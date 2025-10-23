УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9639 відвідувачів онлайн
Новини Винищувачі Gripen для України
1 160 16

Швеція може оплатити винищувачі Gripen для України, використавши активи РФ, - прем’єр Крістерссон

Винищувачі Gripen: як Україна може їх оплатити?

Україна може придбати у Швеції винищувачі Gripen, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Це передбачено в угоді, укладеній 22 жовтня.

Йдеться про активи РФ, які зберігаються в країнах Заходу, а також про кошти від союзних країн по "Коаліції охочих".

"Ми повністю усвідомлюємо, що на нас чекає довгий шлях... Але відсьогодні ми маємо намір вивчити всі можливості постачання Україні великої кількості винищувачів Gripen у майбутньому", - зазначив він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Читайте: Прем’єр Швеції показав Зеленського у винищувачі Gripen: "Зараз посадка". ФОТО

Автор: 

заморожені активи (688) Крістерссон Ульф (21) Gripen (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
а вони мають задарма віддати ?

ну то запускайте фламінги , пекло, паляниці, гниди зельоні ..роздовбану Мрію - бо не злетіла коли потрібно
показати весь коментар
23.10.2025 14:11 Відповісти
+1
Нам пох .. Гроші ж кацапські .
Головне щоб у нас були літаки .
показати весь коментар
23.10.2025 14:21 Відповісти
+1
Міндіч- "От шведські собаки..."
показати весь коментар
23.10.2025 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
228 млн. помножити на 150 це 34,2 млрд.доларів. Хороший шматок пирога для Швеції зі 140.
показати весь коментар
23.10.2025 14:06 Відповісти
а вони мають задарма віддати ?

ну то запускайте фламінги , пекло, паляниці, гниди зельоні ..роздовбану Мрію - бо не злетіла коли потрібно
показати весь коментар
23.10.2025 14:11 Відповісти
Ви забули що угоду підписав Зеленський?

показати весь коментар
23.10.2025 14:17 Відповісти
я не знаю що таке зеленський ..справа на фото бачу людину з прапором на лацкані - Швеція ок. ясно.

і що за чмо в чорному без будь яких відзнак приналежності до Держави мені незнакомий - лайно якесь русняве
показати весь коментар
23.10.2025 15:15 Відповісти
+
показати весь коментар
23.10.2025 14:08 Відповісти
Це гарна угода буде. Да і остальних зацікавить ділити заморожені рашистські активи. Ще й будуть один поперед одного битись щоб розділити активи Сосії
показати весь коментар
23.10.2025 14:10 Відповісти
потрібно підготувати пілотів
показати весь коментар
23.10.2025 14:18 Відповісти
Нам пох .. Гроші ж кацапські .
Головне щоб у нас були літаки .
показати весь коментар
23.10.2025 14:21 Відповісти
Може за такі гроші краще F-35? Хоча з іншого боку чергу на F-35 доведеться чекати років 40.
показати весь коментар
23.10.2025 14:25 Відповісти
Не при Трампидлі.
показати весь коментар
23.10.2025 14:28 Відповісти
Міндіч- "От шведські собаки..."
показати весь коментар
23.10.2025 14:33 Відповісти
Нє, нє, фраєрок, так нє пойдьот. Гроші мають надатись Зєлі й компашці, а потім вже вони будуть оплачувати літачки. На інакші умови пересидент й завхоз не погодяться. Як це так, такі суми, й повз них???
показати весь коментар
23.10.2025 14:38 Відповісти
А відкати. З такої суми вони мають бути величезні.
показати весь коментар
23.10.2025 14:53 Відповісти
який відкат ))) .. зельоні гниди просто все 100% вкрадуть )
показати весь коментар
23.10.2025 15:38 Відповісти
тільки літачки вони не оплатять а куплять крипту ))
показати весь коментар
23.10.2025 15:30 Відповісти
Він якись дурний, або балабол цей швед. За вкрадені руські гроши зробити зброю проти них - це відкритий акт оголошення війни. І НАТО тут їм не допоможе, бо воно захисний союз.
показати весь коментар
23.10.2025 15:40 Відповісти
 
 