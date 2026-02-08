Україна очікує на 150 літаків Gripen та 100 Rafale, - Зеленський
Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових літаків. Йдеться про 150 бойових шведських літаків Gripen та 100 французьких Rafale.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент зазначив, що одним і пріоритетів держави є посилення авіаційної компоненти Сил оборони.
"Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen та 100 Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі",- сказав Зеленський, зазначивши, що йдеться про абсолютно нові літаки.
Глава держави додав, що надання партнерами відповідних літаків має істотно посилити можливості української авіації.
Kozyuk
08.02.2026 19:13
Леонід #587957
08.02.2026 19:10
Az AZLK
08.02.2026 19:14
Тебе вже не буде на троні,а літаків в такій кількості,заявлених тобою,не буде.Взагалі чого ти тільки не обіцяв,а все пшиком обертається.
Чому б граблі не вчили, а серце вірить у чудеса
Хоча...
Черга у виробників цих літаків року до 35-го росписана. І то вже буде не проблема сонцесяйного хєрпідуна (а мудре плем'я зелених амьоб взагалі до того часу про все забуде). Звісно, це не заважає направляти наших пілотів на навчання зараз, але "де гроші, Зін"? Дєрьмакі накрадене вже не віддадуть...
От просто цікаво: скільки ще обіцянок є в запасі ОПи і скільки з них з'їсть амьобне зелене плем'я допоки хочаб до глистів у їхніх дупах почне доходити, що їм брешуть?
если блекаут наступает вдруг
ты взгляни на миллионы деревьев друг
здесь кулеба с лопатой
тут в спортзале ермак даже если устал
тут фламінги летають
і не горять фонарі
тут грипены в контракте
наш вечерний квартал пара пара пам
Але!
Поки що не відкрився.
Пригадується знамените опудало лиса, що стало свого часу мемом. От це і є ЗЄ.
Казковий бовдур. Але ще бІльші довбайоби ті, хто віріть у цю брехню.
Зараз Dassault реалізує програму з розширення виробничих потужностей, спочатку до 36 винищувачів на рік.
Планується поступове збільшення виробництва до 48-60 літаків щорічно.
Dassault Rafale отримав нові контракти від кількох країн, зокрема:
Індія: Підписано контракт на 26 літаків Rafale Marine для ВМС Індії, загальною вартістю приблизно 7,5 мільярдів доларів.
Сербія: Придбала 12 Rafale у рамках контракту, підписаного в серпні 2024
Індонезія: Підписано контракт на 42 Rafale, перший транш вступає в дію у січні 2024 року.
Об'єднані Арабські Емірати: Підписано угоду на 80 Rafale, постачання очікуються з кінця 2026 року.
Бо гроші не вкрадеш купивши літаки.