Украина возобновила контролируемый экспорт вооружения, - Умеров

Украина начала восстановление контролируемого экспорта вооружения: межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля после восьмимесячного перерыва провела заседание и выдала первые разрешения предприятиям ОПК, сохраняя приоритет обеспечения Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Контролируемый экспорт вооружения – это о безопасности государства и развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам в сфере безопасности и расширению международного партнерства", – написал он.

Экспорт украинского вооружения в контролируемом формате

Умеров подчеркнул: "Президент Украины поставил задачу открыть экспорт украинского вооружения в контролируемом формате. Мы ее выполняем. Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание".

Читайте: Если не давать предприятиям ОПК возможности для экспорта, они все уедут за границу, - Бельбас

По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны.

Производственные возможности украинского ОПК

Сегодня производственные возможности украинского ОПК превышают 55 млрд долларов. В сферах БПЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии.

Читайте также: Экспорт оружия может принести Украине до 100 млрд гривен, - министр финансов Марченко

"Украинский ОПК доказал свою эффективность в войне. Теперь наша задача - превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами", - подчеркнул Умеров.

Ранее сообщалось, что Украина открывает экспорт дронов: в 2026 году в Европе будет уже десять экспортных центров.