Нідерланди, Британія, Норвегія та Швеція передали $500 млн на закупівлю зброї для України в межах PURL

Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція виділили 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внесок Нідерландів становить близько 90 млн євро. За ці кошти планують терміново закупити ракети до систем Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для винищувачів F-16 та запасні частини.

"Незважаючи на всі дипломатичні зусилля, ми щодня бачимо, що російські терористичні атаки тривають. За падіння температури до -20 градусів в Україні російські безпілотники та ракети навмисно обстрілюють енергетичні об'єкти. Це просто злочин. Тому вкрай важливо, щоб ми продовжували надавати Україні міцну підтримку, особливо в галузі протиповітряної оборони", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракетами для систем Patriot,

боєприпасами для HIMARS,

іншим важливим американським озброєнням.

