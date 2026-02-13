Украина может приобрести шведские истребители Gripen за средства ЕС, - министр обороны Йонсон
Украина рассматривает возможность воспользоваться финансовой помощью ЕС для приобретения истребителей Gripen в Швеции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV4.
Что известно?
На полях заседаний министров обороны ЕС шведский глава Минобороны Пол Йонсон провел встречу с украинским коллегой Михаилом Федоровым.
Ранее ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Из них на оборону пойдет 60 млрд евро.
"Благодаря этим 90 миллиардам евро, которые нам удалось обеспечить, Украина также захочет использовать часть этих средств, чтобы начать финансирование Gripen и строительства более сильной противовоздушной обороны", - сказал Йонсон.
Министр в то же время не смог назвать сроки, когда приобретение станет возможным.
"Мы постоянно над этим работаем и ведем очень интенсивный диалог с Украиной. Мы также ведем переговоры с другими странами об их участии и предоставлении определенного финансирования", - добавил глава Минобороны Швеции.
Что предшествовало?
- В октябре 2025 года президент Зеленский заявил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся в Украине в 2026 году.
- В Минобороны заявляли, что планируют локализовать производство самолетов Gripen в Украине с 2033 года.
- Украина имеет договоренности с международными партнерами о поставках новых самолетов. Речь идет о 150 боевых шведских самолетах Gripen и 100 французских Rafale.
оно тіко шведи чекають на 60 бортів, а їх макс в рік 12 шт роблять (за планом до кінця 2030 року), а за шведами у черзі таїланд, перу, тому й індія відмовилася на користь rafale
і знову ж таки - дозвіл сша на продаж, бо двигун f414 від general electric, інші складові та комплектуючі, а ще й наземна інфраструктура, комплектуючі...
тобто, спочатку тре знайти місце, де побудувати авіазавод, дістати усі дозволи та отримати необхідні ресурси, набрати штат, навчити, доставити комплектуючі, і тіко після цього розпочати виробництво
фантастика...
А в цей час снаряди та комплектуючі ТИХЕНЬКО їдуть собі з КНДР і КНР до росії... 😒😒
