Ціни на нафту пішли вгору вперше за три тижні на тлі напруженості між США та Іраном

20 лютого ціни на нафту піднялися, зафіксувавши перше за три тижні зростання на тлі посилення побоювань щодо можливого конфлікту між США та Іраном.

Це сталося після погроз Вашингтона щодо наслідків для Тегерана, якщо він не укладе ядерну угоду протягом кількох днів, повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на $0,25, або 0,4%, до $71,91, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $0,31, або 0,5%, до $66,74 станом на 04:37 за Гринвічем.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Напередодні ціни на нафту досягли шестимісячного максимуму після того, як президент США Трамп попередив, що стануться "дійсно погані речі", якщо Іран не укладе угоду щодо своєї ядерної програми. Для цього Трамп встановив термін у 10‑15 днів.

У відповідь Іран анонсував спільні військово‑морські навчання з Росією, на кілька днів перекравши Ормузьку протоку. Це додатково посилило побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти через цей ключовий морський маршрут, через який проходить близько 20 % світових обсягів сировини.

Як повідомлялося, доходи федерального бюджету Росії від нафти та газу, які забезпечують близько п’ятої частини надходжень до державної скарбниці, у лютому 2026 року скоротяться на 0,37 трлн руб. (-47%) порівняно з лютим 2025 року ‒ до 0,41 трлн руб.

Зниження нафтогазових доходів, що посилювалося протягом 2025 року, пояснюється зміцненням курсу рубля та падінням міжнародних цін на нафту, від яких залежать ставки нафтогазових податків.