РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15419 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
1 086 5

Путин блефует насчет "энергетического перемирия", - глава МИД Литвы Будрис

Литва: Путин блефует, зима стала оружием против Украины

Россия использует зиму как оружие, атакуя энергетическую инфраструктуру Украины. Литва призывает к реальной ответственности за военные преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На фоне продолжения попыток мирных переговоров и блефа Путина относительно "энергетического перемирия" Россия продолжает использовать зиму как оружие, осуществляя массовые ночные атаки на Украину и намеренно нацеливаясь на гражданскую энергетическую инфраструктуру", – заявил Будрис.

Он добавил, что замораживать людей в темноте, когда температура резко падает, – это чистый террор.

"Эти систематические удары по энергетической инфраструктуре, включая объекты, связанные с ядерной энергетикой, являются военными преступлениями по международному праву и должны быть наказаны реальными мерами, а не только заявлениями о беспокойстве, включая действия в Международном уголовном суде. Те, кто приказывает и осуществляет эти атаки, должны понести уголовную ответственность", – заявил литовский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации из-за российского обстрела, - Минэнерго

Помощь Украине

Он добавил, что Литва недавно подарила Украине генераторы на сумму 2,4 млн евро, а масштаб атак России требует соответствующего увеличения усилий от всех.

"Слова и иллюзии сдержанности не остановят Россию. Только сила, солидарность и ответственность могут заставить ее прекратить агрессивную войну", – добавил Будрис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ использовала более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель – энергосеть, – Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Литва (2708) путин владимир (32468) Будрис Кястутис (52)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бачили вранці це перемир'я
показать весь комментарий
07.02.2026 14:43 Ответить
Це повинен не прем'єр Литви виносити до Змі, а наш посол в США донести до Конгресу і натовкти Трампа по сопатці офіційним повідомленням з фактами, фото і т.д., що ніякого обіцяного перемир'я зі сторони рашки не було.
показать весь комментарий
07.02.2026 15:04 Ответить
А нах@я ***** перемир'я? У кацапів світло є, та й про дефіцит пального щось вже не чути...
показать весь комментарий
07.02.2026 15:38 Ответить
Реальні відповіді можуть бути лише такі, як вчора вранці в Москві щодо заст. начальника ГРУ ГШ москальської армії (і не лише на території рашки, а всюди, куди подібна публіка наважиться сунутися - вистежувати і знищувати).
показать весь комментарий
07.02.2026 17:04 Ответить
А ви,такі наївні,повірили? Нацистський байстрюк не блефує,говоріть прямо,ця тварина бреше.
показать весь комментарий
07.02.2026 22:06 Ответить
 
 