Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция передали $500 млн на закупку оружия для Украины в рамках PURL

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция выделили 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вклад Нидерландов составляет около 90 млн евро. За эти средства планируют срочно закупить ракеты к системам Patriot, артиллерийские снаряды, боеприпасы для истребителей F-16 и запасные части.

"Несмотря на все дипломатические усилия, мы ежедневно видим, что российские террористические атаки продолжаются. При падении температуры до -20 градусов в Украине российские беспилотники и ракеты намеренно обстреливают энергетические объекты. Это просто преступление. Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали оказывать Украине твердую поддержку, особенно в области противовоздушной обороны", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры - среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракеты для систем Patriot,

боеприпасы для HIMARS,

другое важное американское вооружение.

