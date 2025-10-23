Швеція може оплатити винищувачі Gripen для України, використавши активи РФ, - прем’єр Крістерссон

Україна може придбати у Швеції винищувачі Gripen, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Це передбачено в угоді, укладеній 22 жовтня.

Йдеться про активи РФ, які зберігаються в країнах Заходу, а також про кошти від союзних країн по "Коаліції охочих".

"Ми повністю усвідомлюємо, що на нас чекає довгий шлях... Але відсьогодні ми маємо намір вивчити всі можливості постачання Україні великої кількості винищувачів Gripen у майбутньому", - зазначив він.

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

