Оман анонсировал новые переговоры США и Ирана

На следующей неделе в Вене состоится очередной раунд технических переговоров между США и Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Основные результаты переговоров

По словам Аль-Бусаиди, во время последнего раунда переговоров стороны достигли определенных договоренностей относительно уступок Ирана в ядерной сфере. Это включает возможность сохранения программы обогащения урана при одновременной отмене части санкций.

Иран также предложил американским компаниям роль подрядчиков в своей нефтегазовой отрасли. Дипломат подчеркнул, что такие предложения демонстрируют готовность к конструктивному диалогу.

"Представители США и Ирана проведут консультации со своими правительствами, после чего возобновят технические переговоры", — сообщил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран отказался останавливать обогащение урана после переговоров с США

Ядерная программа Ирана: СМИ пишут об отсутствии прогресса

В четверг, 26 февраля, в Женеве завершился раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Встреча, разделенная на утреннюю и дневную сессии, была посвящена подробному обсуждению иранской ядерной программы, однако финального соглашения по ее результатам подписано не было.

Основными переговорщиками от американской стороны выступили Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Посланцы президента Дональда Трампа озвучили непреклонное требование Вашингтона: Тегеран должен быть лишен любой возможности обогащать ядерные материалы.

Иранская делегация выразила жесткую позицию относительно будущего своей ядерной инфраструктуры. Согласно информации, полученной изданием CNN, Иран не планирует вывозить накопленный обогащенный уран за пределы своих границ и категорически отказывается ликвидировать имеющееся оборудование на ядерных объектах.

Смотрите также: Россия и Иран соревнуются за Китай на нефтяном рынке, ‒ Bloomberg

Представители Тегерана подчеркивают, что все процессы должны происходить исключительно на иранской территории, хотя и под пристальным наблюдением Международного агентства по атомной энергии (IAEA). Иранская сторона подчеркивает свое намерение развивать "мирный атом" для собственных нужд, включая производство топлива.

"Все, что Иран согласится сделать, включая разведение обогащенного материала, будет реализовано внутри Ирана", — цитирует источник слова представителя делегации.

Основным камнем преткновения остается санкционный режим. Иранская сторона прямо связывает подписание любых документов с полной отменой экономических ограничений США и резолюций Совета Безопасности ООН. Несмотря на это, источники описывают текущий диалог с командой Дональда Трампа как "серьезный", отмечая, что Иран в очередной раз официально опроверг наличие планов по созданию ядерного оружия.

В США не исключают силового варианта развития событий. Ранее американские СМИ сообщали, что военные готовы к возможному удару по Ирану уже в ближайшие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз просит США воздержаться от удара по Ирану и дать шанс дипломатии