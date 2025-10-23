Швеция может оплатить истребители Gripen для Украины, использовав активы РФ, - премьер Кристерссон
Украина может приобрести у Швеции истребители Gripen, оплатив их за счет замороженных российских активов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.
Это предусмотрено в соглашении, заключенном 22 октября.
Речь идет об активах РФ, которые хранятся в странах Запада, а также о средствах от союзных стран по "Коалиции желающих".
"Мы полностью осознаем, что нам предстоит долгий путь... Но с сегодняшнего дня мы намерены изучить все возможности поставки Украине большого количества истребителей Gripen в будущем", - отметил он.
Украина закупит новейшие Gripen
Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
ну то запускайте фламінги , пекло, паляниці, гниди зельоні ..роздовбану Мрію - бо не злетіла коли потрібно
Головне щоб у нас були літаки .