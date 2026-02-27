Оман анонсував нові переговори США та Ірану

У Відні наступного тижня відбудеться черговий раунд технічних переговорів між США та Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Оману Бадра Аль-Бусаїді.

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Основні результати переговорів

За словами Аль-Бусаїді, під час останнього раунду переговорів сторони досягли певних домовленостей щодо поступок Ірану у ядерній сфері. Це включає можливість збереження програми збагачення урану при одночасному скасуванні частини санкцій.

Іран також запропонував американським компаніям роль підрядників у своїй нафтогазовій галузі. Дипломат підкреслив, що такі пропозиції демонструють готовність до конструктивного діалогу.

"Представники США та Ірану проведуть консультації зі своїми урядами, після чого відновлять технічні переговори", — повідомив міністр.

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Ядерна програма Ірану: ЗМІ пишуть про відсутність прогресу

У четвер, 26 лютого, в Женеві завершився раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Зустріч, розділена на ранкову та денну сесії, була присвячена детальному обговоренню іранської ядерної програми, проте фінальної угоди за її результатами підписано не було.

Основними переговорниками від американської сторони виступили Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Посланці президента Дональда Трампа озвучили непохитну вимогу Вашингтона: Тегеран має бути позбавлений будь-якої можливості збагачувати ядерні матеріали.

Іранська делегація висловила жорстку позицію щодо майбутнього своєї ядерної інфраструктури. Згідно з інформацією, яку отримало видання CNN, Іран не планує вивозити накопичений збагачений уран за межі своїх кордонів та категорично відмовляється ліквідовувати наявне обладнання на ядерних об’єктах.

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Представники Тегерана наголошують, що всі процеси мають відбуватися виключно на іранській території, хоча й під пильним наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії (IAEA). Іранська сторона підкреслює свій намір розвивати "мирний атом" для власних потреб, включаючи виробництво палива.

"Усе, що Іран погодиться зробити, включаючи розведення збагаченого матеріалу, буде реалізовано всередині Ірану", – цитує джерело слова представника делегації.

Основним каменем спотикання залишається санкційний режим. Іранська сторона прямо пов’язує підписання будь-яких документів із повним скасуванням економічних обмежень США та резолюцій Ради Безпеки ООН. Попри це, джерела описують поточний діалог із командою Дональда Трампа як "серйозний", зазначаючи, що Іран вкотре офіційно заперечив наявність планів щодо створення ядерного озброєння.

У США не виключають силового варіанту розвитку подій. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що військові готові до можливого удару по Ірану вже найближчими днями.

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