Авіаудар по окупантах на Харківщині: пара Мі-24 відпрацювала по позиціях ворога у зоні 58-ї бригади. ВIДЕО

Українська армійська авіація продовжує підтримувати наземні підрозділи, завдаючи вогневих ударів по скупченнях живої сили та техніки загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-спостерігач зафіксував бойову роботу ударних гелікоптерів на півночі Харківської області.

Авіаційну підтримку було надано бійцям 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Деталі бойового вильоту:

  • Робота в парі: На кадрах видно роботу пари ударних вертольотів Мі-24 ("Крокодил"). Використання пари дозволяє забезпечити більшу щільність вогню та взаємне прикриття.

  • Залп НАР: Пілоти виконали пуски некерованих авіаційних ракет (НАР), накривши визначений квадрат із позиціями окупантів. Удар проводився з кабрування, що дозволяє збільшити дальність стрільби без заходження в зону дії ворожої ППО ближньої дії.

  • Протиракетний маневр: Після виконання завдання ведучий борт здійснив відстріл теплових пасток (хибних цілей), щоб убезпечити групу від можливих пусків із ПЗРК.

  • Повернення: Обидва гелікоптери успішно вийшли з району виконання завдання та повернулися на базу.

Контекст:

Північ Харківщини залишається зоною активних бойових дій. Завдяки чіткій координації між аеророзвідкою 58-ї ОМПБр та армійською авіацією, ворог отримує вогневе ураження ще до початку спроб штурмових дій.

Красиво, бесспорно. Может куда-нибудь и попали, шо случается при стрельбе с кабрирования.
20.02.2026 13:55 Відповісти
Козаки вгатили по позиціях та заодно і лопаті гвинтів "просушили" (вмикаючи систему "ПОС")
Порох завжди потрібно тримати сухим...
20.02.2026 16:25 Відповісти
мда...
20.02.2026 17:21 Відповісти
Яке безглузде використання ...а потім читаємо про загибель екіпажів....і це замість того щоб встановити на 24 керовані ракети воздух -земля ,установку яких ще в 15 році зірвало прокацапське МО разом з виродком богуслаєвим....той в СІЗО але справа його живе і дотепер....
21.02.2026 06:45 Відповісти
Рішення про застосування тих чи інших сил та засобів приймає командування, виходячи з усієї наявної ситуації на конкретній ділянці фронту. Думаю, ви не володієте цим знанням, аби оцінити, чи були ці дії "безглуздими"
22.02.2026 08:19 Відповісти
ага ...не володію.....зате ти володієш і можеш розповісти як загинув єкіпаж нещолдавно на мі 24....звідки ви такі беретесь...знатоки ...хоч би коментарій прочитав про шо написано.....
22.02.2026 11:49 Відповісти
 
 