США готуються до можливого удару по Ірану: на Близький Схід прямує найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford, - WP

Американські сили на Близькому Сході очікують на прибуття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем - USS Gerald R. Ford, щоб завершити підготовку до можливої військової операції проти Ірану.

Про це з посиланням на чиновників адміністрації США повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, адміністрація президента Дональда Трампа, попри ризики втрат серед американських військових та можливу затяжну війну, готова до масштабної атаки на Іран. Саме для цього Пентагон нарощує потужне військове угруповання в регіоні.

Водночас у Білому домі усвідомлюють, що, незважаючи на перевагу США та Ізраїлю, Тегеран має можливості зробити будь-яку атаку болючою у відповідь.

Друга авіаносна група та десятки літаків

Авіаносна група на чолі з USS Gerald R. Ford уже перебуває в районі Гібралтарської протоки та прямує до східної частини Середземного моря - ближче до узбережжя Ізраїлю. Очікується, що вона прибуде в найближчі дні, після чого американські сили будуть повністю готові до можливих бойових дій проти режиму в Тегерані.

Паралельно США вже розгорнули в Оманській затоці іншу авіаносну ударну групу - на чолі з USS Abraham Lincoln.

За останні дні до регіону також перекинули близько 70 військово-транспортних літаків із озброєнням та обладнанням і приблизно 50 винищувачів, сформувавши потужне ударне угруповання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками щодо Ірану впродовж найближчих 10 діб.

