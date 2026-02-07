Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації через російський обстріл, - Міненерго

Через масовані удари по підстанціях та ЛЕП атомні електростанції знизили потужність

Внаслідок масованого удару РФ по підстанціях та лініях 750–330 кВ атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.  Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях. 

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається,  що балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження. 

"Через значні пошкодження За командою НЕК "Укренерго" - вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Головна причина - наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

"Нагадаємо, що у зв’язку із постійними атаками російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах", - зазначили в Міненерго.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Топ коментарі
+19
Ввечері чекайте підвищення потужності у відосиках, будуть безкінечні підрахуї.
07.02.2026 10:28 Відповісти
+9
Слідуючої зими мудрий народ сам вийде просити про капітуляцію аби не замерзнути. До цього веде банда зеленського саботуючи оборону, виробництво ракет, граблячи армію та розкрадабчи на захисті енергеобєктів
07.02.2026 10:40 Відповісти
+8
Так це і є ідея зеленої гнусавої гидоти щоб сам народ попросив, а він в стороні постоїть "йа ні прі чому"
07.02.2026 10:49 Відповісти
А шмарафон покаже ШІ малюнки рожевих хххламінгів
07.02.2026 11:04 Відповісти
Так і задумано. Лише на чудо молитись сподіватись...
Що система протягне до теплої весни але без єрмачних шашликів...
07.02.2026 11:02 Відповісти
Оманська змова це й передбачала
07.02.2026 11:11 Відповісти
Треба не чекати наступної зими, а максимально озброювати народ: 3 млн., 5 млн., 10 млн., які будуть переходити кордон з рашкою дуже малими групами (нехай і легко озброєними), проти яких не застосуєш ані КАБи, ані ракети, ані артилерію в силу їх мало чисельності та розпоршеності та які нищітимуть все, що попадеться на очі (така собі талібанська тактиктика, на яку ще ніхто не знайшов протидію).
07.02.2026 11:37 Відповісти
людей прокацапська татарва вбиває всередині країни - закон про зброю для населення не прийняли а ви таке.....
07.02.2026 11:43 Відповісти
Я особисто завжди був до найширшого доступу громадян до володіння зброєю в стилі Штатів. А війна цю тему значно актуалізувала. І доступність має бути не лише формальна на папері, в законодавстві, а ще й економічна (зброя не повинна коштувати, як середня зарплата за рік). Знаєте скільки в часи СРСР коштував насправді автомат Калашнікова ( так, його ніхто не продавав в крамниці, але заводська ціна існувала і була прописана в армійських облікових документах; на базі неї розраховували стягнення у випадку псування зброї)? Впадете зараз: 65 руб. 00 коп. А набой до нього, здається, копійок 50!
07.02.2026 12:13 Відповісти
Найкращим був би Швейцарський підхід
07.02.2026 18:48 Відповісти
Кацапи давно "гасять" генерацію наших АЕС знищуючи підстанціїї 750кВ , 330кВ.
Виникає питання чого доїб@лись до Білгороду,якщо в можна з тими ж "ресурсами" атакувати їх магістральні підстанії мінімум 3 АЕС ?
Від скромності уже не питаю "де фламінДічі"...
07.02.2026 11:03 Відповісти
Ну і нафіга знизили! Можлива техногенна катастрофа? Так, можлива, але ми маємо показати Європі та світу, що є на три порядки божевільнішими за рашку і нам це абсолютно по барабану. Лише, коли світ перелякається насправді, він почне дійсно жорстко тиснути на Москву. А так ми самі робимо те, на що путлер і очікував, тим самим заохочуючи його до продовження. І взагалі, ми можемо однозначно перемогти в нашій війні проти Московії лише за умови, що вона перетвориться або в громадянську війну в самій Росії, або в третю світову.
07.02.2026 11:27 Відповісти
я не розумію - може хто пояснить.Україна має генерацію трьох атомних станцій,плюс імпорт електроенергії.де електрика,коли в Полтавській області дають на добу тільки 5 годин світла.де ? що за найобка ?
07.02.2026 11:42 Відповісти
Все идет на Киев. Киев очень плохо спроектирован, тут где-то на цензоре была статья. Жрет много, стабильности системы нет. Вот Россия туда и бьет. Так что приходится всем страдать.
07.02.2026 12:16 Відповісти
В Києві були реалізовані дві абсолютні дурниці: спочатку в силу політичних спекуляцій зупинили ЧАЕС, яка розташована порівняно близько від столиці і три енергоблоки якої могли спокійно виробляти електрику, ну а потім силами забудовників-деаелоперів почали перетворювати місто на мегаполіс (невідомо навіщо). По-перше, модель, за якої в столиці-мегаполісі живе ледь не половина населення країни, характерна для слабко розвинених економік. По-друге, мегаполіси не зручні та дорогі для своїх мешканців. По-третє, війна показала, що вони ще й дуже вразливі. Треба не захоплюватися містами мільйонниками, а рівномірно розвивати всю країну, включно з невеликими містами і селищами. Щоб якась умовна Жмеринка чи Ракітне відрізнялися від Києва лише кількістю супермаркетів та відсутністю музеїв, театрів та концертних залів (в більшості з яких пересічний киянин не був останні кілька років), але були б так само комфортними для повсякденного життя. Країна з дуже розосередженню інфраструктурою і населенням, як практично всі країни ЄС, була б дуже стійкою до сьогоднішніх російських атак (бо бити треба було б буквально всюди).
07.02.2026 12:58 Відповісти
В Киеве и области те же 4-5 часов
07.02.2026 12:50 Відповісти
Де , де ..продають або за бугор або своїм.
07.02.2026 13:33 Відповісти
перекличка довбойобів і рашистських ботів в коментарях...
07.02.2026 12:42 Відповісти
 
 