Axios: Трамп дає Ірану 48 годин для відповіді щодо ядерної угоди

Трамп дає Ірану 48 годин

Сполучені Штати заявили про готовність провести новий раунд переговорів з Іраном уже в п’ятницю в Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання Axios із посиланням на американського високопосадовця.

За словами представника адміністрації, зустріч відбудеться за умови, якщо протягом найближчих 48 годин Тегеран надасть детальну письмову пропозицію щодо параметрів майбутньої ядерної угоди.

Умови для проведення переговорів

Американські посадовці зазначають, що нинішній дипломатичний тиск може стати останнім шансом для досягнення домовленостей до можливого загострення ситуації. В адміністрації президента Дональд Трамп очікують на конкретний документ із боку Ірану.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують прибути до Женеви 27 лютого, якщо іранська сторона своєчасно передасть узгоджений проєкт.

"Якщо Іран надасть проєкт пропозиції, США готові зустрітися в Женеві в п'ятницю, щоб розпочати детальні переговори з метою досягнення ядерної угоди", – заявив американський посадовець.

У Білому домі також допускають можливість укладення тимчасової угоди до моменту погодження повноцінного документа.

Ризики військового сценарію

Під час попередньої зустрічі в Женеві американська сторона попросила міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі надати письмову пропозицію впродовж кількох днів. Іранський міністр заявив, що документ буде переданий після погодження політичним керівництвом країни.

  • У США не виключають силового варіанту розвитку подій. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що військові готові до можливого удару по Ірану вже найближчими днями.

Через 48 годин побачимо черговий, в велику лужу, великий пердь... Немає ніяких сумнівів
22.02.2026 18:59 Відповісти
Щоб ви знали, 48 - це 24 * 2.
22.02.2026 18:38 Відповісти
Трамп і біля Кореї на авіаносцях плавав допоки Пухлий ядерну бімбу змайстрував
22.02.2026 19:13 Відповісти
Що згідно годиннику Трампа мінімум 3 роки. У Ірану ще є трохи часу подумати.
22.02.2026 18:43 Відповісти
Тут, одна людина казала що час по теорії відносності Епштейна визначити вкрай складно.
22.02.2026 18:51 Відповісти
Так в файлах епштейна демов процетнов 70 если не больше)) носятся с тем епштейном как дурень со ступой
22.02.2026 19:03 Відповісти
Дурень со ступой - это витьков. Сколько и кого там в этих файлах, всем до задницы. Додик в лидерах, однозначно
22.02.2026 19:13 Відповісти
👍...
22.02.2026 19:05 Відповісти
Понти. Але так просто два авіаносці і купу кораблів та літаків так просто не будуть стягувати поближче до Ірану. Тим більше, що Ізраїль буде робити все можливе і неможливе, щоб США допомогли знищити терориста.
22.02.2026 18:44 Відповісти
І скільки вибухів після того було?
22.02.2026 19:16 Відповісти
Я про інше, хіба може президент США без дозволу Конгресу розпочати війну?
22.02.2026 20:36 Відповісти
Побомбити тиждень другий може і без конгресу. Інше питання нащо це Америці треба?
22.02.2026 21:08 Відповісти
Та вже були 3 доби а тепер 2 доби. Але в голові цієї паскуди час йде зовсім по різному. Не здивуюся, якщо 48 перетвориться на 12 і ми з ранку почуємо про про переможне закінчення ще однієї війни некоронованим лауретом нобелівської премії.
22.02.2026 18:44 Відповісти
закінчення ще однієї війни некоронованим лауретом нобелівської премії.
22.02.2026 19:19 Відповісти
якась грьобана фігня!
зазвичай два тижні, десь....

але ж всі пам'ятають все теж саме в першу каденцію біля пєльмєня?
і що?
і ніху@
22.02.2026 18:47 Відповісти
Навіть прихильник орального кохання Клінтон,якому трампон як виявилося смоктав прутня, більше робив ніж пи₴дів. А цьому рудому уї@ану аби тільки язиком чесати та порушувати Конституцію США. Відразу,**** на пожиттєве піде після Білого Дому.
22.02.2026 19:09 Відповісти
тобто?
оті самі 150 років......
22.02.2026 19:33 Відповісти
А чому віткофф не поїде до Ірану щоб зрозуміти, які у іранців мотиви та цілі ?

навіщо одразу посилати авіаносець ? як так можна ?
22.02.2026 18:48 Відповісти
прапорщик краснов собирается бить по друзьям своего начальства?? Да вы что??
22.02.2026 18:56 Відповісти
Буде не "пердь", а "спєциальная ваєнная аперация" у виконанні США.
22.02.2026 20:52 Відповісти
та да, столько авиации, техники и военных согнали со всего мира к Ирану чтобы предложить сделку))0 ща доползет ласт авианосец и будет мясо походу
22.02.2026 19:02 Відповісти
Без наземной операции не будет ничего абсолютно, несколько красивых видео из Ирана и Израиля не более того. Просто дорогие учения.
22.02.2026 21:13 Відповісти
А чого не два тижні? Всеодно завтра забуде про свою пародію на ультиматум, скільки вже їх роздавав. *іздабол.
22.02.2026 19:04 Відповісти
Це включно з двома тижнями? Чи виключно? Чи 60 днів? *****,як задовбала ця клоунада.
22.02.2026 19:05 Відповісти
Не буде ніякого розгрому Ірану. Інакше ***** примусить Трампа збирати іранські шахеди для росії на ранчо Мар-а-Лаго.
22.02.2026 19:18 Відповісти
плять , американський аферист дав іранським чалмоносцям часу більше.як своєму другу куйлу .який мав закінчити війну за 24 години...
22.02.2026 19:27 Відповісти
Іран зрозумів що гамерикани сильно губи закатують, а в реалі не такий страшний чорт як його малюють. Гамерикани бояться щоб Іран не потопив їхні корита і не зганьбив на весь світ, бовідпоавідати прийдеться. Вони круті тільки проти слабких.
22.02.2026 19:37 Відповісти
Атдайте центріфугі та ядерку, ви не Пакістан, вам не положено. Ну просто потому. Як і Україні. А ми вам гарантуємо такі потужні гарантії, що від вашого Ирану ніхрена не залишиться. А чо такого.
22.02.2026 19:41 Відповісти
так само і з Україною буде, якщо захоче ялерну доктрину поновити
22.02.2026 19:47 Відповісти
Скільки там, два місяці пройшло з тих пір як Тромб обіцяв прийти на допомогу протестантам? Вже нікому там допомагати. І то, Тромбу насрати на протестантів. Якщо іранський режим підпише якусь угоду то Тромб віддасть протестантів на дорізання. Це для тих хто вірить в гарантії безпеки від сцишиа
22.02.2026 21:28 Відповісти
у голові трампона
що 48 годин
що 2 місяця
однаково
22.02.2026 23:53 Відповісти
 
 