Авиаудар по оккупантам на Харьковщине: пара Ми-24 отработала по позициям врага в зоне 58-й бригады. ВИДЕО

Украинская армейская авиация продолжает поддерживать наземные подразделения, нанося огневые удары по скоплениям живой силы и техники захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-наблюдатель зафиксировал боевую работу ударных вертолетов на севере Харьковской области.

Авиационная поддержка была оказана бойцам 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Детали боевого вылета:

Работа в паре: На кадрах видна работа пары ударных вертолетов Ми-24 ("Крокодил"). Использование пары позволяет обеспечить большую плотность огня и взаимное прикрытие.

Залп НАР: Пилоты выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет ( НАР ), накрыв определенный квадрат с позициями оккупантов. Удар проводился с кабрирования, что позволяет увеличить дальность стрельбы без захода в зону действия вражеской ПВО ближнего действия.

Противоракетный маневр: После выполнения задания ведущий борт осуществил отстрел тепловых ловушек (ложных целей), чтобы обезопасить группу от возможных пусков из ПЗРК.

Возвращение: Оба вертолета успешно вышли из района выполнения задания и вернулись на базу.

Контекст:

Север Харьковской области остается зоной активных боевых действий. Благодаря четкой координации между аэроразведкой 58-й ОМПБр и армейской авиацией, враг получает огневое поражение еще до начала попыток штурмовых действий.

