РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7314 посетителей онлайн
Новости Экспорт украинского оружия
992 11

Украина возобновила контролируемый экспорт вооружения, - Умеров

Контролируемый экспорт оружия запущен:

Украина начала восстановление контролируемого экспорта вооружения: межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля после восьмимесячного перерыва провела заседание и выдала первые разрешения предприятиям ОПК, сохраняя приоритет обеспечения Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Контролируемый экспорт вооружения – это о безопасности государства и развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам в сфере безопасности и расширению международного партнерства", – написал он.

Экспорт украинского вооружения в контролируемом формате

Умеров подчеркнул: "Президент Украины поставил задачу открыть экспорт украинского вооружения в контролируемом формате. Мы ее выполняем. Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание".

Читайте: Если не давать предприятиям ОПК возможности для экспорта, они все уедут за границу, - Бельбас

По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны.

Производственные возможности украинского ОПК

Сегодня производственные возможности украинского ОПК превышают 55 млрд долларов. В сферах БПЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии.

Читайте также: Экспорт оружия может принести Украине до 100 млрд гривен, - министр финансов Марченко

"Украинский ОПК доказал свою эффективность в войне. Теперь наша задача - превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами", - подчеркнул Умеров.

Ранее сообщалось, что Украина открывает экспорт дронов: в 2026 году в Европе будет уже десять экспортных центров.

Автор: 

оружие (10614) экспорт (919) ОПК (257) Умеров Рустем (757)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Не там сидить це падло з іноземним громадяством!
показать весь комментарий
12.02.2026 15:36 Ответить
+7
Зрозуміло: використання і так обмеженого бойового ресурсу не для знищення ворога, а для ґешефту у кишені бенефіціарів і наближених до влади мародерів.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:39 Ответить
+6
Страна ******** - оружие експортируем, и в это же самое время клянчим у союзников больше снарядов, ракет, и всего остального.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки йде війна, повинен працювати лише один експорт - на рф. Все на рф.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:34 Ответить
Пішли грошенята - ми взяли експорт під контроль - Умєров
показать весь комментарий
12.02.2026 15:36 Ответить
Не там сидить це падло з іноземним громадяством!
показать весь комментарий
12.02.2026 15:36 Ответить
Страна ******** - оружие експортируем, и в это же самое время клянчим у союзников больше снарядов, ракет, и всего остального.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:38 Ответить
Бєларусія луччє?
показать весь комментарий
12.02.2026 15:42 Ответить
Нет. Америка 😁
показать весь комментарий
12.02.2026 15:45 Ответить
Трампа любіш?
показать весь комментарий
12.02.2026 16:41 Ответить
Люблю Америку, которая помогла Украине выжить в самое критичное время. И до сих пор поддерживает не смотря на идиота в Овальном Оффисе.
показать весь комментарий
12.02.2026 16:49 Ответить
Зрозуміло: використання і так обмеженого бойового ресурсу не для знищення ворога, а для ґешефту у кишені бенефіціарів і наближених до влади мародерів.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:39 Ответить
корупціонери з роду Юди можуть відновити плграбування навіть покійників, і на їх пограбуванні заробляти гроші
показать весь комментарий
12.02.2026 16:22 Ответить
Умеров ще та гнида рідкісна
показать весь комментарий
12.02.2026 16:59 Ответить
 
 