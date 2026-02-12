Україна відновила контрольований експорт озброєння, - Умєров
Україна розпочала відновлення контрольованого експорту озброєння: міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю після восьмимісячної перерви провела засідання і видала перші дозволи підприємствам ОПК, зберігаючи пріоритет забезпечення Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
"Контрольований експорт озброєння – це про безпеку держави і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Він відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства", - написав він.
Експорт українського озброєння у контрольованому форматі
Умєров наголосив: "Президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі. Ми його виконуємо. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання".
За його підсумками українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Усі рішення – під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони.
Виробничі спроможності українського ОПК
Сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 млрд доларів. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії.
"Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання – перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу та частину спільної безпеки з партнерами", - наголосив Умєров.
