РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8003 посетителя онлайн
Новости Истребители Gripen для Украины
1 549 18

Украина может приобрести шведские истребители Gripen за средства ЕС, - министр обороны Йонсон

Украина может приобрести Gripen за средства ЕС: что известно?

Украина рассматривает возможность воспользоваться финансовой помощью ЕС для приобретения истребителей Gripen в Швеции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV4.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

На полях заседаний министров обороны ЕС шведский глава Минобороны Пол Йонсон провел встречу с украинским коллегой Михаилом Федоровым.

Ранее ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Из них на оборону пойдет 60 млрд евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция передали $500 млн на закупку оружия для Украины в рамках PURL

"Благодаря этим 90 миллиардам евро, которые нам удалось обеспечить, Украина также захочет использовать часть этих средств, чтобы начать финансирование Gripen и строительства более сильной противовоздушной обороны", - сказал Йонсон.

Министр в то же время не смог назвать сроки, когда приобретение станет возможным.

"Мы постоянно над этим работаем и ведем очень интенсивный диалог с Украиной. Мы также ведем переговоры с другими странами об их участии и предоставлении определенного финансирования", - добавил глава Минобороны Швеции.

Читайте: Швеция может оплатить истребители Gripen для Украины, использовав активы РФ, - премьер Кристерссон

Что предшествовало?

Читайте: Последствия санкций: В России начнут перебирать самолеты Airbus

Автор: 

авиация (2966) Швеция (1104) Gripen (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Україна зможе придбати шведські винищувачі Gripen за кошти ЄС, - міністр оборони Йонсон Джерело: https://censor.net/ua/n3600386

А в цей час снаряди та комплектуючі ТИХЕНЬКО їдуть собі з КНДР і КНР до росії... 😒😒
показать весь комментарий
13.02.2026 11:54 Ответить
+2
І після цього на завод приїде чергова агрохламідія з піаром і одразу за ним прилетять Іскандери.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:42 Ответить
+1
То шо шведи свої літаки передадуть,які вже стоять на озброєні?
показать весь комментарий
13.02.2026 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То шо шведи свої літаки передадуть,які вже стоять на озброєні?
показать весь комментарий
13.02.2026 11:54 Ответить
ні
показать весь комментарий
13.02.2026 12:06 Ответить
Цих літаків не буде.Їх виготовляти багато років потрібно.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:07 Ответить
до того ж там ще й черга на надцять років
оно тіко шведи чекають на 60 бортів, а їх макс в рік 12 шт роблять (за планом до кінця 2030 року), а за шведами у черзі таїланд, перу, тому й індія відмовилася на користь rafale
і знову ж таки - дозвіл сша на продаж, бо двигун f414 від general electric, інші складові та комплектуючі, а ще й наземна інфраструктура, комплектуючі...
показать весь комментарий
13.02.2026 12:16 Ответить
У французів наприклад черга на 9 років.Так це якщо немає ніяких форс-мажорів.Вони то хочуть збільшити кількість виготовлення літаків.Але там і ціна висока їх.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:23 Ответить
за умовами, за які ведуть мову федоров та міністр оборони швеції, передбачається локалізація виробництва gripen в Україні для виконання цілей цього контракту
тобто, спочатку тре знайти місце, де побудувати авіазавод, дістати усі дозволи та отримати необхідні ресурси, набрати штат, навчити, доставити комплектуючі, і тіко після цього розпочати виробництво
фантастика...
показать весь комментарий
13.02.2026 12:29 Ответить
І після цього на завод приїде чергова агрохламідія з піаром і одразу за ним прилетять Іскандери.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:42 Ответить
Навіть не фантастика,фентезі з магією.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:07 Ответить
Україна зможе придбати шведські винищувачі Gripen за кошти ЄС, - міністр оборони Йонсон Джерело: https://censor.net/ua/n3600386

А в цей час снаряди та комплектуючі ТИХЕНЬКО їдуть собі з КНДР і КНР до росії... 😒😒
показать весь комментарий
13.02.2026 11:54 Ответить
@ (у перекладі):
"Європейські прокурори збираються заарештувати всіх американських спільників Епштейна, якщо вони залишать територію США. Адже трампівська генпрокурорша Пем Бонді відмовляється притягувати когось з них до відповідальності за викрадення, зґвалтування та вбивства десятків, якщо не сотень європейських дітей і підлітків."
показать весь комментарий
13.02.2026 12:04 Ответить
Нам вони дуже потрібні, щоб на них використовувати ракету метеор, особливо її нову, захищену від реб модифікацію, щоб збивати літаки, що кидають каби з відстані до 200 км.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:25 Ответить
Бажано, разом з пілотами...
показать весь комментарий
13.02.2026 12:31 Ответить
На всіх навчаннях НАТО Гріппен отримував трояк з мінусом.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:34 Ответить
5-10 лет и будут поставлены.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:47 Ответить
А просто передати їх Україні в якості свого внеску в стримування Московії Швеція не може? Адже, якщо рашку буде розгромлено в Україні, то всій Європі зі Швецією включно стане безпечніше жити.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:47 Ответить
 
 