США готуються до можливого удару по Ірану: на Близький Схід прямує найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford, - WP
Американські сили на Близькому Сході очікують на прибуття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем - USS Gerald R. Ford, щоб завершити підготовку до можливої військової операції проти Ірану.
Про це з посиланням на чиновників адміністрації США повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника видання, адміністрація президента Дональда Трампа, попри ризики втрат серед американських військових та можливу затяжну війну, готова до масштабної атаки на Іран. Саме для цього Пентагон нарощує потужне військове угруповання в регіоні.
Водночас у Білому домі усвідомлюють, що, незважаючи на перевагу США та Ізраїлю, Тегеран має можливості зробити будь-яку атаку болючою у відповідь.
Друга авіаносна група та десятки літаків
Авіаносна група на чолі з USS Gerald R. Ford уже перебуває в районі Гібралтарської протоки та прямує до східної частини Середземного моря - ближче до узбережжя Ізраїлю. Очікується, що вона прибуде в найближчі дні, після чого американські сили будуть повністю готові до можливих бойових дій проти режиму в Тегерані.
Паралельно США вже розгорнули в Оманській затоці іншу авіаносну ударну групу - на чолі з USS Abraham Lincoln.
За останні дні до регіону також перекинули близько 70 військово-транспортних літаків із озброєнням та обладнанням і приблизно 50 винищувачів, сформувавши потужне ударне угруповання.
- Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками щодо Ірану впродовж найближчих 10 діб.
У Ирана есть 10-15 дней на заключение соглашения по ядерной программе, в противном случае начнется война, следует из заявлений Трампа после двух раундов безрезультатных переговоров. Группировка США, переброшенная к рубежам Ирана, говорит о готовности к масштабной военной кампании. Рассказываем, чем американцы намерены воевать.
▪️Авианосная ударная група во главе с авианосцем «Джеральд Форд» (фото 1)https://x.com/DI313_/status/2023751581167226974 прошла Гибралтарский пролив и движется по Средиземному морю. Она может занять позиции у берегов Израиля - к западу от театра военных действий. «Джеральд Форд» - крупнейший в мире по размеру и самый современный авианосец, головной корабль новой серии. Он введен в строй в 2017 году. Может нести до 90 самолётов и вертолётов, Столько же воздушных кораблей может нести и «Авраамом Линкольном» - ударная группа с ним во главе уже находится в Аравийском море, у южных рубежей Ирана.
▪️США собрали в регионе крупную группировку многоцелевых ударных истребителей 5-го поколения F-35 (фото 2). Они могут поражать как воздушные цели (самолеты, ракеты, дроны), так и наносить удары высокоточным оружием по наземным объектам, в том числе по движущейся технике. 18 F-35 https://x.com/jahangir_sid/status/2024452776185795051 появились на авиабазе в Иордании. Десятки этих самолетов находятся и на борту авианосцев. Израиль https://avia.pro/news/izrailskie-samolyoty-za-12-dney-voyny-s-iranom-sovershili-1500-boevyh-vyletov использовал свои F-35 во время 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года. Только за один день в начале этой недели на Ближний Восток были переброшены 50 американских самолетов разных типов, https://www.axios.com/2026/02/17/trump-iran-nuclear-deal-talks-geneva-progress пишет издание Axios.
▪️На авиабазу в Саудовской Аравии из Германии https://www.itamilradar.com/2026/02/19/usaf-e-3g-awacs-depart-ramstein-for-the-gulf-expanding-airborne-c2-presence-toward-saudi-arabia/ направлены американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3G AWACS (фото 3). Это «летающие радары» и одновременно центры боевого управления - они могут обнаруживать цели на расстоянии 400 км. и управлять ударными самолетами. На авиабазе в Иордании также находятся 6 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G, они используются для разведки и подавления радаров ПВО.
▪️Только за 2 дня более 30 рейсов на Ближний Восток https://armiya.az/ru/news/240863/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%92%D0%92%D0%A1-%D0%A1%D0%A8%D0%90-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-30-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA совершили тяжелые транспортные самолеты американской армии. Они летали в основном из Техаса - с аэродромов частей ПВО, имеющих на вооружении системы Patriot и противоракетные комплексы THAAD (фото 4). Наряду с израильскими системами ПРО THAAD считается наиболее передовым средством борьбы с баллистическими ракетами - основой ракетного потенциала Ирана.
▪️В повышенную боевую готовность приведены стелс-бомбардировщики B-2,https://www.nytimes.com/2026/02/18/us/politics/us-military-iran.html пишетThe New York Times. Они уже https://t.me/mozhemobyasnit/20911 бомбили ядерные объекты Ирана в июне прошлого года. B-2 взлетали с территории США и возвращались туда же - в полете их несколько раз дозаправляли летающие танкеры KC-135.
▪️Стянутая на Ближний Восток военная группировка США - крупнейшая за более чем 20 лет, со времен вторжения в Ирак в 2003 году, закончившегося свержением Саддама Хуссейна. Количество кораблей и самолетов значительно превышает силы и средства, развернутые в регионе в период «12-дневной войны» 2025-го.
👉 Долго держать такую группировку в состоянии полной боевой готовности невозможно, сказал «МО» израильский военный журналист https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер. По его словам, у операции могут быть разные масштабы: «Это либо тяжелый, но все же несмертельный удар, чтобы добиться от Тегерана уступок, либо свержение режима». (c)
Є прекрасні бомби-пенетратори та заряди що спрацьовують в глибині, після занурення важкої бомби.
