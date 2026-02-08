Україна очікує на 150 літаків Gripen та 100 Rafale, - Зеленський

Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових літаків. Йдеться про 150 бойових шведських літаків Gripen та 100 французьких Rafale.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна очікує на нові літаки

Президент зазначив, що одним і пріоритетів держави є посилення авіаційної компоненти Сил оборони.

"Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen та 100 Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі",- сказав Зеленський, зазначивши, що йдеться про абсолютно нові літаки.

Глава держави додав, що надання партнерами відповідних літаків має істотно посилити можливості української авіації.

