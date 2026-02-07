2 236 18

Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации из-за российского обстрела, - Минэнерго

Из-за массированных ударов по подстанциям и ЛЭП атомные электростанции снизили мощность

В результате массированного удара РФ по подстанциям и линиям 750–330 кВатомные электростанции вынуждены были снизить мощность генерации. Под ударом российских ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях. 

Об этом сообщает Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электрической энергии и применения мер по ограничению. 

"Из-за значительных повреждений По команде НЭК "Укрэнерго" - вынужденно увеличен объем отключений. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Главная причина - последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

"Напомним, что в связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах", - отметили в Минэнерго.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

Ввечері чекайте підвищення потужності у відосиках, будуть безкінечні підрахуї.
Слідуючої зими мудрий народ сам вийде просити про капітуляцію аби не замерзнути. До цього веде банда зеленського саботуючи оборону, виробництво ракет, граблячи армію та розкрадабчи на захисті енергеобєктів
Так це і є ідея зеленої гнусавої гидоти щоб сам народ попросив, а він в стороні постоїть "йа ні прі чому"
Так і задумано. Лише на чудо молитись сподіватись...
Що система протягне до теплої весни але без єрмачних шашликів...
07.02.2026 11:02 Ответить
Оманська змова це й передбачала
07.02.2026 11:11 Ответить
Треба не чекати наступної зими, а максимально озброювати народ: 3 млн., 5 млн., 10 млн., які будуть переходити кордон з рашкою дуже малими групами (нехай і легко озброєними), проти яких не застосуєш ані КАБи, ані ракети, ані артилерію в силу їх мало чисельності та розпоршеності та які нищітимуть все, що попадеться на очі (така собі талібанська тактиктика, на яку ще ніхто не знайшов протидію).
07.02.2026 11:37 Ответить
людей прокацапська татарва вбиває всередині країни - закон про зброю для населення не прийняли а ви таке.....
07.02.2026 11:43 Ответить
Я особисто завжди був до найширшого доступу громадян до володіння зброєю в стилі Штатів. А війна цю тему значно актуалізувала. І доступність має бути не лише формальна на папері, в законодавстві, а ще й економічна (зброя не повинна коштувати, як середня зарплата за рік). Знаєте скільки в часи СРСР коштував насправді автомат Калашнікова ( так, його ніхто не продавав в крамниці, але заводська ціна існувала і була прописана в армійських облікових документах; на базі неї розраховували стягнення у випадку псування зброї)? Впадете зараз: 65 руб. 00 коп. А набой до нього, здається, копійок 50!
07.02.2026 12:13 Ответить
Найкращим був би Швейцарський підхід
07.02.2026 18:48 Ответить
Кацапи давно "гасять" генерацію наших АЕС знищуючи підстанціїї 750кВ , 330кВ.
Виникає питання чого доїб@лись до Білгороду,якщо в можна з тими ж "ресурсами" атакувати їх магістральні підстанії мінімум 3 АЕС ?
Від скромності уже не питаю "де фламінДічі"...
07.02.2026 11:03 Ответить
Ну і нафіга знизили! Можлива техногенна катастрофа? Так, можлива, але ми маємо показати Європі та світу, що є на три порядки божевільнішими за рашку і нам це абсолютно по барабану. Лише, коли світ перелякається насправді, він почне дійсно жорстко тиснути на Москву. А так ми самі робимо те, на що путлер і очікував, тим самим заохочуючи його до продовження. І взагалі, ми можемо однозначно перемогти в нашій війні проти Московії лише за умови, що вона перетвориться або в громадянську війну в самій Росії, або в третю світову.
07.02.2026 11:27 Ответить
я не розумію - може хто пояснить.Україна має генерацію трьох атомних станцій,плюс імпорт електроенергії.де електрика,коли в Полтавській області дають на добу тільки 5 годин світла.де ? що за найобка ?
07.02.2026 11:42 Ответить
Все идет на Киев. Киев очень плохо спроектирован, тут где-то на цензоре была статья. Жрет много, стабильности системы нет. Вот Россия туда и бьет. Так что приходится всем страдать.
07.02.2026 12:16 Ответить
В Києві були реалізовані дві абсолютні дурниці: спочатку в силу політичних спекуляцій зупинили ЧАЕС, яка розташована порівняно близько від столиці і три енергоблоки якої могли спокійно виробляти електрику, ну а потім силами забудовників-деаелоперів почали перетворювати місто на мегаполіс (невідомо навіщо). По-перше, модель, за якої в столиці-мегаполісі живе ледь не половина населення країни, характерна для слабко розвинених економік. По-друге, мегаполіси не зручні та дорогі для своїх мешканців. По-третє, війна показала, що вони ще й дуже вразливі. Треба не захоплюватися містами мільйонниками, а рівномірно розвивати всю країну, включно з невеликими містами і селищами. Щоб якась умовна Жмеринка чи Ракітне відрізнялися від Києва лише кількістю супермаркетів та відсутністю музеїв, театрів та концертних залів (в більшості з яких пересічний киянин не був останні кілька років), але були б так само комфортними для повсякденного життя. Країна з дуже розосередженню інфраструктурою і населенням, як практично всі країни ЄС, була б дуже стійкою до сьогоднішніх російських атак (бо бити треба було б буквально всюди).
07.02.2026 12:58 Ответить
В Киеве и области те же 4-5 часов
07.02.2026 12:50 Ответить
Де , де ..продають або за бугор або своїм.
07.02.2026 13:33 Ответить
перекличка довбойобів і рашистських ботів в коментарях...
07.02.2026 12:42 Ответить
 
 