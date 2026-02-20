Авіаудар по окупантах на Харківщині: пара Мі-24 відпрацювала по позиціях ворога у зоні 58-ї бригади. ВIДЕО
Українська армійська авіація продовжує підтримувати наземні підрозділи, завдаючи вогневих ударів по скупченнях живої сили та техніки загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-спостерігач зафіксував бойову роботу ударних гелікоптерів на півночі Харківської області.
Авіаційну підтримку було надано бійцям 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Деталі бойового вильоту:
Робота в парі: На кадрах видно роботу пари ударних вертольотів Мі-24 ("Крокодил"). Використання пари дозволяє забезпечити більшу щільність вогню та взаємне прикриття.
Залп НАР: Пілоти виконали пуски некерованих авіаційних ракет (НАР), накривши визначений квадрат із позиціями окупантів. Удар проводився з кабрування, що дозволяє збільшити дальність стрільби без заходження в зону дії ворожої ППО ближньої дії.
Протиракетний маневр: Після виконання завдання ведучий борт здійснив відстріл теплових пасток (хибних цілей), щоб убезпечити групу від можливих пусків із ПЗРК.
Повернення: Обидва гелікоптери успішно вийшли з району виконання завдання та повернулися на базу.
Контекст:
Північ Харківщини залишається зоною активних бойових дій. Завдяки чіткій координації між аеророзвідкою 58-ї ОМПБр та армійською авіацією, ворог отримує вогневе ураження ще до початку спроб штурмових дій.
