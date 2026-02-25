Росія та Іран змагаються за Китай на нафтовому ринку, ‒ Bloomberg

Російські та іранські постачальники нафти пропонують дедалі більші знижки, змагаючись за обмежену кількість китайських покупців після того, як Індія припинила закупівлі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За прогнозом Rystad Energy, імпорт нафти з Росії до Індії може скоротитися на 40% порівняно з січневим рівнем ‒ до приблизно 600 000 барелів на день. Значна частина цих обсягів тепер спрямовується на схід, що призводить до цінової конкуренції з іранськими постачальниками, яким традиційно віддають перевагу приватні нафтопереробні заводи Китаю.

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За словами трейдерів, російська нафта марки Urals зараз продається приблизно на $12 доларів за барель дешевше, ніж бенчмарк Brent від ICE, тоді як минулого місяця знижка становила $10. Іранська легка нафта торгується з дисконтом до $11 від. У грудні цей дисконт становив $8.

Оскільки Китай не здатен повністю поглинути додаткові обсяги, непродана нафта накопичується в азійських водах, а Росія та Іран вичерпують можливості для маневру. Кремль уже змушений скоротити видобуток, втрачаючи доходи, необхідні для фінансування війни в Україні. Водночас Іран намагається максимально наростити експорт, готуючись до можливого удару з боку США.

За даними відстеження суден Bloomberg, поставки російської нафти до китайських портів зросли до 2,09 млн барелів на день за перші 18 днів лютого ‒ це на 20% більше, ніж у січні, і приблизно вдвічі більше, ніж у грудні. Для порівняння, Іран експортував до Китаю близько 1,2 млн барелів на день з початку року ‒ на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, за останній рік доходи Росії від експорту нафти та газу скоротилися, попри зростання обсягів експорту нафти з країни. Сукупні надходження Росії від експорту нафти, природного газу, вугілля та нафтопродуктів за 12-місячний період, що завершився 24 лютого 2026 року, склали 193 млрд євро. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабного вторгнення в Україну.