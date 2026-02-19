Лондон відмовив США у використанні баз для ударів по Ірану
Велика Британія не надала Сполученим Штатам дозволу на завдання авіаударів по Ірану з британських військових баз.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.
Американські військові розраховували використати бази на острові Дієго-Гарсія та у графстві Глостершир, де розташовані важкі бомбардувальники США. Проте британський уряд поки не схвалив таку операцію через можливі порушення міжнародного права.
"Велика Британія наразі не готується підтримувати США у будь-якій військовій операції проти Ірану", — зазначає Sky News.
Причини відмови та міжнародний контекст
Згідно з домовленостями між Лондоном і Вашингтоном, американські літаки та особовий склад можуть проводити операції з британських баз лише за попереднього схвалення британського уряду. Відсутність такого дозволу відображає занепокоєння щодо наслідків для міжнародної безпеки.
Водночас у Євросоюзі попередили США про серйозні ризики ескалації напруженості на Близькому Сході у разі військових ударів по Ірану.
Реакція та заяви сторін
У соцмережі Truth Social Дональд Трамп згадав британські бази в контексті можливих операцій США проти Ірану. Водночас британська влада підкреслила, що будь-яка підтримка подібних дій потребує ретельного правового та політичного аналізу.
- Нагадаємо, Трамп пообіцяв рішення щодо Ірану протягом 10 днів.
Тому США повинні використовувати ізраїльські бази для ударів по Ірану.
З огляду на це служби екстреної допомоги та Командування внутрішнього фронту, відповідальне за цивільну оборону, отримали вказівку готуватись до війни.
Для різних служб безпеки також оголосили найвищий рівень готовності, пише видання Ynet.
Очікувана атака, якщо її схвалить Трамп, «вийде за межі 12-денної війни (стільки тривало протистояння Ірану та Ізраїлю, до якого долучилися і США в червні 2025 року) та включатиме скоординовані удари Сполучених Штатів та Ізраїлю».
Наразі більшість ознак свідчать про те, що Ізраїль долучиться до операції Сполучених Штатів, оскільки Тель-Авів прагне знищення іранського комплексу балістичних ракет.
Серед них літаки F-35, F-15, F-16, машини дальнього радіолокаційного виявлення E-3 та вузли повітяного зв'язку E-11. На підході нові винищувачі.
У ВМС США наразі 13 кораблів знаходяться на Близькому Сході та в східній частині Середземного моря. Всі вони призначені для підтримки та забезпечення можливої операції, включаючи авіаносець «Авраам Лінкольн» і дев'ять есмінців, здатних забезпечити захист від балістичних ракет.
За словами представника ВМС, другий авіаносець «Джеральд Форд» і чотири есмінці з його ударної групи також на шляху.
Пентагон також перекинув на Близький Схід додаткові наземні системи протиповітряної оборони.
