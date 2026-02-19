РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8546 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
1 429 12

Лондон отказал США в использовании баз для ударов по Ирану

Британия не позволила США бить по Ирану со своих баз

Великобритания не предоставила Соединенным Штатам разрешение на нанесение авиаударов по Ирану с британских военных баз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Американские военные рассчитывали использовать базы на острове Диего-Гарсия и в графстве Глостершир, где расположены тяжелые бомбардировщики США. Однако британское правительство пока не одобрило такую операцию из-за возможных нарушений международного права.

"Великобритания пока не готовится поддерживать США в любой военной операции против Ирана", - отмечает Sky News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обсуждает возможные удары по Ирану. Пентагон готовится к операции, - CBS

Причины отказа и международный контекст

Согласно договоренностям между Лондоном и Вашингтоном, американские самолеты и личный состав могут проводить операции с британских баз только с предварительного одобрения британского правительства. Отсутствие такого разрешения отражает обеспокоенность последствиями для международной безопасности.

В то же время в Евросоюзе предупредили США о серьезных рисках эскалации напряженности на Ближнем Востоке в случае военных ударов по Ирану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призвали американцев покинуть территорию Ирана на фоне новых угроз Трампа нанести удар

Реакция и заявления сторон

В соцсети Truth Social Дональд Трамп упомянул британские базы в контексте возможных операций США против Ирана. В то же время британские власти подчеркнули, что любая поддержка подобных действий требует тщательного правового и политического анализа.

Читайте также: Представители четырех стран ЕС присоединились к переговорам между Украиной и РФ в Женеве, - СМИ

Автор: 

Великобритания (1391) Иран (747) США (7038) Трамп Дональд (4594)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Oops, зненацька гикнулося Гренландією.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:21 Ответить
+10
Матуся Брітанія шлепнула по попе шаловлівого рижего синочка..
показать весь комментарий
19.02.2026 22:22 Ответить
+4
Та як не крути, а це фуйово! Іран в теперішньому вигляді треба знищити...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oops, зненацька гикнулося Гренландією.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:21 Ответить
От тобі й головний військовий союзник по НАТО в Європі
показать весь комментарий
19.02.2026 22:22 Ответить
Матуся Брітанія шлепнула по попе шаловлівого рижего синочка..
показать весь комментарий
19.02.2026 22:22 Ответить
Та як не крути, а це фуйово! Іран в теперішньому вигляді треба знищити...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:25 Ответить
Міжнародними законами знову підітруть дупу Краснову? Право для всих повинно бути одинаковим інакше буде Біда.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:48 Ответить
Що ви тут та Іран переживаєте, такими темпами і росію пробачимо. А дії Британії це обличчя її 100 річної угоди з Україною.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:23 Ответить
Думаю це фейк. Британці завжди приходять на допомогу першими. Це AUKUS. Англійський світ.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:34 Ответить
Там сейчас очень серйозные разногласия на тле напряженных отношений и недоверия между странами этого Aukus.Трамп щемит Канаду тарифами и угрожает сделать ее 51 штатом, Канада в ответ тоже бьет тарифами и отключает у себя электричество для приграничных штатов , которым они запитаны , заключает назло сша и трампу торговый deal с Китаем. Ди и с Австралией не все так хорошо и вот еще и Британия отказывает сша в использовании своих баз
показать весь комментарий
19.02.2026 22:45 Ответить
папа Римський теж культурно післав "трамбона" накуй- "іди з миром і більше не гріши, краснов"
показать весь комментарий
19.02.2026 22:49 Ответить
А що вже не потрібно ударів по Ірану? Всі ж хотіли,бо Іран людей вбиває.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:58 Ответить
кожний баран має бути підвішений за свої роги. (узбецьке прислів'я)
показать весь комментарий
19.02.2026 22:58 Ответить
неочікувано
показать весь комментарий
19.02.2026 23:12 Ответить
 
 