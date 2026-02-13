Украина может приобрести шведские истребители Gripen за средства ЕС, - министр обороны Йонсон

Украина рассматривает возможность воспользоваться финансовой помощью ЕС для приобретения истребителей Gripen в Швеции.

Что известно?

На полях заседаний министров обороны ЕС шведский глава Минобороны Пол Йонсон провел встречу с украинским коллегой Михаилом Федоровым.

Ранее ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Из них на оборону пойдет 60 млрд евро.

"Благодаря этим 90 миллиардам евро, которые нам удалось обеспечить, Украина также захочет использовать часть этих средств, чтобы начать финансирование Gripen и строительства более сильной противовоздушной обороны", - сказал Йонсон.

Министр в то же время не смог назвать сроки, когда приобретение станет возможным.

"Мы постоянно над этим работаем и ведем очень интенсивный диалог с Украиной. Мы также ведем переговоры с другими странами об их участии и предоставлении определенного финансирования", - добавил глава Минобороны Швеции.

Что предшествовало?

В октябре 2025 года президент Зеленский заявил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся в Украине в 2026 году.

В Минобороны заявляли, что планируют локализовать производство самолетов Gripen в Украине с 2033 года.

Украина имеет договоренности с международными партнерами о поставках новых самолетов. Речь идет о 150 боевых шведских самолетах Gripen и 100 французских Rafale.

