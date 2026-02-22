Axios: Трамп дає Ірану 48 годин для відповіді щодо ядерної угоди

Сполучені Штати заявили про готовність провести новий раунд переговорів з Іраном уже в п’ятницю в Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання Axios із посиланням на американського високопосадовця.

За словами представника адміністрації, зустріч відбудеться за умови, якщо протягом найближчих 48 годин Тегеран надасть детальну письмову пропозицію щодо параметрів майбутньої ядерної угоди.

Умови для проведення переговорів

Американські посадовці зазначають, що нинішній дипломатичний тиск може стати останнім шансом для досягнення домовленостей до можливого загострення ситуації. В адміністрації президента Дональд Трамп очікують на конкретний документ із боку Ірану.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують прибути до Женеви 27 лютого, якщо іранська сторона своєчасно передасть узгоджений проєкт.

"Якщо Іран надасть проєкт пропозиції, США готові зустрітися в Женеві в п'ятницю, щоб розпочати детальні переговори з метою досягнення ядерної угоди", – заявив американський посадовець.

У Білому домі також допускають можливість укладення тимчасової угоди до моменту погодження повноцінного документа.

Ризики військового сценарію

Під час попередньої зустрічі в Женеві американська сторона попросила міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі надати письмову пропозицію впродовж кількох днів. Іранський міністр заявив, що документ буде переданий після погодження політичним керівництвом країни.

У США не виключають силового варіанту розвитку подій. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що військові готові до можливого удару по Ірану вже найближчими днями.

Євросоюз просить США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії