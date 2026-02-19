Лондон відмовив США у використанні баз для ударів по Ірану

Велика Британія не надала Сполученим Штатам дозволу на завдання авіаударів по Ірану з британських військових баз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.

Американські військові розраховували використати бази на острові Дієго-Гарсія та у графстві Глостершир, де розташовані важкі бомбардувальники США. Проте британський уряд поки не схвалив таку операцію через можливі порушення міжнародного права.

"Велика Британія наразі не готується підтримувати США у будь-якій військовій операції проти Ірану", — зазначає Sky News.

Причини відмови та міжнародний контекст

Згідно з домовленостями між Лондоном і Вашингтоном, американські літаки та особовий склад можуть проводити операції з британських баз лише за попереднього схвалення британського уряду. Відсутність такого дозволу відображає занепокоєння щодо наслідків для міжнародної безпеки.

Водночас у Євросоюзі попередили США про серйозні ризики ескалації напруженості на Близькому Сході у разі військових ударів по Ірану.

Реакція та заяви сторін

У соцмережі Truth Social Дональд Трамп згадав британські бази в контексті можливих операцій США проти Ірану. Водночас британська влада підкреслила, що будь-яка підтримка подібних дій потребує ретельного правового та політичного аналізу.

Oops, зненацька гикнулося Гренландією.
19.02.2026 22:21 Відповісти
Матуся Брітанія шлепнула по попе шаловлівого рижего синочка..
19.02.2026 22:22 Відповісти
папа Римський теж культурно післав "трамбона" накуй- "іди з миром і більше не гріши, краснов"
19.02.2026 22:49 Відповісти
От тобі й головний військовий союзник по НАТО в Європі
Та як не крути, а це фуйово! Іран в теперішньому вигляді треба знищити...
19.02.2026 22:25 Відповісти
Міжнародними законами знову підітруть дупу Краснову? Право для всих повинно бути одинаковим інакше буде Біда.
19.02.2026 22:48 Відповісти
дуже цікаво у вас виходить: тобто іран може діяти по бєзпрєдєлу, рашка, китаяшка також. а от і з ними всі мають діяти за міжнародними законами. маячня. іран виписався із міжнародного права - нехай вигрібає наслідки.
19.02.2026 23:20 Відповісти
Злочин не виправдати злочином. Якщо не буде правил буде Армагедон.
20.02.2026 01:41 Відповісти
20.02.2026 08:07 Відповісти
це все звучить пафосно і чудово, але працює лише допоки співвідношення сил і ресурсів "законника" та порушника - неспівставні.
20.02.2026 10:24 Відповісти
Хто буде нищити? Руде одороболо? Вже ж видно неозброєним оком у що він перетворив Америку. Його вже послали всі диктатори і плюнули на приклеєний чуб. Колишні союзники поки ще терплять його викрутаси. На Іран він скинув пару бомб після того, як Ізраїль все зачистив, та й то без толку, бо вже повністю відновлений процес.
19.02.2026 23:26 Відповісти
Оля все знає з Англії, потужна аналітика 🤣
19.02.2026 23:33 Відповісти
Яка там Англія? Це ботоферма під ВПН
20.02.2026 07:07 Відповісти
Що ви тут та Іран переживаєте, такими темпами і росію пробачимо. А дії Британії це обличчя її 100 річної угоди з Україною.
19.02.2026 22:23 Відповісти
Думаю це фейк. Британці завжди приходять на допомогу першими. Це AUKUS. Англійський світ.
19.02.2026 22:34 Відповісти
Там сейчас очень серйозные разногласия на тле напряженных отношений и недоверия между странами этого Aukus.Трамп щемит Канаду тарифами и угрожает сделать ее 51 штатом, Канада в ответ тоже бьет тарифами и отключает у себя электричество для приграничных штатов , которым они запитаны , заключает назло сша и трампу торговый deal с Китаем. Ди и с Австралией не все так хорошо и вот еще и Британия отказывает сша в использовании своих баз
19.02.2026 22:45 Відповісти
Трампакс першим почав розсиратися з союзниками і стелить червоні доріжки терористу, то хто йому дохтор.
19.02.2026 23:18 Відповісти
AUKUS ([ˈɔːkəs], абревіатура від англ. Australia, United Kingdom, United States)
Скрипач не нужен. Канада лишняя
19.02.2026 23:25 Відповісти
Великобритания если что Канаду поддерживает.Но да я ошибся это не про AUKUS , а о Five Eyes
20.02.2026 01:54 Відповісти
Файв айс - це розвідувальне товариство))
20.02.2026 07:14 Відповісти
Я знаю 5 англоязычных стран .Но и между ними с приходом трампа появились большие разногласия и недоверие
20.02.2026 08:32 Відповісти
А що вже не потрібно ударів по Ірану? Всі ж хотіли,бо Іран людей вбиває.
19.02.2026 22:58 Відповісти
Назло бабці відморожу вуха))
20.02.2026 07:15 Відповісти
кожний баран має бути підвішений за свої роги. (узбецьке прислів'я)
19.02.2026 22:58 Відповісти
неочікувано
19.02.2026 23:12 Відповісти
Так в америки повно баз по усіх усюдах, чи своїх шкода на випадок "отвєткі", а по чужих хай пуляють? Руда хитросрака потвора.
19.02.2026 23:15 Відповісти
Ахах ... . Доп#зделся тампакс. Хочет найти соучастников, а кроме преступников участвовать никто не хочет)))
19.02.2026 23:32 Відповісти
рудий хотів сидіти в західній півкулі за прекрасним великим океаном.

ото хай і сидить !

.
19.02.2026 23:59 Відповісти
він ще й Україну та союзників по НАТО в Тихоокеанському регіоні на саміт НАТО не хоче запрошувати

20.02.2026 00:00 Відповісти
умнеют, не хотят идти на поводу у еврейского лобби.
все таки бизнес с арабами эз южиал важнее
20.02.2026 00:09 Відповісти
Ізраїль нацьковує Трампа бомбити Іран.
Тому США повинні використовувати ізраїльські бази для ударів по Ірану.
20.02.2026 00:14 Відповісти
Під час нещодавніх консультацій під керівництвом прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу учасники робочої групи припустили, що Іран запустить ракети по Ізраїлю, навіть якщо ЦАХАЛ не візьме участі в потенційних ударах США.
З огляду на це служби екстреної допомоги та Командування внутрішнього фронту, відповідальне за цивільну оборону, отримали вказівку готуватись до війни.
Для різних служб безпеки також оголосили найвищий рівень готовності, пише видання Ynet.
Очікувана атака, якщо її схвалить Трамп, «вийде за межі 12-денної війни (стільки тривало протистояння Ірану та Ізраїлю, до якого долучилися і США в червні 2025 року) та включатиме скоординовані удари Сполучених Штатів та Ізраїлю».
Наразі більшість ознак свідчать про те, що Ізраїль долучиться до операції Сполучених Штатів, оскільки Тель-Авів прагне знищення іранського комплексу балістичних ракет.
20.02.2026 00:25 Відповісти
Повітряні сили США нещодавно перекинули десятки винищувачів та літаків забезпечення на авіабазу Муваффак-Салті в Йорданії та на авіабазу імені принца Султана в Саудівській Аравії, згідно з даними відстеження польотів.
Серед них літаки F-35, F-15, F-16, машини дальнього радіолокаційного виявлення E-3 та вузли повітяного зв'язку E-11. На підході нові винищувачі.
У ВМС США наразі 13 кораблів знаходяться на Близькому Сході та в східній частині Середземного моря. Всі вони призначені для підтримки та забезпечення можливої операції, включаючи авіаносець «Авраам Лінкольн» і дев'ять есмінців, здатних забезпечити захист від балістичних ракет.
За словами представника ВМС, другий авіаносець «Джеральд Форд» і чотири есмінці з його ударної групи також на шляху.
Пентагон також перекинув на Близький Схід додаткові наземні системи протиповітряної оборони.
20.02.2026 05:04 Відповісти
Я і не знав,скільки прихильників ірану в Україні...
За збитий лайнер український,за регулярні обстріли шахедами..
20.02.2026 06:20 Відповісти
Посольство ірану в Києві спочатку закрийте. Схоже для зеленої влади іран не ворог.
І да іран ворог але ви (не ви особисто) або хрестик зніміть або труси одіньте.
20.02.2026 09:54 Відповісти
Ще пожалкують Америка озброєна новітньою , найпотужнішою зброєю в світі - дискобомбуляром Трампа . Британцям слід поважати людей які володіють такою могутньою річчю - дискобомбуляром !
20.02.2026 06:27 Відповісти
в них купа авіаносців
навіщо їм ті бази
у том же сенс що в тебе в морі плаваючий аєродром будь-де
20.02.2026 08:09 Відповісти
 
 