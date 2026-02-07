Путин блефует насчет "энергетического перемирия", - глава МИД Литвы Будрис

Россия использует зиму как оружие, атакуя энергетическую инфраструктуру Украины. Литва призывает к реальной ответственности за военные преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис.

"На фоне продолжения попыток мирных переговоров и блефа Путина относительно "энергетического перемирия" Россия продолжает использовать зиму как оружие, осуществляя массовые ночные атаки на Украину и намеренно нацеливаясь на гражданскую энергетическую инфраструктуру", – заявил Будрис.

Он добавил, что замораживать людей в темноте, когда температура резко падает, – это чистый террор.

"Эти систематические удары по энергетической инфраструктуре, включая объекты, связанные с ядерной энергетикой, являются военными преступлениями по международному праву и должны быть наказаны реальными мерами, а не только заявлениями о беспокойстве, включая действия в Международном уголовном суде. Те, кто приказывает и осуществляет эти атаки, должны понести уголовную ответственность", – заявил литовский министр.

Он добавил, что Литва недавно подарила Украине генераторы на сумму 2,4 млн евро, а масштаб атак России требует соответствующего увеличения усилий от всех.

"Слова и иллюзии сдержанности не остановят Россию. Только сила, солидарность и ответственность могут заставить ее прекратить агрессивную войну", – добавил Будрис.

