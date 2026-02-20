США готовятся к возможному удару по Ирану: на Ближний Восток направляется крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford, - WP

Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.

Об этом со ссылкой на чиновников администрации США сообщает The Washington Post

По словам собеседника издания, администрация президента Дональда Трампа, несмотря на риски потерь среди американских военных и возможную затяжную войну, готова к масштабной атаке на Иран. Именно для этого Пентагон наращивает мощную военную группировку в регионе.

В то же время в Белом доме осознают, что, несмотря на преимущество США и Израиля, Тегеран имеет возможности сделать любую атаку болезненной в ответ.

Вторая авианосная группа и десятки самолетов

Авианосная группа во главе с USS Gerald R. Ford уже находится в районе Гибралтарского пролива и направляется к восточной части Средиземного моря - ближе к побережью Израиля. Ожидается, что она прибудет в ближайшие дни, после чего американские силы будут полностью готовы к возможным боевым действиям против режима в Тегеране.

Параллельно США уже развернули в Оманском заливе другую авианосную ударную группу - во главе с USS Abraham Lincoln.

За последние дни в регион также перебросили около 70 военно-транспортных самолетов с вооружением и оборудованием и примерно 50 истребителей, сформировав мощную ударную группировку.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.

