Україна відновила контрольований експорт озброєння, - Умєров

Україна розпочала відновлення контрольованого експорту озброєння: міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю після восьмимісячної перерви провела засідання і видала перші дозволи підприємствам ОПК, зберігаючи пріоритет забезпечення Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Контрольований експорт озброєння – це про безпеку держави і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Він відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства", - написав він.

Експорт українського озброєння у контрольованому форматі

Умєров наголосив: "Президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі. Ми його виконуємо. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання".

Читайте: Якщо не давати підприємствам ОПК можливості для експорту, вони всі виїдуть за кордон, - Бельбас

За його підсумками українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Усі рішення – під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони.

Виробничі спроможності українського ОПК

Сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 млрд доларів. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії.

Також читайте: Експорт зброї може принести Україні до 100 млрд гривень, - міністр фінансів Марченко

"Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання – перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу та частину спільної безпеки з партнерами", - наголосив Умєров.

Раніше повідомлялося, що Україна відкриває експорт дронів: У 2026 році в Європі буде вже десять експортних центрів.