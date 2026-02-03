Ювелирная работа 110-й бригады и авиации: несколько управляемых бомб уничтожили укрытие с оккупантами

В зоне ответственности 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко проведена успешная операция по ликвидации подземных укреплений врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря слаженной работе наземной разведки и Воздушных сил был уничтожен блиндаж с личным составом оккупантов.

Операция на Александровском направлении стала примером идеального взаимодействия различных родов войск.

Подробности авиационного удара:

Разведка и наведение: Бойцы батареи артиллерийской разведки 110-й ОМБр обнаружили замаскированный блиндаж, установили точные координаты и обеспечили "подсветку" цели для авиации.

Момент удара: На опубликованных кадрах зафиксирован прилет сразу нескольких управляемых авиационных зарядов. Мощные взрывы не оставили шансов вражеским конструкциям и пехоте, находившейся внутри.

Результат: Укрытие противника полностью уничтожено, логистический узел на этом участке парализован.

Военные отмечают, что использование высокоточного авиационного оружия в сочетании с современной разведкой позволяет минимизировать риски для украинской пехоты и эффективно "выкуривать" врага из бетонных и земляных укреплений.

"Мощный авиационный удар по блиндажу с противником! Разведданные обеспечили наши ребята, а "птички" с неба нанесли точный и мощный удар. Работаем дальше!", - прокомментировали успех в 110-й ОМБр.

