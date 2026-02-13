Зеленский встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави: обсудили необходимость усиления санкций против Тегерана

Президент Владимир Зеленский в Мюнхене встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави.

Детали встречи

Во время беседы стороны "уделили внимание ситуации в Иране и направлениям, в которых люди Ирана нуждаются в поддержке".

Также обсудили важность усиления санкций против иранского режима и других диктаторских режимов.

"Осудили сотрудничество между Россией и Ираном, в частности поставки иранским режимом "шахедов" в Россию и передачу лицензий на соответствующее производство. Такое партнерство представляет реальную угрозу не только для Украины, но и для всего региона", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее и сочувствует всем жертвам иранского режима.

Он также поблагодарил принца Ирана Пахлави за поддержку территориальной целостности Украины.

"Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова помочь со своей стороны", - добавил Зеленский.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3117 протестующих.

