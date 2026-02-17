РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9706 посетителей онлайн
Новости Ядерная программа Ирана
1 365 14

Иран начал военные учения накануне переговоров с США по ядерной программе

Военные учения Ирана

Иран начал масштабные военные учения в стратегически важном Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетDW.

Маневры получили название "Умный контроль Ормузского пролива" и имеют целью проверку готовности оперативных сил к возможным угрозам безопасности.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Напряженность в отношениях с США

Учения проходят на фоне роста напряженности в отношениях с США, что связано с иранской ядерной программой и реакцией Тегерана на антиправительственные протесты.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планах направить второй авианосец на Ближний Восток. Он также продолжил угрожать ударами по Ирану.

Ормузский пролив как ключевой маршрут

Ормузский пролив является важным морским путем между Оманом и Ираном, соединяющим Персидский залив с Оманским. Управление энергетической информации США определяет его как важнейший в мире узкий проход для транзита нефти.

Через него транспортируются большие объемы сырья из стран ОПЕК. Иранские радикальные круги неоднократно угрожали заблокировать пролив для мировой торговли.

Напомним, по данным Reuters, накануне нового раунда переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.

Читайте: Зеленский встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави: обсудили необходимость усиления санкций против Тегерана

Автор: 

Иран (745) США (4582) ядерная безопасность (155) Трамп Дональд (4573)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
17.02.2026 00:37 Ответить
+3
2-3 ракурси тієї ж ракети 😂
показать весь комментарий
17.02.2026 01:16 Ответить
+2
Військові навчання, масована ракетна атака напередодні перемовин -> суто Радянська дипломатія.
показать весь комментарий
17.02.2026 00:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.02.2026 00:37 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 00:47 Ответить
2-3 ракурси тієї ж ракети 😂
показать весь комментарий
17.02.2026 01:16 Ответить
Військові навчання, масована ракетна атака напередодні перемовин -> суто Радянська дипломатія.
показать весь комментарий
17.02.2026 00:49 Ответить
Одним із найпотужніших інструментів Тегерана залишаються швидкохідні катери та берегові ракети, здатні перекрити протоку.

Це може миттєво позначитися на світових цінах на нафту.
показать весь комментарий
17.02.2026 01:05 Ответить
Це може швидко визначити їх місце в дупі. Є країна, в якої флот швидший і дуже багато літаків з ракетами.
показать весь комментарий
17.02.2026 03:47 Ответить
тогда и американская нефтянка не плохо обогатится

а заплатит обычных лох из айовы которому по быдлоньюз расскажут что то демократы виноваты
показать весь комментарий
17.02.2026 04:20 Ответить
Трамп хвалиться "блискавичним захопленням Мадуро"? Хай тепер захопить "блискавично", острови у Ормузькій протоці, які контролюються Іраном та служать місцем базування іранських протикорабельних сил... Бо іранцям і "воювать" не треба буде - під виглядом "навчань" виставлять "мінну завісу" впоперек протоки, і мінімум на півроку зупинять там судхідство...
показать весь комментарий
17.02.2026 05:58 Ответить
Венесуела зробила те саме. А подивіться, де зараз Ніколас Мадуро 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.02.2026 01:15 Ответить
Навчання херня, потрібно аятолі потанцювати 😸. Бажано - " Джимі Джимі ача ача". Трамп оцінить. Спортивний костюм підберуть відповідного кольору 😎
показать весь комментарий
17.02.2026 02:02 Ответить
Іран повинен першим завдати масованого удару на попередження. Буде дуже епічно, якщо вони потоплять авіаносца.
показать весь комментарий
17.02.2026 02:42 Ответить
А як вони зможуть потопити авіаносець? Чи Ви думаєте, що авіаносець сам собі ходить в океані і морях? Чули щось про групу кораблів і підводних човнів,тяжкі його супроводжують? Чи офіцери флоту США ідіоти?
показать весь комментарий
17.02.2026 03:49 Ответить
Ну єдине на що здатні іранці проти ************ з'єднання це масовано застосувати повітряні і морські дрони якщо те з'єднання підійде достатньо близько ... а було б цікаво оцінити як американці б впорались з чимось хоча б схожим по масштабу до нальотів на Київ ... китайцям мабуть теж було б цікаво 🤔
показать весь комментарий
17.02.2026 08:48 Ответить
Це конкретна заявка на червону доріжку.
показать весь комментарий
17.02.2026 03:28 Ответить
 
 