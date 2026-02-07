Путін блефує щодо "енергетичного перемир’я", - глава МЗС Литви Будріс
Росія використовує зиму як зброю, атакуючи енергетичну інфраструктуру України. Литва закликає до реальної відповідальності за воєнні злочини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс.
"На тлі продовження спроб мирних переговорів і блефу Путіна щодо "енергетичного перемир'я" Росія продовжує використовувати зиму як зброю, здійснюючи масові нічні атаки на Україну і навмисно націлюючись на цивільну енергетичну інфраструктуру", – заявив Будріс.
Він додав, що заморожувати людей у темряві, коли температура різко падає, – це чистий терор.
"Ці систематичні удари по енергетичній інфраструктурі, включаючи об'єкти, пов'язані з ядерною енергетикою, є воєнними злочинами за міжнародним правом і повинні бути покарані реальними заходами, а не лише заявами про занепокоєння, включаючи дії в Міжнародному кримінальному суді. Ті, хто наказує і здійснює ці атаки, повинні понести кримінальну відповідальність", – заявив литовський міністр.
Допомога Україні
Він додав, що Литва нещодавно подарувала Україні генератори на суму 2,4 млн євро, а масштаб атак Росії вимагає відповідного збільшення зусиль від усіх.
"Слова та ілюзії стриманості не зупинять Росію. Тільки сила, солідарність та відповідальність можуть змусити її припинити агресивну війну", – додав Будріс.
