Трамп планирует полететь в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Предстоящий визит Трампа в Китай

Известно, что визит запланирован на первую неделю апреля. Подготовка встречи Трампа и Си уже идет, однако официального подтверждения со стороны Белого дома или китайской стороны пока нет.

Си приедет к Трампу

Ранее американский глава заявил, что планирует принять лидера Китая Си Цзиньпина в Белом доме ближе к концу года.

"Да, он приедет в Белый дом - ближе к концу года. Это две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения", - сказал Трамп.

Что предшествовало

Накануне китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Перед этим лидер Китаяпровел видеоконференцию с российским диктатором Путиным.

