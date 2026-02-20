РУС
США готовятся к возможному удару по Ирану: на Ближний Восток направляется крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford, - WP

США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне

Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.

Об этом со ссылкой на чиновников администрации США сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, администрация президента Дональда Трампа, несмотря на риски потерь среди американских военных и возможную затяжную войну, готова к масштабной атаке на Иран. Именно для этого Пентагон наращивает мощную военную группировку в регионе.

В то же время в Белом доме осознают, что, несмотря на преимущество США и Израиля, Тегеран имеет возможности сделать любую атаку болезненной в ответ.

Вторая авианосная группа и десятки самолетов

Авианосная группа во главе с USS Gerald R. Ford уже находится в районе Гибралтарского пролива и направляется к восточной части Средиземного моря - ближе к побережью Израиля. Ожидается, что она прибудет в ближайшие дни, после чего американские силы будут полностью готовы к возможным боевым действиям против режима в Тегеране.

Параллельно США уже развернули в Оманском заливе другую авианосную ударную группу - во главе с USS Abraham Lincoln.

За последние дни в регион также перебросили около 70 военно-транспортных самолетов с вооружением и оборудованием и примерно 50 истребителей, сформировав мощную ударную группировку.

Топ комментарии
+5
ілюстративне фото АГІНЬ ! ..от прям не знайшлося в інеті фото авіаносця))))

20.02.2026 17:12 Ответить
+4
20.02.2026 17:13 Ответить
+3
Забагато шуму навкруги того,чого не буде. А що там все таки з файлами Епштейна?
20.02.2026 17:34 Ответить
ілюстративне фото АГІНЬ ! ..от прям не знайшлося в інеті фото авіаносця))))

20.02.2026 17:12 Ответить
20.02.2026 17:13 Ответить
Крупнейший авианосец, летающие штабы и «убийцы баллистики». Война с Ираном может стать демонстрацией новейших вооружений - таких сил США не стягивали со времен иракской войны

У Ирана есть 10-15 дней на заключение соглашения по ядерной программе, в противном случае начнется война, следует из заявлений Трампа после двух раундов безрезультатных переговоров. Группировка США, переброшенная к рубежам Ирана, говорит о готовности к масштабной военной кампании. Рассказываем, чем американцы намерены воевать.

▪️Авианосная ударная група во главе с авианосцем «Джеральд Форд» (фото 1)https://x.com/DI313_/status/2023751581167226974 прошла Гибралтарский пролив и движется по Средиземному морю. Она может занять позиции у берегов Израиля - к западу от театра военных действий. «Джеральд Форд» - крупнейший в мире по размеру и самый современный авианосец, головной корабль новой серии. Он введен в строй в 2017 году. Может нести до 90 самолётов и вертолётов, Столько же воздушных кораблей может нести и «Авраамом Линкольном» - ударная группа с ним во главе уже находится в Аравийском море, у южных рубежей Ирана.

▪️США собрали в регионе крупную группировку многоцелевых ударных истребителей 5-го поколения F-35 (фото 2). Они могут поражать как воздушные цели (самолеты, ракеты, дроны), так и наносить удары высокоточным оружием по наземным объектам, в том числе по движущейся технике. 18 F-35 https://x.com/jahangir_sid/status/2024452776185795051 появились на авиабазе в Иордании. Десятки этих самолетов находятся и на борту авианосцев. Израиль https://avia.pro/news/izrailskie-samolyoty-za-12-dney-voyny-s-iranom-sovershili-1500-boevyh-vyletov использовал свои F-35 во время 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года. Только за один день в начале этой недели на Ближний Восток были переброшены 50 американских самолетов разных типов, https://www.axios.com/2026/02/17/trump-iran-nuclear-deal-talks-geneva-progress пишет издание Axios.

▪️На авиабазу в Саудовской Аравии из Германии https://www.itamilradar.com/2026/02/19/usaf-e-3g-awacs-depart-ramstein-for-the-gulf-expanding-airborne-c2-presence-toward-saudi-arabia/ направлены американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3G AWACS (фото 3). Это «летающие радары» и одновременно центры боевого управления - они могут обнаруживать цели на расстоянии 400 км. и управлять ударными самолетами. На авиабазе в Иордании также находятся 6 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G, они используются для разведки и подавления радаров ПВО.

▪️Только за 2 дня более 30 рейсов на Ближний Восток https://armiya.az/ru/news/240863/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%92%D0%92%D0%A1-%D0%A1%D0%A8%D0%90-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-30-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA совершили тяжелые транспортные самолеты американской армии. Они летали в основном из Техаса - с аэродромов частей ПВО, имеющих на вооружении системы Patriot и противоракетные комплексы THAAD (фото 4). Наряду с израильскими системами ПРО THAAD считается наиболее передовым средством борьбы с баллистическими ракетами - основой ракетного потенциала Ирана.

▪️В повышенную боевую готовность приведены стелс-бомбардировщики B-2,https://www.nytimes.com/2026/02/18/us/politics/us-military-iran.html пишетThe New York Times. Они уже https://t.me/mozhemobyasnit/20911 бомбили ядерные объекты Ирана в июне прошлого года. B-2 взлетали с территории США и возвращались туда же - в полете их несколько раз дозаправляли летающие танкеры KC-135.

▪️Стянутая на Ближний Восток военная группировка США - крупнейшая за более чем 20 лет, со времен вторжения в Ирак в 2003 году, закончившегося свержением Саддама Хуссейна. Количество кораблей и самолетов значительно превышает силы и средства, развернутые в регионе в период «12-дневной войны» 2025-го.

👉 Долго держать такую группировку в состоянии полной боевой готовности невозможно, сказал «МО» израильский военный журналист https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер. По его словам, у операции могут быть разные масштабы: «Это либо тяжелый, но все же несмертельный удар, чтобы добиться от Тегерана уступок, либо свержение режима». (c)
20.02.2026 17:12 Ответить
❗️Верховний суд США скасував всі (!) запроваджені Трампом тарифи, визнавши їх незаконними.

20.02.2026 17:16 Ответить
ця новина вже кругом
20.02.2026 17:28 Ответить
Чи тобі москалі диктують що робити? Це ж тільки їм вигідна ескалація у Перській Затоці. Ціна виросте до небес, а поставок з країн Перської Затоки не буде. Краще б купив попкорну та спостерігав за тим, як іранці мочать один одного.
20.02.2026 17:16 Ответить
Краще б захєрачили по масквє. Але ж агент Краснов миротворець, він друга не обідить.
20.02.2026 17:17 Ответить
Трамп наносит ответный удар 2.0: авиационно-ракетный удар(+ вероятные действия спецназа Израиля) и на этом все. Очередная "победа" в копилку властелина мира.
20.02.2026 17:19 Ответить
А ви як хотіли? Рорзбити Іран і мільйони біженців в Європу.
20.02.2026 17:38 Ответить
Щось довго йде підготовка - чи уже закінчення гарячої фази?
20.02.2026 17:28 Ответить
Це просто пилюка в очі. Питання в тому ,кому смоктав трамп? Рушникоголові цього не знають. А у файлах Епштейна відповідь є.
20.02.2026 17:37 Ответить
Забагато шуму навкруги того,чого не буде. А що там все таки з файлами Епштейна?
показать весь комментарий
20.02.2026 17:34 Ответить
ну, все ** али детей на острове

прокуратора сказала, что ничего расследовать не будет и чтобы все fuck off и не е б али им мозги со своими фалами.

если всплывет, что е б ал лично трамп - фбр выступит что это он делал как агент под прикрытием.
20.02.2026 18:33 Ответить
Хвіст виляє собакою (Ізраїль -Сполученими Шатами.)
20.02.2026 17:44 Ответить
Принаймі у нас спільні вороги. Крім верховного кварталу мародерів
20.02.2026 17:59 Ответить
Треба ядерний!! Просто удар вже давно не доходить !!
Є прекрасні бомби-пенетратори та заряди що спрацьовують в глибині, після занурення важкої бомби.
Промені добра всім аятолам-шизикам!! Аж до сонячної сили спалаху
20.02.2026 17:58 Ответить
Крейсер Москва теж був найбільшим у Чорному морі
показать весь комментарий
Давно пора.
20.02.2026 18:58 Ответить
хорошая тренировка перед Китаем и возможность показать мощь. Главное ток не обосраться)
20.02.2026 19:08 Ответить
І що? В перший термін Трамп теж Товстунчику погрожував, авіаносець під КНДР притягнув. Сів з Ином за перемовини. Потиснув руку, щось наговорив. Товстунчик послухав, і пульнув ракетою в Японське море. Трамп забрав авіаносець, і змотався сам. А потім розповів про супер успішні та результативні перемовини.
20.02.2026 19:11 Ответить
 
 