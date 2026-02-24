Доходи Росії від експорту нафти й газу за рік упали на 27%, – CREA

За рік заробіток Росії від експорту нафти й газу зменшився, навіть попри збільшення обсягів експорту нафти з країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря), опубліковані 24 лютого, передає enkorr.

Згідно з даними аналізу, доходи Росії від експорту нафти, газу, вугілля й продуктів нафтоперероблення становлять 193 млрд євро за 12-місячний період, що закінчився 24 лютого 2026 року, що на 27% менше, ніж за аналогічний період до повномасштабного вторгнення в Україну.

Російські нафта й газ

Зазначається, що, хоча експорт газу з РФ скоротився з 2022 року, санкції поки не вплинули на обсяги експорту нафти, а радше змусили РФ продавати нафту за нижчими цінами.

За даними CREA, доходи Росії від експорту сирої нафти за останні 12 місяців зменшилися на 18% у річному обчисленні.

Водночас обсяги експорту сирої нафти залишилися на 6% вищими за рівень до повномасштабного вторгнення, становлячи 215 млн тонн.

Ціни на нафту

Як повідомлялося, російська нафта сорту Urals наразі продається на міжнародному ринку з найбільшою майже за три роки знижкою.

До того стало відомо, що російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт РФ, а її сховища переповнюються.

Прогноз доходів

Як свідчать розрахунки Reuters, доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують п'яту частину надходжень до російської державної скарбниці, в лютому 2026 року впадуть на 0,37 трлн руб. (-47%) порівняно з лютим 2025 року – до 0,41 трлн руб.

Бюджет РФ на 2026 рік передбачає надходження нафтогазових доходів у розмірі 8,92 трлн руб. за загальної суми доходів в 40,28 трлн руб.

Раніше заступник міністра фінансів Росії Владімір Количов заявв, що нафтогазові доходи російського бюджету 2026 року можуть виявитися "набагато нижчими" запланованого рівня.

За словами Количова, "компенсувати" сировинну ренту російська влада має намір за рахунок Фонду національного добробуту (ФНД).

Зрештою,за даними аналітиків, "гроші ФНД цього року можуть закінчитися". Станом на 1 січня у фонді залишалося 4,1 трлн руб. ліквідних активів – тобто вільних, не витрачених коштів.