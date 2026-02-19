Лондон отказал США в использовании баз для ударов по Ирану

Великобритания не предоставила Соединенным Штатам разрешение на нанесение авиаударов по Ирану с британских военных баз.

Американские военные рассчитывали использовать базы на острове Диего-Гарсия и в графстве Глостершир, где расположены тяжелые бомбардировщики США. Однако британское правительство пока не одобрило такую операцию из-за возможных нарушений международного права.

"Великобритания пока не готовится поддерживать США в любой военной операции против Ирана", - отмечает Sky News.

Причины отказа и международный контекст

Согласно договоренностям между Лондоном и Вашингтоном, американские самолеты и личный состав могут проводить операции с британских баз только с предварительного одобрения британского правительства. Отсутствие такого разрешения отражает обеспокоенность последствиями для международной безопасности.

В то же время в Евросоюзе предупредили США о серьезных рисках эскалации напряженности на Ближнем Востоке в случае военных ударов по Ирану.

Реакция и заявления сторон

В соцсети Truth Social Дональд Трамп упомянул британские базы в контексте возможных операций США против Ирана. В то же время британские власти подчеркнули, что любая поддержка подобных действий требует тщательного правового и политического анализа.

Напомним, Трамп пообещал решение по Ирану в течение 10 дней.

