Авиаудар по оккупантам на Харьковщине: пара Ми-24 отработала по позициям врага в зоне 58-й бригады. ВИДЕО

Украинская армейская авиация продолжает поддерживать наземные подразделения, нанося огневые удары по скоплениям живой силы и техники захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-наблюдатель зафиксировал боевую работу ударных вертолетов на севере Харьковской области.

Авиационная поддержка была оказана бойцам 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Детали боевого вылета:

  • Работа в паре: На кадрах видна работа пары ударных вертолетов Ми-24 ("Крокодил"). Использование пары позволяет обеспечить большую плотность огня и взаимное прикрытие.

  • Залп НАР: Пилоты выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР), накрыв определенный квадрат с позициями оккупантов. Удар проводился с кабрирования, что позволяет увеличить дальность стрельбы без захода в зону действия вражеской ПВО ближнего действия.

  • Противоракетный маневр: После выполнения задания ведущий борт осуществил отстрел тепловых ловушек (ложных целей), чтобы обезопасить группу от возможных пусков из ПЗРК.

  • Возвращение: Оба вертолета успешно вышли из района выполнения задания и вернулись на базу.

Контекст:

Север Харьковской области остается зоной активных боевых действий. Благодаря четкой координации между аэроразведкой 58-й ОМПБр и армейской авиацией, враг получает огневое поражение еще до начала попыток штурмовых действий.

Красиво, бесспорно. Может куда-нибудь и попали, шо случается при стрельбе с кабрирования.
20.02.2026 13:55 Ответить
Козаки вгатили по позиціях та заодно і лопаті гвинтів "просушили" (вмикаючи систему "ПОС")
Порох завжди потрібно тримати сухим...
20.02.2026 16:25 Ответить
мда...
20.02.2026 17:21 Ответить
Яке безглузде використання ...а потім читаємо про загибель екіпажів....і це замість того щоб встановити на 24 керовані ракети воздух -земля ,установку яких ще в 15 році зірвало прокацапське МО разом з виродком богуслаєвим....той в СІЗО але справа його живе і дотепер....
21.02.2026 06:45 Ответить
Рішення про застосування тих чи інших сил та засобів приймає командування, виходячи з усієї наявної ситуації на конкретній ділянці фронту. Думаю, ви не володієте цим знанням, аби оцінити, чи були ці дії "безглуздими"
22.02.2026 08:19 Ответить
ага ...не володію.....зате ти володієш і можеш розповісти як загинув єкіпаж нещолдавно на мі 24....звідки ви такі беретесь...знатоки ...хоч би коментарій прочитав про шо написано.....
22.02.2026 11:49 Ответить
 
 