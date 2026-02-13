Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві: обговорили необхідність посилення санкцій проти Тегерана

Президент Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі зустрічі

Під час розмови сторони "приділили увагу ситуації в Ірані та напрямам, у яких люди Ірану потребують підтримки".

Також обговорили важливість посилення санкцій проти іранського режиму та інших диктаторських режимів.

"Засудили співпрацю між Росією та Іраном, зокрема постачання іранським режимом "шахедів" до Росії та передачу ліцензій на відповідне виробництво. Таке партнерство становить реальну загрозу не лише для України, а й для всього регіону", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна підтримує іранський народ у його боротьбі за своє майбутнє, і співчуває всім жертвам іранського режиму.

Він також подякував принцу Ірану Пахлаві за підтримку територіальної цілісності України.

"Важливо докладати максимум зусиль для захисту людських життів. Україна готова допомогти зі свого боку", - додав Зеленський.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3117 протестувальників.

