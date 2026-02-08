Украина ожидает 150 самолетов Gripen и 100 - Rafale, - Зеленский

Украина имеет договоренности с международными партнерами о поставках новых самолетов. Речь идет о 150 боевых шведских самолетах Gripen и 100 французских Rafale. 

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина ожидает новые самолеты 

Президент отметил, что одним из приоритетов государства является усиление авиационной компоненты Сил обороны. 

"Украина имеет договоренности о поставке 150 боевых самолетов Gripen и 100 - Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире", - сказал Зеленский, отметив, что речь идет о совершенно новых самолетах.

Глава государства добавил, что предоставление партнерами соответствующих самолетов должно существенно усилить возможности украинской авиации.

Топ комментарии
Знову обіцянки і велика брехня. Голобородько людина брехливих обіцянок і продавець ілюзій. Все!!!
08.02.2026 19:13 Ответить
Потужний зелебомбер
08.02.2026 19:10 Ответить
А 3000 ракет отримає потім ?
08.02.2026 19:14 Ответить
" Це найкращі літаки..." на 250 найкращих літаків-- мінімум 300 найкращих пілотів. Вже підготували?! Ай да молодці!!!
08.02.2026 19:40 Ответить
Зеленський, мабуть речником у Держдепартаменті закупівель Міноборони підробляє???? На будівництв «лінії оборони» династії у Козині не вистачає грошей з посади на Банковій, з 2019 року!??
08.02.2026 21:56 Ответить
коли виросте останнє дерево з мільярду посадженого.
08.02.2026 19:20 Ответить
Не з нашим щастям!
08.02.2026 19:25 Ответить
08.02.2026 19:10 Ответить
Найвеличніший племінний очікун **********
08.02.2026 19:10 Ответить
Заклейте рот скотчем Вові **********!
08.02.2026 20:12 Ответить
08.02.2026 19:13 Ответить
Епоха Великого брехунництва
08.02.2026 19:29 Ответить
Щє, трошки і прилетять у 2035-му!
08.02.2026 19:13 Ответить
Коли отримаєш? Завтра? Є гарна поговірка "Ложка потрібна до обіду".Сніданками солов'я кормити.
Тебе вже не буде на троні,а літаків в такій кількості,заявлених тобою,не буде.Взагалі чого ти тільки не обіцяв,а все пшиком обертається.
08.02.2026 19:13 Ответить
08.02.2026 19:14 Ответить
жесть. а який період виготовлення цих літаків?
08.02.2026 19:14 Ответить
Куди ти їх дівати та ховати будеш?
08.02.2026 19:14 Ответить
Клоун перетворив державу у Квартал-95...і продовжує смішити людей!!!
08.02.2026 19:14 Ответить
І людям подобається.
08.02.2026 19:27 Ответить
От у вас профеесія з авіацією пов'язана.То напишіть,коли така кількість літаків в Україні можлива?І чи взагалі можлива?Бо ж шведи і французи мають ще на поставки в інші країни контракти.Років через 15-20 можлива?Напишіть,які ще фактори там заважають і тд.Уважно почитаю.
08.02.2026 19:32 Ответить
Ну мені соромно коментувати всерьоз відверту бредятину!!! Для невігласа що ******** винищувач... що ******** легковик Мерседес... нічим не різняться!!! Ну тільки для Вас... Шведи з 1996 року випустили біля 300 Gripen різних модефікацій. Французи теж за останні 25 років плюс мінус 300 одиниць. Ну а тепер дайте самі собі відповідь....!!! Ну Ви ж самі бачите...що Зеленському ляпнути маячню... ніяких проблем нема. Ви ж бачите вже тисячі бабць зі смартфонами... блукаєте разом з ними у лісах з міліарда дерев... постійно чуєте гуркіт ракет Фуфломінго..які не дають спокійно бабцям розмовляти з онуками вчителями ..які розповідають про свої зарплати у 4000 долярів... А ще хочете..щоб 250 винищувачів до цих досягнень долучити? А реальність то казкова!!! І буде вона інша. Якщо закінчиться війна... то про ЗСУ через місяць забудуть...про нові літаки і мови не буде... і Ви ще почуєте... **..ми можемо почати закупівлю ******** зброї... літаків..танків..ракет...але нам не вистачить грошей на....** ( і на Ваш смак)...будівництва... шляхів.. електростанцій.. Як кажуть... відлягло віцд жопи...і все забудуть!!!
08.02.2026 19:57 Ответить
Да. Хотелось бы получить тут ответ на главный вопрос - Где на это все деньги, Зин?
08.02.2026 20:25 Ответить
Шведы и французы тоже задания получили. Пусть выполняют. Доложат о результатах лет через 10.
08.02.2026 19:19 Ответить
То мабуть з виробниками літаків і озброєння контракти укладати, а не з урядами. Бо уряди міняються. І їх очільники не бажають чути про обіцянки попередників. Приклад - уряди Байдена і Трампа у США.

Чому б граблі не вчили, а серце вірить у чудеса
08.02.2026 19:27 Ответить
Шведи і французи замовлення на роки вперед мають.Спочатку їм потрібні їх виконатиюІ ще контрактів на поставку ж не підписано.
08.02.2026 19:26 Ответить
Він скромно забув повідомити, що ці літаки ще оплатити треба.
08.02.2026 19:29 Ответить
Из репараций возьмём.
08.02.2026 20:05 Ответить
А ще завод і ангари, для оснащення літаків балаболістичними ракетами ))
08.02.2026 19:30 Ответить
При тому, що грипенів виробляють з десяток на рік, а рафаелів - зо два десятки? То вони кинуть усі замовлення, аби виконати програму зечевари до 2035 року?..
08.02.2026 19:31 Ответить
В цьому "оптимізмі "не вистачає такої "дрібниці "як термін який ,якщо не помиляюсь , десь до 2035 року.
08.02.2026 19:31 Ответить
"літаки летять, будем фсєх бамбіть" (с)
08.02.2026 19:32 Ответить
А он всьо дози увєлічівал... Тут головне брехати ще потужніше, ще нагліше, щоб лохи не встигали роздуплитися та познімати попередню локшину... Саме так працює пропаганда, коли на людину ллється суцільна брехня в такому масштабі та ще й від, прости Господи "самого преЗЕдента", що мозок лохторату безумовно сприймає цю маячню як правду... Стопітсот ********* літаків від Франції, ******* ********* Гріпенів від Швеції... При цьому грошей у нас нема, а навіть якщо були б то на виготовлення хоча б першого десятка потрібні роки, а ще додайте сюди потрібну інфраструктуру для обслуговування в Україні, хто це буде робити? Де на це гроші? У Міндіча та Цукермана в Ізраїлі? Чи у братів Шефірів у Британії?
08.02.2026 19:32 Ответить
А де гроші це найпотужніше плем'я 5-6 менеджерів візьме на ці літаки? Невже Міндіча з Бакановим потрусять?
Хоча...
Черга у виробників цих літаків року до 35-го росписана. І то вже буде не проблема сонцесяйного хєрпідуна (а мудре плем'я зелених амьоб взагалі до того часу про все забуде). Звісно, це не заважає направляти наших пілотів на навчання зараз, але "де гроші, Зін"? Дєрьмакі накрадене вже не віддадуть...
От просто цікаво: скільки ще обіцянок є в запасі ОПи і скільки з них з'їсть амьобне зелене плем'я допоки хочаб до глистів у їхніх дупах почне доходити, що їм брешуть?
08.02.2026 19:58 Ответить
Хронічна хвороба... Людина все життя заробляла простим відкриванням рота... Він просто не може зупинитися. В його голові: "сказав = зробив". Звідси - нестримний потік гарних брехливих обіцянок...
08.02.2026 20:01 Ответить
Ці слова треба в рамочку та на стіну повісити. У ОП.
09.02.2026 00:29 Ответить
Через 50 років?
08.02.2026 20:01 Ответить
як там у відомій пісні
если блекаут наступает вдруг
ты взгляни на миллионы деревьев друг
здесь кулеба с лопатой
тут в спортзале ермак даже если устал
тут фламінги летають
і не горять фонарі
тут грипены в контракте
наш вечерний квартал пара пара пам
08.02.2026 20:03 Ответить
Як же воно недолуге артистично любить брехати, пускати пил у очі, сипати обіцянки і хвалитися своіми ,,досягненнями і домовленостями''..... А чому не скаже про те, що Україна підписала не контракти на поставкув а лише попередні меморандуми про наміри щодо отримання 150 літаків Gripen а також локалізацію виробництва з 2033 року. І що загальний процес передачі літаків триватиме 10-15 років, а локалізація виробництва залежить від виробничих потужностей Європи та успіхів у локалізації виробництва в Україні.!!!! Це якщо ще остаточний контракт буде підписаний. І Україна не має зараз домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових літаків а лише домовленності про наміри. Це зовсім різні речі. Бо це як обіцяти одружитися ще зовсім не означає одружитися. Бо ми вже навчені чого коштують усіляки підписані там меморандуми та ще про наміри.... Стосовно 100 rafale, офіційних підписаних угод взагалі немає!!!! Бо ситуація з ними ускладнена дефіцитом у Франції та виробничими потужностями. Виробник Dassault Aviation має замовлення, які завантажують потужності на роки вперед. І Франція сама потребує літаків, тому отримання 100 одиниць Rafale абсолютно малоймовірне. Більш реальним є отримання вживаних Mirage 2000-5F. Але це вже зовсім інша історія.Тобто ці всі базікання лише про плани і наміри на найближчі 10-15 років.....Звісно ж легко наобіцяти про те що можливо буде колись і десь через 10-15 років....Головне наобіцяти - а там хоч і трава не рости....Ми вже бачили пенсіонерів з новими безкоштовними гаджетами поруч з вчителями з зарплатнею у 4000 $ блукаючих серед мільярда висаджених дерев.... Тепер там до них добавляться ще і сотні нових найкращих літаків.....
08.02.2026 20:03 Ответить
Ура, товаріщі!
08.02.2026 20:08 Ответить
Україна очікує коли ти мразота разом зі своєю ригозеленою шоблою сконаєш в муеах.
08.02.2026 20:12 Ответить
Я очікую мільйон доларів прибутку!
Але!
Поки що не відкрився.
08.02.2026 20:16 Ответить
Сумний ждун...

Пригадується знамените опудало лиса, що стало свого часу мемом. От це і є ЗЄ.
08.02.2026 20:20 Ответить
розумово відсталий президент, якому пощастило з нарідом
08.02.2026 20:24 Ответить
До тех самолётов еще дожить нужно, а с таким потужним керманичем эта задача становиться практически невыполнимой
08.02.2026 20:26 Ответить
Скільки вкрадеш собі, Янелох? На машинах же з гумдопомоги їздите? Бріт міле зробив раввин і для совісті? Вам це слово невідоме.
08.02.2026 20:37 Ответить
"Ожидає?" Коли? Контрактів немає. Підписані договори про наміри. Тобто через 8-10 років ми ще будемо чекати. І це оптимістично...
08.02.2026 21:04 Ответить
Давненько в Нью Васюки не перли дирижабли со всего мира на всемирный конгресс! Хоть ситра в буфете напьёмся.
08.02.2026 21:26 Ответить
Дайте старые пока новые не построете. Они как никогда нужны сейчас Украине!
08.02.2026 21:29 Ответить
Казковий бовдур. Але ще бІльші довбайоби ті, хто віріть у цю брехню.
08.02.2026 21:30 Ответить
Я геть не прихильник нашого зезедєнта, але об'єктивно - нам дали мабуть сотні дві міг-29, мабуть сотню півтори ф-16. І цього досі недостатньо. То ж нічого фантастичного в тому, що за західні гроші нам нададуть 250 винищувачів - немає. Самі ми не купимо й десятка, про випуск - взагалі мовчу, але що дивного, що нам нададуть це озброєння на фоні того, що нам вже надали і що ще планують надати? Об'єктивна реальність така, що як нам не нададуть винищувачі, ракети, танки і все, що необхідно - нам всім каюк. І така поставка - взагалом особливо ніяк не стосується Зеленського, він просто в силу вибора наших громадян в 2019 тепер уособлює Україну на міжнародній арені. Ну то не зовсім зрозуміла реакція публіки.
08.02.2026 21:37 Ответить
Публіка спочатку обирає, а потім обсирає.
09.02.2026 00:31 Ответить
У вас, пробачте, обʼєктив помилково виставлено на як мінімум десятикратне збільшення!
09.02.2026 09:08 Ответить
Мільярд дерев Зєля вже ''посадив''...
09.02.2026 01:37 Ответить
Так і запишемо: 250 літаків, одразу після 3000 фламінго 😉
09.02.2026 04:18 Ответить
по секрету всьому світу
09.02.2026 04:26 Ответить
У 2025 році компанія Dassault випустила 26 літаків.
Зараз Dassault реалізує програму з розширення виробничих потужностей, спочатку до 36 винищувачів на рік.
Планується поступове збільшення виробництва до 48-60 літаків щорічно.

Dassault Rafale отримав нові контракти від кількох країн, зокрема:
Індія: Підписано контракт на 26 літаків Rafale Marine для ВМС Індії, загальною вартістю приблизно 7,5 мільярдів доларів.
Сербія: Придбала 12 Rafale у рамках контракту, підписаного в серпні 2024
Індонезія: Підписано контракт на 42 Rafale, перший транш вступає в дію у січні 2024 року.
Об'єднані Арабські Емірати: Підписано угоду на 80 Rafale, постачання очікуються з кінця 2026 року.
09.02.2026 05:56 Ответить
Це для попередників ?
Бо гроші не вкрадеш купивши літаки.
09.02.2026 16:55 Ответить
 
 