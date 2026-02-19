Взяли россиян в плен по телефону: уникальная операция "Хартии" в Купянске. ВИДЕО

Группа российских военных решила добровольно сдаться в плен воинам "Хартии". Для этого оккупанты воспользовались чат-ботом "Хочу жить".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в бригаде.

Что известно?

Оккупант решил пойти на войну против Украины, чтобы с него сняли судимость и списали долги. В итоге ни судимости, ни долгов с него не сняли, но сразу из учебного центра отправили в штурмовые действия в Харьковской области.

Захватчик участвовал в инфильтрации российской армии в Купянск, попав туда через заброшенный газопровод. В городе он находился около полугода. Никаких ротаций пехотинцев в течение этого времени не было.

Находясь без обеспечения и поддержки, группа россиян решила сдаться в плен и воспользовалась чат-ботом проекта "Хочужить".Они связались с военными БТГр "Хартия", которые работают в этом направлении.

Сдача в плен

"Я написал на "горячую линию" в телеграмме "Хочу жить", мне ответил бот, записал все мои данные. Затем я отправил место, где нахожусь, позицию. Мне написал ... оттуда, там был пароль. Далее он передал меня другому своему сотруднику по направлению, а тот уже связал с местным, вероятно, командиром, - рассказал оккупант.

За ними пришла группа, которая вывела их.

"Затем в частном секторе в центре города нас "сжег" из "Мавика" российская армия. По нам начали работать из двух-трех минометов и FPVшки.

Когда немного утихло, мы стали дальше перебегать из дома в дом. Затем ближе к выходу - километры два остались до безопасной зоны - мы переночевали в частном доме. Дошли до леса, из леса нас забрали на квадроциклах, мы доехали до КПП, там нас перегрузили в машину", - продолжил он.

В конце концов их удалось доставить в безопасное место. Военный РФ призвал своих собратьев также сдаваться в плен.

"Там [в российской армии в Украине] бурная пропаганда: они сидят, непонятно чего ждут. Но вариантов у них немного — либо умереть, либо сдаться в плен, - подчеркивает он и обращается к российским военным: - Сдавайтесь в плен, не бойтесь, здесь над вами никто не будет издеваться: не бьют, кормят, поят, дают покурить, все нормально".

военнопленные (1275) Харьковская область (2726) Купянский район (749) Купянск (997) Бригада НГУ Хартия (71)
Окупант вирішив піти на війну проти України, щоб з нього зняли судимість і списали борги.
А ще питаєте, звідки у них постійно м'ясо береться, без всяких бусіков.
Не хочеш в тюрму - на фронт.
Не хочеш "в посадку" - на фронт.
А у нас таке є?
19.02.2026 13:19 Ответить
є
19.02.2026 14:19 Ответить
Ніколи не бачив.
Про контракт для зеків наших - бачив, і такі є, та давно і про них нічого не чутно.
А от щоб за борги перед банком на фронт йшли - так це треба або механізм списання боргів, або астрономічна, як у русні, одноразова виплата за контракт.
Покажіть щось з цього.
19.02.2026 14:35 Ответить
У нас передбачено по КПК, що у випадку мобілізації, зупиняється розгляд кримінальних проваджень, але для цього треба бути на волі, по списанню боргів немає, але в перший рік зупиняли нарахування відстоків штрафв пені.
19.02.2026 18:45 Ответить
а ще забув, за клопотанням відповідача, який на службі, то зупиняються розгляди справ в суді де він є стороною.
19.02.2026 18:46 Ответить
У русні борги списуються і судимість знімається, навіть за найтяжчими статтями, так що однозначно мотивація вища.
20.02.2026 10:15 Ответить
Ліпше би провели ротацію наших бійців чи евакуацію поранених чим забирати цей біологічний непотріб. Таке лайно і кацапам непотрібно.
19.02.2026 13:47 Ответить
"ліпше" повчай свою жінку борщ варити-може черпаком по голові отримаєш і перестанеш вчити воїнів воювати.
19.02.2026 19:17 Ответить
 
 