Швеция может оплатить истребители Gripen для Украины, использовав активы РФ, - премьер Кристерссон

Украина может приобрести у Швеции истребители Gripen, оплатив их за счет замороженных российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Это предусмотрено в соглашении, заключенном 22 октября.

Речь идет об активах РФ, которые хранятся в странах Запада, а также о средствах от союзных стран по "Коалиции желающих".

"Мы полностью осознаем, что нам предстоит долгий путь... Но с сегодняшнего дня мы намерены изучить все возможности поставки Украине большого количества истребителей Gripen в будущем", - отметил он.

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

