Украина ожидает 150 самолетов Gripen и 100 - Rafale, - Зеленский
Украина имеет договоренности с международными партнерами о поставках новых самолетов. Речь идет о 150 боевых шведских самолетах Gripen и 100 французских Rafale.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что одним из приоритетов государства является усиление авиационной компоненты Сил обороны.
"Украина имеет договоренности о поставке 150 боевых самолетов Gripen и 100 - Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире", - сказал Зеленский, отметив, что речь идет о совершенно новых самолетах.
Глава государства добавил, что предоставление партнерами соответствующих самолетов должно существенно усилить возможности украинской авиации.
Тебе вже не буде на троні,а літаків в такій кількості,заявлених тобою,не буде.Взагалі чого ти тільки не обіцяв,а все пшиком обертається.
Чому б граблі не вчили, а серце вірить у чудеса
Хоча...
Черга у виробників цих літаків року до 35-го росписана. І то вже буде не проблема сонцесяйного хєрпідуна (а мудре плем'я зелених амьоб взагалі до того часу про все забуде). Звісно, це не заважає направляти наших пілотів на навчання зараз, але "де гроші, Зін"? Дєрьмакі накрадене вже не віддадуть...
От просто цікаво: скільки ще обіцянок є в запасі ОПи і скільки з них з'їсть амьобне зелене плем'я допоки хочаб до глистів у їхніх дупах почне доходити, що їм брешуть?
если блекаут наступает вдруг
ты взгляни на миллионы деревьев друг
здесь кулеба с лопатой
тут в спортзале ермак даже если устал
тут фламінги летають
і не горять фонарі
тут грипены в контракте
наш вечерний квартал пара пара пам
Але!
Поки що не відкрився.
Пригадується знамените опудало лиса, що стало свого часу мемом. От це і є ЗЄ.
Казковий бовдур. Але ще бІльші довбайоби ті, хто віріть у цю брехню.
Зараз Dassault реалізує програму з розширення виробничих потужностей, спочатку до 36 винищувачів на рік.
Планується поступове збільшення виробництва до 48-60 літаків щорічно.
Dassault Rafale отримав нові контракти від кількох країн, зокрема:
Індія: Підписано контракт на 26 літаків Rafale Marine для ВМС Індії, загальною вартістю приблизно 7,5 мільярдів доларів.
Сербія: Придбала 12 Rafale у рамках контракту, підписаного в серпні 2024
Індонезія: Підписано контракт на 42 Rafale, перший транш вступає в дію у січні 2024 року.
Об'єднані Арабські Емірати: Підписано угоду на 80 Rafale, постачання очікуються з кінця 2026 року.
Бо гроші не вкрадеш купивши літаки.