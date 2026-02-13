Новини Співпраця РФ та Ірану
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві: обговорили необхідність посилення санкцій проти Тегерана

Президент Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі зустрічі

Під час розмови сторони "приділили увагу ситуації в Ірані та напрямам, у яких люди Ірану потребують підтримки".

Також обговорили важливість посилення санкцій проти іранського режиму та інших диктаторських режимів.

"Засудили співпрацю між Росією та Іраном, зокрема постачання іранським режимом "шахедів" до Росії та передачу ліцензій на відповідне виробництво. Таке партнерство становить реальну загрозу не лише для України, а й для всього регіону", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна підтримує іранський народ у його боротьбі за своє майбутнє, і співчуває всім жертвам іранського режиму.

Він також подякував принцу Ірану Пахлаві за підтримку територіальної цілісності України.

"Важливо докладати максимум зусиль для захисту людських життів. Україна готова допомогти зі свого боку", - додав Зеленський.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3117 протестувальників.

Кому іран приклад? зєлі? Для нього приклад раша!
13.02.2026 20:40 Відповісти
В кого, чия ставка?! В того недолугого зелено чма? Воно тут яким боком до майбутнього керівника Ірану?
13.02.2026 20:16 Відповісти
А та ЗЕсрань до України яким боком?
Ну невже хтось насправді допускає, до в тої зеленої срані хоч є хоч щось, що пов`язує його майбутнє з майбутнім України?! Та в нього лиш одне - побільше і подалі. Туди, де папаріма/мамасаша, де лєнка з дітятами, де вже все його шобло, всі ті шифери, вані баканови, міндічі з цкерманами і решта квартальної нечисті... він весь там, в тому житті. А Україна для нього то просто знімальний майданчик, спосіб бабла зрубати в ролі голобородька...
13.02.2026 20:46 Відповісти
Зараз Зеля такі потужні санкції проти Ірану введе, що всім у Світі соромно стане.
13.02.2026 18:59 Відповісти
Ще один намальовується номінант, на нобелівську премію за "захист світу"?.)
13.02.2026 19:04 Відповісти
Мабуть, уже цікавиться, як там в екзилі живеться.
13.02.2026 19:20 Відповісти
При народженні отримав імена - Реза (на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96 діда) та Кир - на честь відомого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 давньоперського царя.

Кір Великий - засновник Перської імперії у 6 ст. до нашої ери і перший шах-ін-шіх наступного двох з половиною тисячолітнього періоду шах-ін-шахів.

хто знає, може Заратуштра і Аллах виправлять помилку іранського бунту 1979 р. на чолі з шайтаном Хомейні і до влади в великій гарній країні повернеться законний правитель ?

13.02.2026 19:21 Відповісти
це непогана ставка на можливого майбутнього керівника Ірану.

у Пехлеві є великі шанси повернутись до влади в Ірані.

13.02.2026 19:23 Відповісти
А то яким боком до наших бід і проблем?!
13.02.2026 20:12 Відповісти
яким боком до наших бід і проблем?

то спитайте звідки пішли кацапські Герані (Шахеди), якої дальності у іранців балістичні ракети і наскільки далеко просунулось створення іранської ядерної зброї

ще питання будуть ?

Іран приклад успішного переозброєння при вкрай обмеженому бюджеті.

