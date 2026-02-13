Україна може придбати шведські винищувачі Gripen за кошти ЄС, - міністр оборони Йонсон

Україна розглядає можливість скористатися фінансовою допомогою ЄС для придбання винищувачів Gripen у Швеції.

Що відомо?

На полях засідань міністрів оборони ЄС шведський глава Міноборони Пол Йонсон провів зустріч із українським колегою Михайлом Федоровим.

Раніше ЄС ухвалив рішення про надання України 90 млрд євро кредит. Із них на оборону підуть 60 млрд євро.

"Завдяки цим 90 мільярдам євро, які нам вдалося забезпечити, Україна також захоче використати частину цих коштів, щоб розпочати фінансування Gripen та будівництва сильнішої протиповітряної оборони", - сказав Йонсон.

Міністр водночас не зміг назвати терміни, коли придбання стане можливим.

"Ми постійно над цим працюємо та ведемо дуже інтенсивний діалог з Україною. Ми також ведемо переговори з іншими країнами щодо їхньої участі та надання певного фінансування", - додав глава Міноборони Швеції.

Що передувало?

Топ коментарі
13.02.2026 11:54 Відповісти
І після цього на завод приїде чергова агрохламідія з піаром і одразу за ним прилетять Іскандери.
13.02.2026 12:42 Відповісти
То шо шведи свої літаки передадуть,які вже стоять на озброєні?
13.02.2026 11:54 Відповісти
То шо шведи свої літаки передадуть,які вже стоять на озброєні?
13.02.2026 11:54 Відповісти
ні
13.02.2026 12:06 Відповісти
Цих літаків не буде.Їх виготовляти багато років потрібно.
13.02.2026 12:07 Відповісти
до того ж там ще й черга на надцять років
оно тіко шведи чекають на 60 бортів, а їх макс в рік 12 шт роблять (за планом до кінця 2030 року), а за шведами у черзі таїланд, перу, тому й індія відмовилася на користь rafale
і знову ж таки - дозвіл сша на продаж, бо двигун f414 від general electric, інші складові та комплектуючі, а ще й наземна інфраструктура, комплектуючі...
13.02.2026 12:16 Відповісти
У французів наприклад черга на 9 років.Так це якщо немає ніяких форс-мажорів.Вони то хочуть збільшити кількість виготовлення літаків.Але там і ціна висока їх.
13.02.2026 12:23 Відповісти
за умовами, за які ведуть мову федоров та міністр оборони швеції, передбачається локалізація виробництва gripen в Україні для виконання цілей цього контракту
тобто, спочатку тре знайти місце, де побудувати авіазавод, дістати усі дозволи та отримати необхідні ресурси, набрати штат, навчити, доставити комплектуючі, і тіко після цього розпочати виробництво
фантастика...
13.02.2026 12:29 Відповісти
І після цього на завод приїде чергова агрохламідія з піаром і одразу за ним прилетять Іскандери.
13.02.2026 12:42 Відповісти
Навіть не фантастика,фентезі з магією.
13.02.2026 13:07 Відповісти
13.02.2026 11:54 Відповісти
@ (у перекладі):
"Європейські прокурори збираються заарештувати всіх американських спільників Епштейна, якщо вони залишать територію США. Адже трампівська генпрокурорша Пем Бонді відмовляється притягувати когось з них до відповідальності за викрадення, зґвалтування та вбивства десятків, якщо не сотень європейських дітей і підлітків."
13.02.2026 12:04 Відповісти
Нам вони дуже потрібні, щоб на них використовувати ракету метеор, особливо її нову, захищену від реб модифікацію, щоб збивати літаки, що кидають каби з відстані до 200 км.
13.02.2026 12:25 Відповісти
Бажано, разом з пілотами...
13.02.2026 12:31 Відповісти
На всіх навчаннях НАТО Гріппен отримував трояк з мінусом.
13.02.2026 12:34 Відповісти
5-10 лет и будут поставлены.
13.02.2026 12:47 Відповісти
А просто передати їх Україні в якості свого внеску в стримування Московії Швеція не може? Адже, якщо рашку буде розгромлено в Україні, то всій Європі зі Швецією включно стане безпечніше жити.
13.02.2026 Відповісти
 
 