Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция передали $500 млн на закупку оружия для Украины в рамках PURL

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция выделили 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вклад Нидерландов составляет около 90 млн евро. За эти средства планируют срочно закупить ракеты к системам Patriot, артиллерийские снаряды, боеприпасы для истребителей F-16 и запасные части.

"Несмотря на все дипломатические усилия, мы ежедневно видим, что российские террористические атаки продолжаются. При падении температуры до -20 градусов в Украине российские беспилотники и ракеты намеренно обстреливают энергетические объекты. Это просто преступление. Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали оказывать Украине твердую поддержку, особенно в области противовоздушной обороны", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры - среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

  • ракеты для систем Patriot,

  • боеприпасы для HIMARS,

  • другое важное американское вооружение.

Великобритания (5301) Нидерланды (1702) Норвегия (802) оружие (10614) США (29249) Швеция (1104)
Это напоминает подаяния "барина" на праздник у церкви. "Барин" в собольей шубе и бобровой шапке кидает раздетому нищему "копеечку" и потом хвастается как он за обездоленных "страдает". ( В тайне надеясь, что Бог ему "галочки ставит" за добрые дела)
12.02.2026 17:43 Ответить
Дякуємо, Друзі.
12.02.2026 17:50 Ответить
Всі чотири монархії. Зелебобіку пора корону купити собі або позичити в когось.
12.02.2026 17:56 Ответить
 
 