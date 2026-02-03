Ювелірна робота 110-ї бригади та авіації: декілька керованих бомб знищили укриття з окупантами

У зоні відповідальності 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка проведено успішну операцію з ліквідації підземних укріплень ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки злагодженій роботі наземної розвідки та Повітряних сил було знищено бліндаж із особовим складом окупантів.

Операція на Олександрівському напрямку стала прикладом ідеальної взаємодії різних родів військ.

Подробиці авіаційного удару:

Розвідка та наведення: Бійці батареї артилерійської розвідки 110-ї ОМБр виявили замаскований бліндаж, встановили точні координати та забезпечили "підсвічування" цілі для авіації.

Мить удару: На опублікованих кадрах зафіксовано приліт одразу декількох керованих авіаційних зарядів. Потужні вибухи не залишили шансів ворожим конструкціям та піхоті, що перебувала всередині.

Результат: Укриття противника повністю знищене, логістичний вузол на цій ділянці паралізовано.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Військові наголошують, що використання високоточної авіаційної зброї у поєднанні з сучасною розвідкою дозволяє мінімізувати ризики для української піхоти та ефективно "викурювати" ворога з бетонних та земляних укріплень.

"Потужний авіаційний удар по бліндажу з противником! Розвіддані забезпечили наші хлопці, а "пташки" з неба завдали точного та потужного удару. Працюємо далі!" - прокоментували успіх у 110-й ОМБр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 110-ї ОМБр ліквідували штурмову пару окупантів: "Ноги перебиті, срака димить. Другий - зовсім згорів. Тільки нога залишилась". ВIДЕО