Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации из-за российского обстрела, - Минэнерго
В результате массированного удара РФ по подстанциям и линиям 750–330 кВатомные электростанции вынуждены были снизить мощность генерации. Под ударом российских ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях.
Об этом сообщает Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электрической энергии и применения мер по ограничению.
"Из-за значительных повреждений По команде НЭК "Укрэнерго" - вынужденно увеличен объем отключений. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Главная причина - последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.
"Напомним, что в связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах", - отметили в Минэнерго.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
-
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
Що система протягне до теплої весни але без єрмачних шашликів...
Виникає питання чого доїб@лись до Білгороду,якщо в можна з тими ж "ресурсами" атакувати їх магістральні підстанії мінімум 3 АЕС ?
Від скромності уже не питаю "де фламінДічі"...