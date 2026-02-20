США готовятся к возможному удару по Ирану: на Ближний Восток направляется крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford, - WP
Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.
Об этом со ссылкой на чиновников администрации США сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседника издания, администрация президента Дональда Трампа, несмотря на риски потерь среди американских военных и возможную затяжную войну, готова к масштабной атаке на Иран. Именно для этого Пентагон наращивает мощную военную группировку в регионе.
В то же время в Белом доме осознают, что, несмотря на преимущество США и Израиля, Тегеран имеет возможности сделать любую атаку болезненной в ответ.
Вторая авианосная группа и десятки самолетов
Авианосная группа во главе с USS Gerald R. Ford уже находится в районе Гибралтарского пролива и направляется к восточной части Средиземного моря - ближе к побережью Израиля. Ожидается, что она прибудет в ближайшие дни, после чего американские силы будут полностью готовы к возможным боевым действиям против режима в Тегеране.
Параллельно США уже развернули в Оманском заливе другую авианосную ударную группу - во главе с USS Abraham Lincoln.
За последние дни в регион также перебросили около 70 военно-транспортных самолетов с вооружением и оборудованием и примерно 50 истребителей, сформировав мощную ударную группировку.
- Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.
У Ирана есть 10-15 дней на заключение соглашения по ядерной программе, в противном случае начнется война, следует из заявлений Трампа после двух раундов безрезультатных переговоров. Группировка США, переброшенная к рубежам Ирана, говорит о готовности к масштабной военной кампании. Рассказываем, чем американцы намерены воевать.
▪️Авианосная ударная група во главе с авианосцем «Джеральд Форд» (фото 1)https://x.com/DI313_/status/2023751581167226974 прошла Гибралтарский пролив и движется по Средиземному морю. Она может занять позиции у берегов Израиля - к западу от театра военных действий. «Джеральд Форд» - крупнейший в мире по размеру и самый современный авианосец, головной корабль новой серии. Он введен в строй в 2017 году. Может нести до 90 самолётов и вертолётов, Столько же воздушных кораблей может нести и «Авраамом Линкольном» - ударная группа с ним во главе уже находится в Аравийском море, у южных рубежей Ирана.
▪️США собрали в регионе крупную группировку многоцелевых ударных истребителей 5-го поколения F-35 (фото 2). Они могут поражать как воздушные цели (самолеты, ракеты, дроны), так и наносить удары высокоточным оружием по наземным объектам, в том числе по движущейся технике. 18 F-35 https://x.com/jahangir_sid/status/2024452776185795051 появились на авиабазе в Иордании. Десятки этих самолетов находятся и на борту авианосцев. Израиль https://avia.pro/news/izrailskie-samolyoty-za-12-dney-voyny-s-iranom-sovershili-1500-boevyh-vyletov использовал свои F-35 во время 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года. Только за один день в начале этой недели на Ближний Восток были переброшены 50 американских самолетов разных типов, https://www.axios.com/2026/02/17/trump-iran-nuclear-deal-talks-geneva-progress пишет издание Axios.
▪️На авиабазу в Саудовской Аравии из Германии https://www.itamilradar.com/2026/02/19/usaf-e-3g-awacs-depart-ramstein-for-the-gulf-expanding-airborne-c2-presence-toward-saudi-arabia/ направлены американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3G AWACS (фото 3). Это «летающие радары» и одновременно центры боевого управления - они могут обнаруживать цели на расстоянии 400 км. и управлять ударными самолетами. На авиабазе в Иордании также находятся 6 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G, они используются для разведки и подавления радаров ПВО.
▪️Только за 2 дня более 30 рейсов на Ближний Восток https://armiya.az/ru/news/240863/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%92%D0%92%D0%A1-%D0%A1%D0%A8%D0%90-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-30-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA совершили тяжелые транспортные самолеты американской армии. Они летали в основном из Техаса - с аэродромов частей ПВО, имеющих на вооружении системы Patriot и противоракетные комплексы THAAD (фото 4). Наряду с израильскими системами ПРО THAAD считается наиболее передовым средством борьбы с баллистическими ракетами - основой ракетного потенциала Ирана.
▪️В повышенную боевую готовность приведены стелс-бомбардировщики B-2,https://www.nytimes.com/2026/02/18/us/politics/us-military-iran.html пишетThe New York Times. Они уже https://t.me/mozhemobyasnit/20911 бомбили ядерные объекты Ирана в июне прошлого года. B-2 взлетали с территории США и возвращались туда же - в полете их несколько раз дозаправляли летающие танкеры KC-135.
▪️Стянутая на Ближний Восток военная группировка США - крупнейшая за более чем 20 лет, со времен вторжения в Ирак в 2003 году, закончившегося свержением Саддама Хуссейна. Количество кораблей и самолетов значительно превышает силы и средства, развернутые в регионе в период «12-дневной войны» 2025-го.
👉 Долго держать такую группировку в состоянии полной боевой готовности невозможно, сказал «МО» израильский военный журналист https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер. По его словам, у операции могут быть разные масштабы: «Это либо тяжелый, но все же несмертельный удар, чтобы добиться от Тегерана уступок, либо свержение режима». (c)
