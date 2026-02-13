Україна може придбати шведські винищувачі Gripen за кошти ЄС, - міністр оборони Йонсон
Україна розглядає можливість скористатися фінансовою допомогою ЄС для придбання винищувачів Gripen у Швеції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV4.
Що відомо?
На полях засідань міністрів оборони ЄС шведський глава Міноборони Пол Йонсон провів зустріч із українським колегою Михайлом Федоровим.
Раніше ЄС ухвалив рішення про надання України 90 млрд євро кредит. Із них на оборону підуть 60 млрд євро.
"Завдяки цим 90 мільярдам євро, які нам вдалося забезпечити, Україна також захоче використати частину цих коштів, щоб розпочати фінансування Gripen та будівництва сильнішої протиповітряної оборони", - сказав Йонсон.
Міністр водночас не зміг назвати терміни, коли придбання стане можливим.
"Ми постійно над цим працюємо та ведемо дуже інтенсивний діалог з Україною. Ми також ведемо переговори з іншими країнами щодо їхньої участі та надання певного фінансування", - додав глава Міноборони Швеції.
Що передувало?
- У жовтні 2025 року президент Зеленський заявив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні у 2026 році.
- У Міноборони заявляли, що планують локалізувати виробництво літаків Gripen в Україні з 2033 року.
- Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових літаків. Йдеться про 150 бойових шведських літаків Gripen та 100 французьких Rafale.
оно тіко шведи чекають на 60 бортів, а їх макс в рік 12 шт роблять (за планом до кінця 2030 року), а за шведами у черзі таїланд, перу, тому й індія відмовилася на користь rafale
і знову ж таки - дозвіл сша на продаж, бо двигун f414 від general electric, інші складові та комплектуючі, а ще й наземна інфраструктура, комплектуючі...
тобто, спочатку тре знайти місце, де побудувати авіазавод, дістати усі дозволи та отримати необхідні ресурси, набрати штат, навчити, доставити комплектуючі, і тіко після цього розпочати виробництво
фантастика...
А в цей час снаряди та комплектуючі ТИХЕНЬКО їдуть собі з КНДР і КНР до росії... 😒😒
