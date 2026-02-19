Лондон відмовив США у використанні баз для ударів по Ірану

Велика Британія не надала Сполученим Штатам дозволу на завдання авіаударів по Ірану з британських військових баз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.

Американські військові розраховували використати бази на острові Дієго-Гарсія та у графстві Глостершир, де розташовані важкі бомбардувальники США. Проте британський уряд поки не схвалив таку операцію через можливі порушення міжнародного права.

"Велика Британія наразі не готується підтримувати США у будь-якій військовій операції проти Ірану", — зазначає Sky News.

Причини відмови та міжнародний контекст

Згідно з домовленостями між Лондоном і Вашингтоном, американські літаки та особовий склад можуть проводити операції з британських баз лише за попереднього схвалення британського уряду. Відсутність такого дозволу відображає занепокоєння щодо наслідків для міжнародної безпеки.

Водночас у Євросоюзі попередили США про серйозні ризики ескалації напруженості на Близькому Сході у разі військових ударів по Ірану.

Реакція та заяви сторін

У соцмережі Truth Social Дональд Трамп згадав британські бази в контексті можливих операцій США проти Ірану. Водночас британська влада підкреслила, що будь-яка підтримка подібних дій потребує ретельного правового та політичного аналізу.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв рішення щодо Ірану протягом 10 днів.

