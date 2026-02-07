Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації через російський обстріл, - Міненерго

Внаслідок масованого удару РФ по підстанціях та лініях 750–330 кВ атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях.

Про це повідомляє Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження.

"Через значні пошкодження За командою НЕК "Укренерго" - вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Головна причина - наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

"Нагадаємо, що у зв’язку із постійними атаками російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах", - зазначили в Міненерго.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

