Взяли росіян у полон по телефону: унікальна операція "Хартії" в Куп’янську. ВIДЕО
Група російських військових вирішила добровільно здатися у полон воїнам "Хартії". Для цього окупанти скористалися чат-ботом "Хочу жить".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у бригаді.
Що відомо?
Окупант вирішив піти на війну проти України, щоб з нього зняли судимість і списали борги. Врешті ані судимості, ані боргів з нього не зняли, проте одразу з навчального центру відправили у штурмові дії на Харківщині.
Загарбник брав участь в інфільтрації російської армії в Куп’янськ, потрапивши туди через закинутий газопровід. У місті він перебував близько пів року. Жодних ротацій піхотинців протягом цього часу не було.
Перебуваючи без забезпечення та підтримки, група росіян вирішила здатися у полон та скористатися чат-ботом проєкту "Хочу жить". Вони зв’язалися з військовими БТГр "Хартія", які працюють на цьому напрямку.
Здача у полон
"Я написав на "гарячу лінію" в телеграм "Хочу жить", мені відповів бот, записав усі мої дані. Потім я надіслав місце, де перебуваю, позицію. Мені написав ... звідти, там був пароль. Далі він передав мене іншому своєму співробітнику за напрямом, а той вже зв’язав з місцевим, певно, командиром, - розповів окупант.
По них прийшла група, яка вивела їх.
"Потім у приватному секторі в центрі міста нас "спалила" з "Мавіка" російська армія. По нас почали працювати з двох-трьох мінометів і FPVшки.
Коли трохи затихло, ми стали далі перебігати з будинку в будинок. Потім ближче до виходу - кілометри два залишилися до безпечної зони - ми переночували у приватному будинку. Дійшли до лісу, з лісу нас забрали на квадроциклах, ми доїхали до КПП, там нас перегрузили в машину", - продовжив він.
Зрештою їх вдалося доставити в безпечне місце. Військовий РФ закликав своїх побратимів також здаватися у полон.
"Там [у російській армії в Україні] бурна пропаганда: вони сидять, незрозуміло чого чекають. Але варіантів у них небагато — або померти, або здатися в полон, - наголошує він та звертається до російських військових: - Сдавайтесь в плен, не бойтесь, здесь над вами никто не будет издеваться: не бьют, кормят, поят, дают покурить, все нормально".
А ще питаєте, звідки у них постійно м'ясо береться, без всяких бусіков.
Не хочеш в тюрму - на фронт.
Не хочеш "в посадку" - на фронт.
А у нас таке є?
Про контракт для зеків наших - бачив, і такі є, та давно і про них нічого не чутно.
А от щоб за борги перед банком на фронт йшли - так це треба або механізм списання боргів, або астрономічна, як у русні, одноразова виплата за контракт.
Покажіть щось з цього.