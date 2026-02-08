Украина ожидает 150 самолетов Gripen и 100 - Rafale, - Зеленский

Украина имеет договоренности с международными партнерами о поставках новых самолетов. Речь идет о 150 боевых шведских самолетах Gripen и 100 французских Rafale.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что одним из приоритетов государства является усиление авиационной компоненты Сил обороны.

"Украина имеет договоренности о поставке 150 боевых самолетов Gripen и 100 - Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире", - сказал Зеленский, отметив, что речь идет о совершенно новых самолетах.