетит Китай в апреле, после чего Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты.

"Да, он приедет в Белый дом - ближе к концу года. Это две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения", - сказал Трамп.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что в среду, 4 февраля, китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что перед этим лидер Китая Си Цзиньпин провел видеоконференцию с российским диктатором Путиным.

