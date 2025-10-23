РУС
Швеция может оплатить истребители Gripen для Украины, использовав активы РФ, - премьер Кристерссон

Истребители Gripen: как Украина может их оплатить?

Украина может приобрести у Швеции истребители Gripen, оплатив их за счет замороженных российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Это предусмотрено в соглашении, заключенном 22 октября.

Речь идет об активах РФ, которые хранятся в странах Запада, а также о средствах от союзных стран по "Коалиции желающих".

"Мы полностью осознаем, что нам предстоит долгий путь... Но с сегодняшнего дня мы намерены изучить все возможности поставки Украине большого количества истребителей Gripen в будущем", - отметил он.

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

228 млн. помножити на 150 це 34,2 млрд.доларів. Хороший шматок пирога для Швеції зі 140.
23.10.2025 14:06 Ответить
а вони мають задарма віддати ?

ну то запускайте фламінги , пекло, паляниці, гниди зельоні ..роздовбану Мрію - бо не злетіла коли потрібно
23.10.2025 14:11 Ответить
Ви забули що угоду підписав Зеленський?

23.10.2025 14:17 Ответить
+
23.10.2025 14:08 Ответить
Це гарна угода буде. Да і остальних зацікавить ділити заморожені рашистські активи. Ще й будуть один поперед одного битись щоб розділити активи Сосії
23.10.2025 14:10 Ответить
потрібно підготувати пілотів
23.10.2025 14:18 Ответить
Нам пох .. Гроші ж кацапські .
Головне щоб у нас були літаки .
23.10.2025 14:21 Ответить
Може за такі гроші краще F-35? Хоча з іншого боку чергу на F-35 доведеться чекати років 40.
23.10.2025 14:25 Ответить
Не при Трампидлі.
23.10.2025 14:28 Ответить
 
 