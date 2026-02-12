Україна відновила контрольований експорт озброєння, - Умєров

Контрольований експорт зброї запущено:

Україна розпочала відновлення контрольованого експорту озброєння: міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю після восьмимісячної перерви провела засідання і видала перші дозволи підприємствам ОПК, зберігаючи пріоритет забезпечення Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

"Контрольований експорт озброєння – це про безпеку держави і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Він відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства", - написав він.

Експорт українського озброєння у контрольованому форматі

Умєров наголосив: "Президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі. Ми його виконуємо. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання".

За його підсумками українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Усі рішення – під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони.

Виробничі спроможності українського ОПК

Сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 млрд доларів. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії.

"Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання – перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу та частину спільної безпеки з партнерами", - наголосив Умєров.

Раніше повідомлялося, що Україна відкриває експорт дронів: У 2026 році в Європі буде вже десять експортних центрів.

Не там сидить це падло з іноземним громадяством!
12.02.2026 15:36 Відповісти
Зрозуміло: використання і так обмеженого бойового ресурсу не для знищення ворога, а для ґешефту у кишені бенефіціарів і наближених до влади мародерів.
12.02.2026 15:39 Відповісти
Страна ******** - оружие експортируем, и в это же самое время клянчим у союзников больше снарядов, ракет, и всего остального.
12.02.2026 15:38 Відповісти
Поки йде війна, повинен працювати лише один експорт - на рф. Все на рф.
12.02.2026 15:34 Відповісти
Пішли грошенята - ми взяли експорт під контроль - Умєров
12.02.2026 15:36 Відповісти
Страна ******** - оружие експортируем, и в это же самое время клянчим у союзников больше снарядов, ракет, и всего остального.
12.02.2026 15:38 Відповісти
Бєларусія луччє?
12.02.2026 15:42 Відповісти
Нет. Америка 😁
12.02.2026 15:45 Відповісти
Трампа любіш?
12.02.2026 16:41 Відповісти
Люблю Америку, которая помогла Украине выжить в самое критичное время. И до сих пор поддерживает не смотря на идиота в Овальном Оффисе.
12.02.2026 16:49 Відповісти
Зрозуміло: використання і так обмеженого бойового ресурсу не для знищення ворога, а для ґешефту у кишені бенефіціарів і наближених до влади мародерів.
12.02.2026 15:39 Відповісти
корупціонери з роду Юди можуть відновити плграбування навіть покійників, і на їх пограбуванні заробляти гроші
12.02.2026 16:22 Відповісти
 
 