Взяли росіян у полон по телефону: унікальна операція "Хартії" в Куп’янську. ВIДЕО

Група російських військових вирішила добровільно здатися у полон воїнам "Хартії". Для цього окупанти скористалися чат-ботом "Хочу жить".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у бригаді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Окупант вирішив піти на війну проти України, щоб з нього зняли судимість і списали борги. Врешті ані судимості, ані боргів з нього не зняли, проте одразу з навчального центру відправили у штурмові дії на Харківщині.

Загарбник брав участь в інфільтрації російської армії в Куп’янськ, потрапивши туди через закинутий газопровід. У місті він перебував близько пів року. Жодних ротацій піхотинців протягом цього часу не було.

Дивіться: "Хартія" відбила спробу штурму на північ від Харкова та ліквідувала 70 окупантів. ВIДЕО

Перебуваючи без забезпечення та підтримки, група росіян вирішила здатися у полон та скористатися чат-ботом проєкту "Хочу жить". Вони зв’язалися з військовими БТГр "Хартія", які працюють на цьому напрямку.

Здача у полон

"Я написав на "гарячу лінію" в телеграм "Хочу жить", мені відповів бот, записав усі мої дані. Потім я надіслав місце, де перебуваю, позицію. Мені написав ... звідти, там був пароль. Далі він передав мене іншому своєму співробітнику за напрямом, а той вже зв’язав з місцевим, певно, командиром, - розповів окупант.

По них прийшла група, яка вивела їх.

Читайте також: "Хартія" таємно оточувала Куп’янськ, поки Путін святкував його "захоплення", - The Times

"Потім у приватному секторі в центрі міста нас "спалила" з "Мавіка" російська армія. По нас почали працювати з двох-трьох мінометів і FPVшки.

Коли трохи затихло, ми стали далі перебігати з будинку в будинок. Потім ближче до виходу - кілометри два залишилися до безпечної зони - ми переночували у приватному будинку. Дійшли до лісу, з лісу нас забрали на квадроциклах, ми доїхали до КПП, там нас перегрузили в машину", - продовжив він.

Зрештою їх вдалося доставити в безпечне місце. Військовий РФ закликав своїх побратимів також здаватися у полон.

"Там [у російській армії в Україні] бурна пропаганда: вони сидять, незрозуміло чого чекають. Але варіантів у них небагато — або померти, або здатися в полон, - наголошує він та звертається до російських військових: - Сдавайтесь в плен, не бойтесь, здесь над вами никто не будет издеваться: не бьют, кормят, поят, дают покурить, все нормально".

Також читайте: Дронщики "Хартії" намагаються знищувати до 50 тис. окупантів на місяць, - The Times