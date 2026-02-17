Иран начал военные учения накануне переговоров с США по ядерной программе

Иран начал масштабные военные учения в стратегически важном Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетDW.

Маневры получили название "Умный контроль Ормузского пролива" и имеют целью проверку готовности оперативных сил к возможным угрозам безопасности.

Напряженность в отношениях с США

Учения проходят на фоне роста напряженности в отношениях с США, что связано с иранской ядерной программой и реакцией Тегерана на антиправительственные протесты.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планах направить второй авианосец на Ближний Восток. Он также продолжил угрожать ударами по Ирану.

Ормузский пролив как ключевой маршрут

Ормузский пролив является важным морским путем между Оманом и Ираном, соединяющим Персидский залив с Оманским. Управление энергетической информации США определяет его как важнейший в мире узкий проход для транзита нефти.

Через него транспортируются большие объемы сырья из стран ОПЕК. Иранские радикальные круги неоднократно угрожали заблокировать пролив для мировой торговли.

