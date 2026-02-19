Взяли россиян в плен по телефону: уникальная операция "Хартии" в Купянске. ВИДЕО

Группа российских военных решила добровольно сдаться в плен воинам "Хартии". Для этого оккупанты воспользовались чат-ботом "Хочу жить".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в бригаде.

Что известно?

Оккупант решил пойти на войну против Украины, чтобы с него сняли судимость и списали долги. В итоге ни судимости, ни долгов с него не сняли, но сразу из учебного центра отправили в штурмовые действия в Харьковской области.

Захватчик участвовал в инфильтрации российской армии в Купянск, попав туда через заброшенный газопровод. В городе он находился около полугода. Никаких ротаций пехотинцев в течение этого времени не было.

Находясь без обеспечения и поддержки, группа россиян решила сдаться в плен и воспользовалась чат-ботом проекта "Хочужить".Они связались с военными БТГр "Хартия", которые работают в этом направлении.

Сдача в плен

"Я написал на "горячую линию" в телеграмме "Хочу жить", мне ответил бот, записал все мои данные. Затем я отправил место, где нахожусь, позицию. Мне написал ... оттуда, там был пароль. Далее он передал меня другому своему сотруднику по направлению, а тот уже связал с местным, вероятно, командиром, - рассказал оккупант.

За ними пришла группа, которая вывела их.

"Затем в частном секторе в центре города нас "сжег" из "Мавика" российская армия. По нам начали работать из двух-трех минометов и FPVшки.

Когда немного утихло, мы стали дальше перебегать из дома в дом. Затем ближе к выходу - километры два остались до безопасной зоны - мы переночевали в частном доме. Дошли до леса, из леса нас забрали на квадроциклах, мы доехали до КПП, там нас перегрузили в машину", - продолжил он.

В конце концов их удалось доставить в безопасное место. Военный РФ призвал своих собратьев также сдаваться в плен.

"Там [в российской армии в Украине] бурная пропаганда: они сидят, непонятно чего ждут. Но вариантов у них немного — либо умереть, либо сдаться в плен, - подчеркивает он и обращается к российским военным: - Сдавайтесь в плен, не бойтесь, здесь над вами никто не будет издеваться: не бьют, кормят, поят, дают покурить, все нормально".

