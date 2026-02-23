Наслідки санкцій: Російська нафта продається з найбільшою за три роки знижкою

Російська нафта сорту Urals продається на міжнародному ринку з найбільшою майже за три роки знижкою.

Як пише Bloomberg, середня знижка на нафту Urals із західних портів країни в п'ятницю, 20 лютого, зросла до $30,62 нижче світового еталону марки Brent, і це найбільша знижка з квітня 2023 року.

Зараз цей сорт торгується трохи вище $40 за барель.

Як зазначається, знижена ціна на нафту демонструє вплив західних санкцій проти Росії, зокрема тих, що були запроваджені США наприкінці минулого року.

Ціни на російську нафту

У п'ятницю ціна на нафту Urals у балтійському порту "Приморськ" торгувалася за $42,09, тоді як ціна на нафту Urals у Новоросійську на Чорному морі впала до $40,44.

Це набагато нижче, ніж російський уряд припускав під час планування бюджету країни на цей рік і очікував, що в середньому в 2026 році ціна на нафу становитиме $59 за барель.

Раніше повідомлялося, що російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт РФ, а її сховища переповнюються.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

У жовтні минулого року адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду в січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Пізніше Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл" на три тижні – до 13 грудня.