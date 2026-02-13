РУС
1 067 9

Европа рассматривает создание собственного ядерного сдерживания из-за неопределенности с США, - Bloomberg

Администрация Трампа и ЕС согласились с необходимостью оказывать максимальное давление на РФ

Европа впервые со времени окончания Холодной войны начала серьезно рассматривать возможность создания собственного ядерного сдерживания.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

Прекращение США обмена разведданными с Украиной

По данным собеседников агентства, толчком к активизации дискуссий стало временное прекращение США обмена разведданными с Украиной в марте 2025 года.

Хотя пауза длилась всего несколько дней, она вызвала беспокойство в европейских столицах и продемонстрировала, что континент не всегда может безоговорочно полагаться на американское военное сдерживание.

"Ядерный зонтик" США

Сейчас Европа зависит от так называемого "ядерного зонтика" США в рамках НАТО, который предусматривает размещение американского ядерного оружия на территории отдельных европейских стран и гарантии коллективной обороны. В случае ослабления этой поддержки континент может остаться один на один с Россией, которая обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

Сегодня собственное ядерное оружие в Европе имеют только Великобритания и Франция.

Финансы и развитие инфраструктуры 

В то же время создание полноценного европейского ядерного арсенала потребовало бы колоссальных финансовых ресурсов, развития инфраструктуры - в частности обогатительных комплексов - а также поставило бы под вопрос действующие международные договоры о нераспространении ядерного оружия.

Эксперты советуют пока сосредоточиться на развитии высокотехнологичных неядерных вооружений, способных поражать стратегические объекты и сдерживать потенциальную агрессию.

"Я не вижу шанса на полноценное европейское ядерное сдерживание, но есть смысл оценивать, как Франция и Великобритания могут влиять на безопасность континента своими собственными ядерными потенциалами", - отметила Дарья Долзикова, старший исследователь Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Переговоры

По информации источников, консультации проходят преимущественно на глубоком военном уровне - в двусторонних или трехсторонних форматах между государствами с высоким уровнем доверия, в частности теми, которые испытывают прямую угрозу со стороны России и размещают на своей территории американские военные объекты.

В то же время стороны стараются избегать публичных сигналов Москве и сохранять переговоры максимально конфиденциальными.

Европа (2314) США (29249) ядерная безопасность (542)
Україна не повинна прогавити цей момент та запропонувати Європі 'південмашівські' наробки, з 'сатаною' включно (за право і можливість інтеграції в європейський ядерний щит).
показать весь комментарий
13.02.2026 12:43 Ответить
Сатана давно застаріла ракета і західної розвідки давно про неї знають майже все.

Европі треба робити не стаціонарні ракети шахтного базування. А щось типу того самого комплекса "Тополь М".
показать весь комментарий
13.02.2026 12:57 Ответить
100% !!!
показать весь комментарий
13.02.2026 13:02 Ответить
"Фламінга" всіх ПЕРЕМОЖЕ!
показать весь комментарий
13.02.2026 13:33 Ответить
У Франції і Великої Британії сили ядерного стримування давно присутні.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:52 Ответить
Поверніть Британія в ЕС. Дебіли.

Але це все балачки, нічого не буде.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:58 Ответить
рассматривайте, єто вы умеете ...
показать весь комментарий
13.02.2026 13:05 Ответить
В Європи і так є ядерна зброя.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:39 Ответить
І що ви з тією ядерною зброєю будете робити коли намалюється знову якийсь умовний Орбан?
показать весь комментарий
13.02.2026 13:54 Ответить
 
 